Можно ли списать налоговую задолженность? Ответственность за неуплату налогов

Все организации и предприниматели должны платить налоги в установленные сроки. А если налог не уплачен в установленный срок, то возникает задолженность по налогу или, как ее еще называют, недоимка по налогу (п. 2 ст. 11 НК). Также часто под задолженностью по налогам имеют в виду задолженность по пеням и штрафам, а также задолженность по страховым взносам, уплачиваемым в ИФНС.

Причины возникновения задолженности по налогам

Причины возникновения задолженности по налогам могут быть такими:

вы правильно отразили налог в декларации, но не заплатили нужную сумму налога вовремя , например, по причине нехватки денег на расчетном счете;

, например, по причине нехватки денег на расчетном счете; вы изначально неправильно рассчитали и отразили сумму налога в декларации, занизив ее, но заплатили начисленную сумму в срок. Если впоследствии вы сами или налоговый орган обнаружит ошибку и сделает доначисление, то возникнет недоимка на недоплаченную сумму.

Сверка с ИФНС по налогам

Вы в любое время можете запросить сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам (подп. 11 п. 1 ст. 32 НК). Для этого нужно подать в свою ИФНС заявление (приложение № 1 к приказу ФНС от 28.10.2020 № АБ-4-19/17644). По итогам сверки налоговики составят акт (приказ ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685). Из этого акта вы увидите, по каким налогам у вас есть задолженность.

Сравните данные акта со своими данными. Если вы со всем согласны, то можете подписать акт и выслать его обратно в налоговую. Если есть разногласия, впишите в акт свои данные, поставьте отметку «с разногласиями» и подпишите акт. Передайте один экземпляр в налоговую инспекцию.

Что грозит при недоимке по налогу

На сумму недоимки начисляются пени. Причем их начисление не зависит от наличия вины налогоплательщика в недоплате налога.

Пени — это сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты суммы налогов в более поздние по сравнению с установленным законодательством сроки (п. 1 ст. 75 НК). Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности начиная со следующего за установленным законодательством дня уплаты налога по день исполнения обязанности по уплате включительно. При этом сумма пеней не может превышать размер самой недоимки (п. 3 ст. 75 НК).

Например, ваша организация не заплатила в срок налог при УСН за 2021. Обычный срок уплаты этого налога — не позднее 31 марта 2022. Права на уплату налога в более поздние сроки у организации нет. Налог был уплачен только 30 мая 2022.

Тогда пени начнут начисляться с 1 апреля 2022 и закончат начисляться 30 мая 2022.

Пени начисляются в процентах от неуплаченной суммы налога. При этом используется ставка (п. 4 ст. 75 НК):

для предпринимателей — 1/300 действующей в период просрочки ставки рефинансирования;

— 1/300 действующей в период просрочки ставки рефинансирования; для организаций — 1/300 действующей ставки рефинансирования за период просрочки до 30 календарных дней включительно и 1/150 ставки рефинансирования за период просрочки свыше 30 календарных дней (то есть начиная с 31-го календарного дня просрочки).

Правда, в период с 9 марта 2022 по 31 декабря 2023 повышенные пени с организаций не взимаются. То есть за весь период просрочки пени будут рассчитаны с применением 1/300 ставки рефинансирования.

Отметим, что пени начисляются и при неуплате в срок авансовых платежей по налогу (п. 3 ст. 58 НК).

Пеней не будет, если вы успеете доплатить налог (авансовый платеж) до истечения срока на уплату налога. Или же если у вас есть переплата по соответствующему налогу. Во втором случае налоговики обязаны самостоятельно зачесть сумму переплаты в счет недоимки. Но такой зачет возможен, только если со дня излишней уплаты налога прошло не более трех лет (п. 5 ст. 78 НК).

Что грозит за неправильное исчисление налога, повлекшее недоимку

Если недоимка возникла из-за неправильного расчета налога, то кроме пеней может быть наложен штраф:

за занижение налоговой базы (п. 3 ст. 120 НК);

за неуплату или неполную уплату налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (п. 1 ст. 122 НК);

за неуплату налога в результате применениях в целях налогообложения в контролируемых сделках коммерческих или финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими или финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми (ст. 129.3 НК);

за неуплату налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании (ст. 129.5 НК).

А если вы не заплатили налог как налоговый агент, то кроме пеней грозит штраф по п. 1 ст. 123 НК.

А вот за несвоевременную уплату авансовых платежей по налогу оштрафовать не могут (п. 3 ст. 58 НК). К примеру, не грозит штраф за занижение авансовых платежей по налогу на прибыль за 1 квартал, полугодие или 9 месяцев.

Что делать, если самостоятельно выявили задолженность по налогам

Во избежание еще больших негативных последствий надо действовать так.

Если вы правильно отразили в декларации сумму налога к уплате, то нужно как можно быстрее погасить недоимку. Это остановит начисление пеней. Самостоятельно перечислять в бюджет пени в этом случае необязательно. Можно дождаться, пока ИФНС выставит вам требование на уплату пеней.

А вот если вы занизили налог в декларации, то действовать надо так.

Сначала нужно доплатить недостающую сумму налога. Нужно рассчитать и заплатить пени за неуплату налога. Нужно подать уточненную декларацию, указав в ней правильную сумму налога.

Если все это сделать до того, как о неправильном исчислении налога вам сообщит сам налоговый орган (и до того, как в отношении вашей организации (ИП) будет назначена выездная налоговая проверка), налоговой ответственности в виде штрафов удастся избежать (п. 4 ст. 81 НК). То есть придется заплатить только пени за несвоевременную уплату налога.

Что делать, если задолженность по налогам выявила ИФНС

Налоговая инспекция может выявить задолженность по налогам либо в ходе камеральной проверки поданной декларации, либо в ходе выездной проверки. В любом случае ИФНС составит акт налоговой проверки, рассмотрит его совместно с вами и затем вынесет решение (ст. 100, 101 НК):

либо о привлечении к ответственности;

либо об отказе в привлечении к ответственности.

В решении будут указаны суммы недоимки по налогам, пеням, штрафам.

Если вы согласны с суммами задолженности по налогам, то уже на этом этапе можете добровольно погасить недоимку. Если вы этого не сделаете, то в течение 20 рабочих дней с даты вступления в силу решения по проверке ИФНС выставит вам требование на уплату недоимки (п. 2 ст. 70 НК).

Кстати, если у вас есть переплата по налогам, то инспекция может самостоятельно сделать зачет имеющейся переплаты в счет недоимки (п. 1, 5 ст. 78 НК).

Еще один вариант — налоговая инспекция может выявить задолженность по налогам вне налоговых проверок. Тогда она составит документ о выявлении недоимки (п. 1 ст. 70 НК). И направит вам требование об уплате налога.

Как быть в курсе недоимок по налогам

Организация (физлицо) может дать письменное согласие на информирование о наличии недоимки по налогам. Тогда инспекция будет не чаще одного раза в квартал присылать информацию о задолженности по налогам, пеням, штрафам посредством СМС-сообщений, по электронной почте или по ТКС через оператора (п. 7 ст. 31 НК).

Форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии недоимки или задолженности по пеням, штрафам, процентам утверждена приказом ФНС от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423.

Если вы не погасили недоимку добровольно

Если вы отказываетесь добровольно погасить задолженность по налогам, то налоговая инспекция будет взыскивать недоимку принудительно.

Сначала инспекция попытается взыскать недоимку за счет денег на расчетных счетах. Для этого она вынесет решение о взыскании и направит в банк поручение на списание задолженности по налогам (п. 4 ст. 46 НК). Если денег на счете не хватает, то ИФНС может приостановить операции по счетам. На то, чтобы принять решение о взыскании недоимки за счет денег на счетах, у инспекции есть 2 месяца со дня истечения срока, указанного в требовании об уплате налога (п. 3 ст. 46 НК).

Если взыскать задолженность за счет денежных средств не получилось, то инспекция будет взыскивать долги за счет иного имущества (п. 7 ст. 46, п. 1 ст. 47 НК). Решение о взыскании налога за счет иного имущества должно быть принято в течение 1 года после истечения срока исполнения требования об уплате налога (п. 1 ст. 47 НК).

Имейте в виду, если инспекция пропустит срок на взыскание задолженности в бесспорном порядке за счет денежных средств или за счет имущества, то она сможет взыскать долги только через суд (п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 47 НК).

Когда задолженность по налогам может быть признана безнадежной

Для взыскания недоимки за счет денежных средств или за счет имущества установлены довольно жесткие сроки для направления вам требования об уплате налога, для исполнения процедуры взыскания, для обращения инспекции в суд. И если инспекция пропустит все эти сроки, то недоимка станет безнадежной к взысканию (п. 1 ст. 59 НК).

Для списания безнадёжной задолженности по налогам с вашего лицевого счета придется обращаться в суд. Нужно подать иск о признании безнадежной к взысканию суммы, по которой прошли сроки принудительного взыскания (ст. 59 НК). Если суд подтвердит невозможность взыскания, то на основании решения суда ИФНС должна списать долг.

Порядок списания задолженности по налогам, признанной безнадежной к взысканию, утвержден приказом ФНС от 02.04.2019 № ММВ-7-8/164.

А вот если вы самостоятельно не инициируете списание задолженности по налогам в связи с признанием недоимки безнадежной к взысканию, налоговая инспекция не будет списывать такой долг с лицевого счета. Ведь срок давности, по истечении которого ИФНС должна списать безнадежные суммы с лицевого счета, законодательством не установлен.

И если у вас есть безнадежная к взысканию задолженность, то при обращении за справкой об отсутствии задолженности вам выдадут справку с записью о наличии безнадёжных к взысканию долгов (письмо Минфина от 17.06.2016 № 03-02-08/35413).