«Утренний бухгалтер». Назван новый случай, когда физлицу надо платить НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Если вы не зарегистрированы как ИП, но сдаете в аренду нежилую недвижимость, вам придется заплатить НДС. Об этом сообщил в своем письме Минфин.
У Сбера опять проблемы с мобильным приложением. Его удалили из Google Play. Но банк говорит, что скачать приложение по-прежнему можно у них на сайте.
Банки не смогут брать высокие комиссии за закрытие счета: власти одобрили новый закон.
Собрали удобную таблицу со всеми условиями, которые нужны для льгот айти-компаниям.
Все про работу с самозанятыми в 2022 году на бесплатном вебинаре 21 апреля!
Разберем с экспертами:
- на какие маркеры переквалификации договора ГПХ обращает внимание ФНС;
- как эффективно организовать документооборот с самозанятыми исполнителями;
- акту быть или не быть;
- 10 лайфхаков по сотрудничеству с самозанятым.
Новости
- Чтобы получить вычет по НДФЛ на покупку лекарств, нужен рецепт или выписка из медкарты
- Российское подразделение Ernst & Young переименовалось в «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги»
- Заявление на льготу по транспортному налогу бизнес будет заполнять по-новому
- Доходы от рекламного ПО не считаются для льгот IT-бизнеса
- Налоговики будут подавать заявления о назначении внешней администрации
- Иностранные интернет-магазины блокируют платежи по картам UnionPay, выпущенным в России
- В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых
- Когда у IT-компании есть право на налоговые льготы: таблица
- Российское ООО с учредителями-иностранцами может и дальше вести свою деятельность
- При сдаче в аренду нежилой недвижимости арендодатель-физлицо должен платить НДС
- Мобильное приложение Сбера убрали из Google Play. Но его все равно можно скачать
- Налоговики требуют прошивать документы, которые они запрашивают у компаний
- Срок действия водительских прав продлят на три года
- Бухгалтеры жалуются на техподдержку Атола. И думают переходить на Эвотор или Робокассу
- Дефицита бумаги в России нет. Так считают в Минцифры
- На время летней подработки детям-сиротам сохранят пенсионную доплату
- Налоговики считают переплатой все авансовые платежи по налогам
- В SberPay ограничили использование карт. В банке советуют перейти на Мир Pay или Samsung Pay
- Банки не смогут брать высокие «прощальные» комиссии за закрытие счета
События
ФСБУ 25. Учет аренды - онлайн-семинар
Дата проведения: 20 апреля, среда
Все пять новых ФСБУ в 2022 году: проверьте, все ли учли
Дата проведения: 20 апреля, среда
Дисконтирование в бухгалтерском учёте
Дата проведения: 20 апреля, среда
Бухгалтерия для новичков - курс удаленного обучения
Дата проведения: 20 апреля, среда
Учетная политика-2022: что дополнить из-за ФСБУ
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Охрана труда с 1 марта 2022: как работать без штрафов
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать
Дата проведения: 18 апреля, понедельник
Контракты и валютный контроль по новым правилам
Дата проведения: 18 апреля, понедельник
Дизайн-мышление и его применение в бизнесе
Дата проведения: 18 апреля, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Не забудьте подтвердить ОКВЭД в ФСС
Это важно сделать до 15 апреля.
— Какие доплаты можно получать за длительный стаж в 2022 году
За последнее время значение стажа в нашем законодательстве заметно уменьшилось. Но, тем не менее, все же можно выделить ряд доплат, которые полагаются настоящим труженикам — обладателям длительного стажа.
— Какие могут быть риски для инвесторов в условиях санкций 2022
Наверное, поводы для осторожного оптимизма уже есть. Но у российского фондового рынка впереди еще много развилок с трудно предсказуемым будущим. Расскажем о них.
— Как бухгалтеру отразить уплату пени по страховым взносам: основные проводки
Пени удерживаются с плательщика, если обязанность по уплате взносов была исполнена с опозданием. Разберемся, как начисляются пени в бухучете и какой датой отражать данную операцию.
— Где открыть карту UnionPay: банки и тарифы
Карты UnionPay пользуются у россиян повышенным спросом. Выяснили, где сейчас можно открыть карту UnionPay и сколько придется за это заплатить.
— Как составить пояснение в ФНС при ошибке в расчете суммы имущественного налога в 2022 году
В связи с отменой деклараций по налогам на транспорт и землю и частично по налогу на имущество организаций налоговики теперь сами их рассчитывают и присылают налогоплательщикам сообщения с суммами. Если же в этих расчетах есть явная ошибка или какие-то неточности, есть смысл заполнить и отправить в налоговую пояснения по транспортному, земельному и налогу на имущество. Расскажем про образец пояснений с 2022 года.
— Сдаем отчетность в ПФР в 2022 году без ошибок и штрафов
Все компании должны подавать персотчетность в ПФР. Расскажем о том, какими формами и в какие сроки нужно отчитаться перед фондом в 2022 году. Кроме того, поговорим, какие санкции грозят тем, кто представит формы с опозданием либо допустит в них ошибки.
🔒 IT-компании должны сдавать уточненные РСВ, если право на льготные взносы появляется в середине года
Если IT-компания то соответствует условиям для налоговых льгот, то не соответствует, ей придется регулярно сдавать уточненки РСВ.
Люди жалуются, что им приходят уведомления о зачисленных налоговых вычетах, а самих денег при этом нет. Налоговики объяснили, почему так происходит.
— Эквайринговые комиссии снижаются. Так распорядился Центробанк
Банки начинают выполнять решение Центробанка о временном ограничении комиссий за прием платежей по пластиковым картам.
— «Ночной бухгалтер». Проверьте свои ОКВЭДы: налоговики не принимают из-за них бухотчетность
Бухгалтеры получают отчетность от налоговиков обратно. Причина — неправильно указан код ОКВЭД.
🔒 В каком случае с физлица могут взыскать НДС + шпаргалка по договору аренды
По общему правилу налогоплательщиками НДС являются организации и ИП, но в некоторых случаях под уплату этого налога могут попасть и просто физлица.
Блоги компаний
- Налог на прибыль и страховые взносы при обеспечении питанием вахтовиков (Юзвак Максим)
- Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: стаж у работников ИП до 2006 года, самозанятый не передал чек — что с расходами, прием платежей от физлиц без онлайн-кассы (Клерк.Премиум)
- Бесплатное питание для 5-9 классов (Юзвак Максим)
- Исполнительные производства приостановят? (SnakE)
- Почему табличка в Excel – это еще не управленческий учет. Чего ей не хватает (Клерк)
- Многодетным семьям могут в первоочередном порядке предоставить жилье (Юзвак Максим)
- Привлечение к субсидиарной ответственности за неуплату налогов (Игумнов Групп)
- Как покупателям вернуть деньги от Asos и Airbnb (КСК ГРУПП)
- Сроки предоставления данных о драгметаллах в систему ГИИС ДМДК перенесли (Калуга Астрал)
- С этими доходами и расходами на УСН путаются даже профи-бухгалтеры. Не ясно, в какой момент их учесть (Клерк)
- Меры поддержки бизнеса в апреле 2022: полный обзор (URVISTA)
- Условия инвестиционного соглашения выполнены не полностью: последствия для льгот по налогу на имущество (Taxology)
- Как ИП на ОСНО составить декларацию 3-НДФЛ в 2022 году (Моё дело)
- Что нового ждет вас в подписке «Клерк.Премиум». Скидка 40 % скоро заканчивается (Клерк)
- Гайд для финансовых менеджеров: что делать с расходами, кредитами и бизнес-процессами в новых условиях (Биньямин Литвин)
- Как мы заменили зарубежные IT-сервисы российскими. Что использует команда «Клерка» для поддержки своего проекта сейчас (Origin1)
- Intro (Алексей Петров - APIBANK)
- Как быстро наладить документооборот с самозанятыми в Телеграм («Мои самозанятые»)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4160@ от 06.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды
ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/3068@ от 04.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики требуют прошивать документы, которые они запрашивают у компаний
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/25327 от 29.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При сдаче в аренду нежилой недвижимости арендодатель-физлицо должен платить НДС
Обсуждаемые темы форума
— Отпуск без сохранения заработной платы в ЗУП 3.1
— Переадресация почты с юр адреса на домашний
— Ответственность за несдачу отчета в центр занятости
— Оплата по договору за оказание услуг напрямую подрядчику, а не ООО с которым был заключен договор
— Переоценка валютных обязательств 2022-2024
— Возврат по гарантии поставщику уже списанного на расходы оборудования
— ПОВЭД продление срока предоставления до 31 мая 2020
— Вылезли долги по УСН(ИП)за 2020 год
— Работа с работниками из Узбекистана
— Требование пояснений по зарплате ниже среднеотраслевой
— Требование об уплате штрафа в 2022 году по Решению от 2019 года