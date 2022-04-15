Обзор новостей за неделю: новый отчет по зарплате, новый код в декларации по НДС, новые сроки уплаты налогов

Посмотрите на новости недели: сколько всего сможет достичь бизнес, если правительство выполнит хотя бы половину обещанного. Например, снизит страховые взносы до 15% для малого бизнеса, поднимет пенсии и МРОТ, увеличит предельный доход, до достижения которого компании и ИП могут применять УСН. И тогда, возможно, даже приостановка деятельности Acer и уход Nokia и Ericsson не будут такими болезненными.

Ну, а если предложенные нами меры для достижения чего-то большего для вас слишком радикальны, советуем приготовить что-нибудь необычное, например, салат с ветчиной и грейпфрутом. Нам понадобится салатный микс — 120 гр., тонко нарезанная ветчина — 70 гр., половина грейпфрута, 1 огурец, 4 редиса, оливковое масло — 2 ст. л., малиновый уксус — 1 ч. л., перец молотый и соль. С грейпфрута срезать кожуру, над глубокой миской вырезать из перепонок мякоть, затем выжать оставшийся сок. Огурец почистить и нарезать с помощью овощечистки тонкими длинными полосками. Редис порезать тонкими кружками.

В миску с грейпфрутом добавить нарезанные овощи и салатный микс, все посолить, поперчить, полить оливковым маслом, уксусом и перемешать. Переложить салат в тарелку, сверху разложить ломтики ветчины. Ну, что, пробуем?