«Утренний бухгалтер». Готовы правила для новых детских пособий

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Стало ясно, когда и сколько будут платить пособий на детей с 8 до 17 лет. Сумма будет от 50 до 100% прожиточного минимума, считать начнут с 1 апреля.
Чтобы затраты учесть при расчете налога на прибыль, они должны быть документально подтверждены. Подойдет и электронный чек, считают налоговики.
Центробанк думает над тем, чтобы смягчить условия об обязательной продаже 80 % валютной выручки.
Как избежать штрафов за нарушения в обороте наличных? Опубликовали классную статью, ловите.
И не забывайте записываться на бесплатные вебинары. Ближайшие будут про основные средства по новому ФСБУ и про льготы для IT-компаний. Оба сегодня.
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 20 апреля в 11:00
В 2022 году дисконтирование предусматривают уже пять ФСБУ. Расскажем, как им пользоваться на практике и когда такая необходимость возникает.
Программа вебинара:
- Экономический смысл дисконтирования
- В каких ситуациях российские бухгалтерские стандарты уже требуют использование дисконтирования
- Проекты ФСБУ, которые предусматривают дисконтирование, и перспективы их принятия
- Математический аппарат дисконтирования и автоматизация расчётов
- Как определить ставку дисконтирования
Отдельно разберем практическое применение дисконтирования в бухгалтерском учёте: оценочные обязательства, аренда, основные средства и капитальные вложения.
Авторы:
Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Новости
- Никакого ограничения банковских комиссий за переводы физлицам с 1 июля не будет
- Готовы коды доходов и вычетов для бизнеса на АУСН
- На детей с 8 до 17 лет будут платить до 100 % прожиточного минимума. Правила пособий уже готовы
- IT-компании будут оформлять отсрочку от армии для сотрудников через Госуслуги
- Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды
- Айфоны стали продавать с накруткой в цене за установленное приложение Сбера
- Условие об обязательной продаже 80 % валютной выручки могут смягчить
- Жителям ДНР и ЛНР, приехавшим в Россию, будут платить пенсию
- Чтобы подтвердить расходы по налогу на прибыль, подойдет электронный чек
- Подмосковным IT-компаниям вдвое снизили налог на имущество
- Не забудьте сдать СЗВ-М. Завтра – последний день
- Кодексы для бухгалтеров и юристов теперь на «Клерке»
- Для самозанятых нет ежемесячного лимита по доходам
- Вычет по НДС от «левого» контрагента можно заменить на вычет от реального поставщика. Так решил суд
- За домработницу-иностранку надо платить взносы
- Продажа земли после межевания облагается НДФЛ
- Самозанятый россиянин может работать из-за границы
- МИР может заработать еще в двух странах
- Почти половина россиян хотят открыть свой бизнес, несмотря на кризис. Впрочем, большинство энтузиастов живет в столице
- К Яндекс.Еде подали коллективный иск, Ozon запустил новый сервис, у Почты России своя торговая марка. Бизнес-новости дня
События
Риски при работе с самозанятыми и как их избежать
Дата проведения: 21 апреля, четверг
Электронные кадры: как сэкономить с новым решением ELMA365 КЭДО
Дата проведения: 21 апреля, четверг
ФСБУ 25. Учет аренды - онлайн-семинар
Дата проведения: 20 апреля, среда
Все пять новых ФСБУ в 2022 году: проверьте, все ли учли
Дата проведения: 20 апреля, среда
Дисконтирование в бухгалтерском учёте
Дата проведения: 20 апреля, среда
Бухгалтерия для новичков - курс удаленного обучения
Дата проведения: 20 апреля, среда
Учетная политика-2022: что дополнить из-за ФСБУ
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Охрана труда с 1 марта 2022: как работать без штрафов
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать
Дата проведения: 18 апреля, понедельник
Статьи
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Речь про сдачу в аренду нежилой недвижимости.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/29411 от 07.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке имущества у физлиц для передачи его в лизинг надо применять ККТ
Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33а-11225/2020 от 20.08.2020
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/4292@ от 08.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы подтвердить расходы по налогу на прибыль, подойдет электронный чек
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/4160@ от 06.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды
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