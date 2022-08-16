«Утренний бухгалтер». Самозанятым опять хотят дать право на больничные и пособия

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Как говорится, а воз и ныне там: власти уже не в первый раз обсуждают возможность дать самозанятым право на больничные и пособия из ФСС. На этот раз про это заговорил Минтруд.

Свежее письмо Минфина: чиновники объяснили, что на допуслуги гостиниц можно применять ставку НДС 0%.

Кроме того, в реестр объектов для нулевой ставки НДС внесут гостиницы, кемпинги, аквапарки.

Выяснились очередные подробности исполнения контрактов по оборонке по новому постановлению правительства. Судя по ним, работникам по такому контракту могут отменить отпуска, но взамен дадут право на компенсацию.

Сотрудник не вышел на работу, а объяснения дать отказался. На следующий же день его уволили за прогул. Суд сказал, что так делать незаконно.

Подорожник

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Хотите уйти из бухгалтерии и зарабатывать больше? Рассказываем, как На вебинаре 18 августа обсудим: как выглядит работа финансового директора;

плюсы и минусы профессии;

что нужно для входа в профессию, как войти в профессию;

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Новости

События

Займы: полученные, выданные, забытые. Налоги, бухгалтерский учет. Зоны риска при проверках

Дата проведения: 23 августа, вторник

Стратегический управленческий учет. Как рассчитать, к чему мы катимся?

Дата проведения: 22 августа, понедельник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 году: разбор ФСБУ по аренде и ОС, лизинг, ремонт, ГСМ. Зачет часов ИПБ

Дата проведения: 22 августа, понедельник

НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Последние изменения законодательства и разъяснения налоговых органов

Дата проведения: 22 августа, понедельник

Топ-10 вопросов о вычетах НДС

Дата проведения: 19 августа, пятница

Новые ФСБУ в практике работы главбуха: разбираемся вместе

Дата проведения: 19 августа, пятница

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 18 августа, четверг

Транспортная логистика и учет машин и транспортных расходов

Дата проведения: 18 августа, четверг

Мастер-класс "МСФО. Профессиональное суждение и принятие решений"

Дата проведения: 18 августа, четверг

Как уйти из бухгалтерии и зарабатывать больше. Профессия финансовый директор

Дата проведения: 18 августа, четверг

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/68553 от 15.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При расчете НДФЛ с продажи квартиры услуги риэлтора не учитываются

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/68259 от 15.07.2022

: Определение № 88-13601/2022 от 27.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/69356 от 19.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Перепродавать чужие товары на НПД нельзя, продавать свои — можно

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/71804 от 26.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Дивиденды не облагаются страховыми взносами

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