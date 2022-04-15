Обзор новостей за неделю: новый отчет по зарплате, новый код в декларации по НДС, новые сроки уплаты налогов

Посмотрите на новости недели: сколько всего сможет достичь бизнес, если правительство выполнит хотя бы половину обещанного. Например, снизит страховые взносы до 15% для малого бизнеса, поднимет пенсии и МРОТ, увеличит предельный доход, до достижения которого компании и ИП могут применять УСН. И тогда, возможно, даже приостановка деятельности Acer и уход Nokia и Ericsson не будут такими болезненными.
В миску с грейпфрутом добавить нарезанные овощи и салатный микс, все посолить, поперчить, полить оливковым маслом, уксусом и перемешать. Переложить салат в тарелку, сверху разложить ломтики ветчины. Ну, что, пробуем?
... и переходим к новостям!
Важно!
- В разделе 1 декларации по НДС надо указывать новый код.
- Работодателей обяжут ежемесячно сдавать новый отчет по зарплате.
- Бизнес на АУСН будет платить в ФСС фиксированную сумму взносов.
- До 15 апреля компаниям надо подтвердить ОКВЭД в ФСС.
- Когда надо платить налоги по УСН: таблица с новыми сроками.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Чтобы получить вычет по НДФЛ на покупку лекарств, нужен рецепт или выписка из медкарты.
- Какими документами подтвердить расход при расчете НДФЛ с продажи автомобиля.
- Решения налоговиков можно обжаловать. Образцы жалоб есть на сайте ФНС.
- На нарушение моратория по плановым проверкам можно будет жаловаться. Инструкция, как это сделать.
- Налоговики придираются к коду ОКВЭД в балансе.
- Если ИП-пенсионер временно закроет бизнес, пенсию проиндексируют.
Обращаем внимание
- Когда у IT-компании есть право на налоговые льготы: таблица.
- При сдаче в аренду нежилой недвижимости арендодатель-физлицо должен платить НДС.
- Поставщик отказывается выставлять счет-фактуру на отгрузку после предоплаты, чтобы не платить НДС два раза.
- Налоговики проверят, не маскируете ли вы своих сотрудников под самозанятых.
- ИП на АУСН не будут платить фиксированные взносы. Но пенсионные баллы им дадут.
- Годовой 6-НДФЛ при ликвидации нужно сдавать вместе с ликвидационным балансом.
- До 15 апреля можно подать уведомление о переходе на ежемесячные авансы по прибыли.
- Проверьте, положена ли вам рассрочка по УСН. Заработал специальный сервис.
- Проверьте свою электронку. Не с каждого почтового ящика можно отправить письмо в ФНС.
Санкции: финансовая система
- Иностранные интернет-магазины блокируют платежи по картам UnionPay, выпущенным в России.
- Приложение Сбера удалили из AppStore. Банк рассказал, что делать.
- Россиянам блокируют счета и переводы в банках ЕС.
- Приложение банка «Точка» удалили из AppStore.
- Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте.
- ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и еще 14 компаний.
- В SberPay ограничили использование карт. В банке советуют перейти на Мир Pay или Samsung Pay.
- Банки выводят иностранные ценные бумаги клиентов из-под санкций.
- Банков для валютных платежей в Европу становится все меньше. Но они пока есть.
- ЦБ разрешил банкам продавать валюту, а вкладчикам — снимать со счетов не только доллары, но и евро.
- С 18 апреля можно будет купить валюту в кассе банка.
- Бизнес переходит на юани в расчетах по ВЭД, сообщили банки.
УПС...
Для информации
- Российское подразделение Ernst & Young переименовалось в «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги».
- В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых.
- Налоговики требуют прошивать документы, которые они запрашивают у компаний.
- Налоговики считают переплатой все авансовые платежи по налогам.
- Банки не смогут брать высокие «прощальные» комиссии за закрытие счета.
- В заявительном порядке можно возместить НДС в пределах суммы налогов за прошлый год.
- Отказаться от УСН можно через личный кабинет на сайте ФНС.
- Власти не собираются повышать имущественный вычет по НДФЛ.
- Нельзя совмещать АУСН и ЕНП.
- Безработные смогут найти работу в других регионах. Центры занятости оплатят переезд.
О как!
- ФСС будет получать от работодателей данные о здоровье сотрудников.
- Москвичам приходят уведомления о чужих долгах. Все из-за сбоя на Госуслугах.
- Работникам разрешили временно менять работодателя, но запустить эту меру нельзя без закона. Мнение эксперта.
И о хорошем
- Бизнес может оформить кредитные каникулы по дополнительному коду ОКВЭД.
- Зарплату уволенных после 1 марта не будут учитывать для права на детское пособие.
- Кредиты бизнесу по программе ФОТ 3.0 разрешили не платить полгода.
- Часть маткапитала можно будет получить наличными.
- Работодатели теперь могут бесплатно размещать вакансии на Superjob.
Жизнь бухгалтерская: делимся опытом
- Бухгалтеры жалуются на техподдержку Атола. И думают переходить на Эвотор или Робокассу.
- Цену договора с поставщиком можно поменять задним числом, если он слетел с УСН в прошлом году.
- Налоговики оштрафовали за ЕНВД, хотя его уже 7 лет как не использовали. В итоге извинились.
- Налоговики требуют декларации по налогу на прибыль от упрощенцев .
- Налоговики на свое усмотрение зачитывают одни налоги в счет других, загоняя бизнес в долги.
- Ковидные субсидии не учитывают в доходах, но и расходы за счет них тоже не учитываются.