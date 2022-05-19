Понять, приедут ли с ВНП, стало проще. Новое про отчет в ЦЗН и учет на АУСН. Лайфхаки для бухгалтера

Согласно недавно проведенному исследованию, половина россиян на пенсии хотят стать бизнесменами. Люди мечтают открыть ферму, отель на берегу моря, интернет-магазин, кафе, ресторан или бар. Вот только накопления на свое дело есть только у 16% опрошенных. Наших граждан не пугает, что собственный бизнес — заработок очень хлопотный и стрессовый.

Даже нанятые молодые топ-менеджеры Сбера не выдерживают и увольняются потому, что «сдают нервы». Но будущих отечественных пенсионеров это не останавливает. В любом случае эти мечты как-то позитивнее, чем будущее, которое видится ЦБ: регулятор утверждает, что офисные работники будут не нужны.

А пока будете думать о будущем, предлагаем приготовить бутерброды с грибами. Нам понадобится: хлеб — 2 ломтика, шампиньоны — 150 г., чеснок — 1 зубчик, соль — 0.5 ч.л., по 1 щепотке молотого черного перца и мускатного ореха, а также 80 гр. рикотты. Поджарьте хлеб до хрустящей корочки и выложите сверху рикотту. Нарежьте шампиньоны и обжарьте на среднем огне до испарения влаги. Добавьте давленый чеснок и специи, перемешайте и прогрейте еще минуту. Выложите грибы на бутерброды. И приступайте к планам на будущее.

А чтобы эти планы были более реалистичными, рекомендуем ознакомиться с главными экономическими новостями недели.

Важно!

Лайфхаки — берем на вооружение

Обращаем внимание

Для информации

В планах

А тем временем...

УПС...

О как!

О работе с ККТ

И о хорошем