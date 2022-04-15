«Утренний бухгалтер». Готовы правила для новых детских пособий

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Стало ясно, когда и сколько будут платить пособий на детей с 8 до 17 лет. Сумма будет от 50 до 100% прожиточного минимума, считать начнут с 1 апреля.

Чтобы затраты учесть при расчете налога на прибыль, они должны быть документально подтверждены. Подойдет и электронный чек, считают налоговики.

Центробанк думает над тем, чтобы смягчить условия об обязательной продаже 80 % валютной выручки.

Как избежать штрафов за нарушения в обороте наличных? Опубликовали классную статью, ловите.

И не забывайте записываться на бесплатные вебинары. Ближайшие будут про основные средства по новому ФСБУ и про льготы для IT-компаний. Оба сегодня.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 20 апреля в 11:00 В 2022 году дисконтирование предусматривают уже пять ФСБУ. Расскажем, как им пользоваться на практике и когда такая необходимость возникает. Программа вебинара: Экономический смысл дисконтирования В каких ситуациях российские бухгалтерские стандарты уже требуют использование дисконтирования Проекты ФСБУ, которые предусматривают дисконтирование, и перспективы их принятия Математический аппарат дисконтирования и автоматизация расчётов Как определить ставку дисконтирования ​​​Отдельно разберем практическое применение дисконтирования в бухгалтерском учёте: оценочные обязательства, аренда, основные средства и капитальные вложения. Авторы: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Узнать больше и записаться

Новости

События

Риски при работе с самозанятыми и как их избежать

Дата проведения: 21 апреля, четверг

Электронные кадры: как сэкономить с новым решением ELMA365 КЭДО

Дата проведения: 21 апреля, четверг

ФСБУ 25. Учет аренды - онлайн-семинар

Дата проведения: 20 апреля, среда

Все пять новых ФСБУ в 2022 году: проверьте, все ли учли

Дата проведения: 20 апреля, среда

Дисконтирование в бухгалтерском учёте

Дата проведения: 20 апреля, среда

Бухгалтерия для новичков - курс удаленного обучения

Дата проведения: 20 апреля, среда

Учетная политика-2022: что дополнить из-за ФСБУ

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Охрана труда с 1 марта 2022: как работать без штрафов

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать

Дата проведения: 18 апреля, понедельник

Статьи

— Режим неполного рабочего времени: оплата и образцы документов

Для некоторых категорий работников компания обязана ввести его при наличии соответствующей просьбы. В редких случаях работодатель может установить такой режим по собственной инициативе. Расскажем, как правильно установить работнику неполное рабочее время, а также приведем примеры заполнения документов.

— «Утренний бухгалтер». Назван новый случай, когда физлицу надо платить НДС

Речь про сдачу в аренду нежилой недвижимости.

— Лайфхак: как взять ипотеку при серой зарплате

Для одобрения ипотечного кредита решающий фактор — уровень доходов. Подтвердить благонадежность заемщика можно не только справкой о зарплате, банки принимают и иные документы. Разберемся, каков минимальный доход для кредита на жилье и как подтвердить платежеспособность.

— Как отразить расходы на парковку в налоговой базе по прибыли

Расходы на оплату парковки служебного транспорта можно учитывать в налоговой базе по прибыли. Такие расходы должны быть экономически оправданы и документально подтверждены. Для этого потребуются подтверждающие документы: путевой лист и подтверждение оплаты.

— Как в 1С провести возврат поставщику импортного товара

Тема импорта товаров сложна и многогранна из-за особенностей принятия к учету такого товара. Рассмотрим проведение возврата импортного товара поставщику на основании кредит-ноты и возврат неиспользованного аванса поставщику в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Бонусом мы откроем тайну: должны ли рассчитываться курсовые разницы после проведения этих операций.

— Как правильно сотрудничать с ИП

Индивидуальные предприниматели — это физические лица, ведущие свой бизнес без создания юридического лица. У ИП меньше зон ответственности и затрат, чем у большой организации, но этот статус позволяет им законно предоставлять услуги в любых масштабах: от создания веб-сайтов до производства и поставки продукции. При этом ИП может работать как единолично, так и иметь штат сотрудников.

🔒 Какие льготы есть сейчас у малого бизнеса и кто относится к этой категории

Малый бизнес имеет различные льготы, в том числе в части ведения учета, отчетности и уплате налогов. Расскажем об основных.

— Цитата дня. Про уменьшение (нет) налогов

Поток налоговых льгот, похоже, близок к тому, чтобы остановиться. Погуляли, как говорится, и хватит. В Минфине рассказали о перспективах.

— Компаниям-природопользователям продлили сроки получения разрешений. Вышел закон

С получением некоторых экологических документов можно не та сильно спешить. Новые правила установил Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ.

— Атол игнорирует бухгалтеров в техподдержке, на Контур идут хакерские атаки, а налоговики не принимают бухотчетность. Самые горячие боли клерков за последние дни

Ходят слухи, что бухгалтеры — самые выносливые люди в бизнесе. Мы не проверяли, но совершенно точно в это верим.

— «Ночной бухгалтер». Бумажные документы хранят только «бухи старой закалки»?

На «Клерке» большая дискуссия. Документы на бумаге — дорого, а полностью перейти на электронные — ненадежно. Бухгалтеры спорят, как правильно хранить документы.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/29411 от 07.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке имущества у физлиц для передачи его в лизинг надо применять ККТ

Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33а-11225/2020 от 20.08.2020

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/4292@ от 08.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы подтвердить расходы по налогу на прибыль, подойдет электронный чек

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4160@ от 06.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды

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