«Утренний бухгалтер». Назван новый случай, когда физлицу надо платить НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если вы не зарегистрированы как ИП, но сдаете в аренду нежилую недвижимость, вам придется заплатить НДС. Об этом сообщил в своем письме Минфин.

У Сбера опять проблемы с мобильным приложением. Его удалили из Google Play. Но банк говорит, что скачать приложение по-прежнему можно у них на сайте.

Банки не смогут брать высокие комиссии за закрытие счета: власти одобрили новый закон.

Собрали удобную таблицу со всеми условиями, которые нужны для льгот айти-компаниям.

Все про работу с самозанятыми в 2022 году на бесплатном вебинаре 21 апреля! Разберем с экспертами: на какие маркеры переквалификации договора ГПХ обращает внимание ФНС;

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ФСБУ 25. Учет аренды - онлайн-семинар

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Все пять новых ФСБУ в 2022 году: проверьте, все ли учли

Дата проведения: 20 апреля, среда

Дисконтирование в бухгалтерском учёте

Дата проведения: 20 апреля, среда

Бухгалтерия для новичков - курс удаленного обучения

Дата проведения: 20 апреля, среда

Учетная политика-2022: что дополнить из-за ФСБУ

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С

Дата проведения: 19 апреля, вторник

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Дата проведения: 19 апреля, вторник

Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать

Дата проведения: 18 апреля, понедельник

Контракты и валютный контроль по новым правилам

Дата проведения: 18 апреля, понедельник

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Статьи

— «Утренний бухгалтер». Не забудьте подтвердить ОКВЭД в ФСС

Это важно сделать до 15 апреля.

— Какие доплаты можно получать за длительный стаж в 2022 году

За последнее время значение стажа в нашем законодательстве заметно уменьшилось. Но, тем не менее, все же можно выделить ряд доплат, которые полагаются настоящим труженикам — обладателям длительного стажа.

— Какие могут быть риски для инвесторов в условиях санкций 2022

Наверное, поводы для осторожного оптимизма уже есть. Но у российского фондового рынка впереди еще много развилок с трудно предсказуемым будущим. Расскажем о них.

— Как бухгалтеру отразить уплату пени по страховым взносам: основные проводки

Пени удерживаются с плательщика, если обязанность по уплате взносов была исполнена с опозданием. Разберемся, как начисляются пени в бухучете и какой датой отражать данную операцию.

— Где открыть карту UnionPay: банки и тарифы

Карты UnionPay пользуются у россиян повышенным спросом. Выяснили, где сейчас можно открыть карту UnionPay и сколько придется за это заплатить.

— Как составить пояснение в ФНС при ошибке в расчете суммы имущественного налога в 2022 году

В связи с отменой деклараций по налогам на транспорт и землю и частично по налогу на имущество организаций налоговики теперь сами их рассчитывают и присылают налогоплательщикам сообщения с суммами. Если же в этих расчетах есть явная ошибка или какие-то неточности, есть смысл заполнить и отправить в налоговую пояснения по транспортному, земельному и налогу на имущество. Расскажем про образец пояснений с 2022 года.

— Сдаем отчетность в ПФР в 2022 году без ошибок и штрафов

Все компании должны подавать персотчетность в ПФР. Расскажем о том, какими формами и в какие сроки нужно отчитаться перед фондом в 2022 году. Кроме того, поговорим, какие санкции грозят тем, кто представит формы с опозданием либо допустит в них ошибки.

🔒 IT-компании должны сдавать уточненные РСВ, если право на льготные взносы появляется в середине года

Если IT-компания то соответствует условиям для налоговых льгот, то не соответствует, ей придется регулярно сдавать уточненки РСВ.

— Цитата дня. Про задержку

Люди жалуются, что им приходят уведомления о зачисленных налоговых вычетах, а самих денег при этом нет. Налоговики объяснили, почему так происходит.

— Эквайринговые комиссии снижаются. Так распорядился Центробанк

Банки начинают выполнять решение Центробанка о временном ограничении комиссий за прием платежей по пластиковым картам.

— «Ночной бухгалтер». Проверьте свои ОКВЭДы: налоговики не принимают из-за них бухотчетность

Бухгалтеры получают отчетность от налоговиков обратно. Причина — неправильно указан код ОКВЭД.

🔒 В каком случае с физлица могут взыскать НДС + шпаргалка по договору аренды

По общему правилу налогоплательщиками НДС являются организации и ИП, но в некоторых случаях под уплату этого налога могут попасть и просто физлица.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4160@ от 06.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/3068@ от 04.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики требуют прошивать документы, которые они запрашивают у компаний

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/25327 от 29.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При сдаче в аренду нежилой недвижимости арендодатель-физлицо должен платить НДС

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