Понять, приедут ли с ВНП, стало проще. Новое про отчет в ЦЗН и учет на АУСН. Лайфхаки для бухгалтера

Согласно недавно проведенному исследованию, половина россиян на пенсии хотят стать бизнесменами. Люди мечтают открыть ферму, отель на берегу моря, интернет-магазин, кафе, ресторан или бар. Вот только накопления на свое дело есть только у 16% опрошенных. Наших граждан не пугает, что собственный бизнес — заработок очень хлопотный и стрессовый.
Даже нанятые молодые топ-менеджеры Сбера не выдерживают и увольняются потому, что «сдают нервы». Но будущих отечественных пенсионеров это не останавливает. В любом случае эти мечты как-то позитивнее, чем будущее, которое видится ЦБ: регулятор утверждает, что офисные работники будут не нужны.
А пока будете думать о будущем, предлагаем приготовить бутерброды с грибами. Нам понадобится: хлеб — 2 ломтика, шампиньоны — 150 г., чеснок — 1 зубчик, соль — 0.5 ч.л., по 1 щепотке молотого черного перца и мускатного ореха, а также 80 гр. рикотты. Поджарьте хлеб до хрустящей корочки и выложите сверху рикотту. Нарежьте шампиньоны и обжарьте на среднем огне до испарения влаги. Добавьте давленый чеснок и специи, перемешайте и прогрейте еще минуту. Выложите грибы на бутерброды. И приступайте к планам на будущее.
А чтобы эти планы были более реалистичными, рекомендуем ознакомиться с главными экономическими новостями недели.
Важно!
- Список регионов, где отменили масочный режим.
- Главбух может уволиться в любое время.
- По страховым взносам в ФСС на травматизм отсрочки нет. Их надо платить.
- На АУСН доходы и расходы будут учитывать по данным ККТ и банков.
- Уже можно оценить вероятность выездной налоговой проверки в этом году.
- Какие документы подтвердят правильность начисления взносов в ФСС: перечень.
- Минтруд объяснил, кому и как надо сдавать отчет в ЦЗН о вакансиях.
- Налоговики дадут новое послабление компаниям-должникам. Но не всем.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Работодатель по совместительству ставит в табеле «Б», даже если не оплачивает больничный.
- Если дата отгрузки и оприходования отличается, по какому курсу считать НДС. Отвечает эксперт.
- То, что по мнению компании является движимым имуществом, налоговики могут посчитать недвижимым и обложить налогом.
- С обеспечительного платежа НДС исчисляют при получении, не дожидаясь его зачета. Об этом сообщил суд.
- Если работодатель объявил простой, можно устроиться на новую работу без увольнения со старой. При этом время простоя не оплачивается.
- При временном переводе работника сдавать СЗВ-ТД должна только принимающая компания.
- Когда увольнять временного сотрудника при выходе декретницы.
- Штраф за непроведение спецоценки: один или в зависимости от рабочих мест? Роструд считает, что один.
Обращаем внимание
- Через специальный реестр налоговики будут отправлять в банки поручения на налоговые долги.
- Налоговики не могут запрашивать какие угодно документы вне рамок проверок.
- IT-компания должна оповещать военкомат об увольнении айтишников.
- Отмена проверок не означает отмену требований. Бизнес должен это понимать, считают власти.
- Компания может получить вычет по НДС даже при нарушении срока выставления счета-фактуры.
- Налоговики проводят эксперимент по безвозмездному предоставлению пользователям ПО для работы с электронной подписью.
- За непредставление оборотно-сальдовых ведомостей компанию могут оштрафовать, считают суды.
Для информации
- Новый лимит в 120 млн рублей не применяется к контролируемым сделкам 2021 года.
- Для нулевой ставки налога на прибыль сотрудники медклиники должны быть с сертификатом.
- Цифровые активы обложат налогами по-новому.
- Доходы от интеллектуальной собственности освободили от налога на прибыль.
- Банки будут оперативно узнавать от ФНС о смерти клиентов.
- Нельзя уволить сотрудника за сокрытие второй трудовой книжки.
- Миллиону россиян пришли письма от ПФР. Зачем они и кому еще придут.
- Wildberries и Ozon будут работать с параллельным импортом.
В планах
- В России появится еще один реестр. Питьевой воды.
- За необоснованный сбор данных покупателей продавец может заплатить штраф. Законопроект рассмотрят в ГД 16 мая.
- Появится новый вид ипотеки.
А тем временем...
- Сотрудникам частных компаний повысили зарплаты. Эксперты считают, что причина — высокая инфляция.
- Российский Reebok перекупили турки.
- С марта безработных стало больше на 4 тысячи человек.
- Безработицы и товарного дефицита в России не будет, считают власти. Но часть компаний уже остановили найм или перешли к сокращениям.
- Сбер будет начислять клиентам меньше бонусов. Это из-за требований ЦБ.
УПС...
- В марте-апреле в России установлен рекорд по поданным заявлениям о банкротстве. И количество продолжает расти.
- Данные клиентов «Яндекс.Еды» опять всплыли в сети. А заодно и данные из ГИБДД и Wildberries.
- Вынужденный отпуск работников «Автоваза» продлен до конца мая. Зарплата сокращена.
- Агрегатор такси Gett уходит из России. Водители получают уведомления о последнем рабочем дне приложения.
- С 1 июля квартплата повышается на 4 %.
- Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России.
- «Хоум Кредит Банк» уйдет из России: чешская PPF и голландская Home Credit продают банковские активы.
О как!
- «Тинькофф-банк» обязали вернуть средства клиенту, обогатившемуся на выгодном обмене валют.
- Власти Крыма заявили, что провального сезона не будет и предлагают поговорить в июле.
- Отказ от контракта из-за санкций: Минфин против.
О работе с ККТ
- Нет кассовой ленты? Направляйте электронный чек.
- Из-за DDoS-атак начались проблемы с ККТ.
- ККТ надо применять, даже если безнал пришел за компанию от физлица. «Интерфакс» оштрафовали за неприменение ККТ.
- Чековой ленты достаточно. Штрафовать все равно будут.