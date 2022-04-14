Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Назван новый случай, когда физлицу надо платить НДС

Речь про сдачу в аренду нежилой недвижимости.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если вы не зарегистрированы как ИП, но сдаете в аренду нежилую недвижимость, вам придется заплатить НДС. Об этом сообщил в своем письме Минфин.

У Сбера опять проблемы с мобильным приложением. Его удалили из Google Play. Но банк говорит, что скачать приложение по-прежнему можно у них на сайте.

Банки не смогут брать высокие комиссии за закрытие счета: власти одобрили новый закон.

Собрали удобную таблицу со всеми условиями, которые нужны для льгот айти-компаниям.

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/3068@ от 04.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики требуют прошивать документы, которые они запрашивают у компаний

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/25327 от 29.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При сдаче в аренду нежилой недвижимости арендодатель-физлицо должен платить НДС

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