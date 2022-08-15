«Утренний бухгалтер». Осенью опять откроют туристический кэшбек

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Программу туристического кэшбека снова откроют с 25 августа. Получить частичный возврат денег можно будет за туры начиная с 1 октября.

Страховщики отказываются возвращать деньги заемщикам, досрочно погасившим кредит.

Льготную ипотеку для семей продлят до конца 2023 года.

Свежее разъяснение от Роструда. Сотрудника с ненормированным днем можно задержать после работы, но нельзя вызывать из дома, когда он уже ушел.

Если компании нет в реестре МСП, то даже при наличии всех условий МСП будут проблемы с налоговиками.

Курсы и вебинары для бухгалтера

Победитель недели по числу заявок — курс повышения квалификации по НДС. Самый сложный налог требует больше всего внимания бухгалтеров (и вашего тоже).

Наши эксперты собрали последние изменения в законах в бесплатные вебинары: подобрать подходящий можно тут.

Бухгалтеры и кадровики путаются в льготах для декретниц и отчетности по ним. Вебинар по самым сложным вопросам В соцсетях клерки часто обсуждают ситуации с кадровым учетом по молодым родителям, расчетами и пособиями. Только за последнее время мы получили десяток таких вопросов. Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра разложит по полочкам: льготы при привлечении к ночной работе, сверхурочной работе, работе в выходной;

льготы при направлении в командировку;

отпуск по уходу за ребенком: оформление отпуска, оформление пособия; и многое другое. Начало 17 августа в 12:00 мск. Записаться можно тут.

Новости

События

НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Последние изменения законодательства и разъяснения налоговых органов

Дата проведения: 22 августа, понедельник

Топ-10 вопросов о вычетах НДС

Дата проведения: 19 августа, пятница

Новые ФСБУ в практике работы главбуха: разбираемся вместе

Дата проведения: 19 августа, пятница

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 18 августа, четверг

Транспортная логистика и учет машин и транспортных расходов

Дата проведения: 18 августа, четверг

Мастер-класс "МСФО. Профессиональное суждение и принятие решений"

Дата проведения: 18 августа, четверг

Как уйти из бухгалтерии и зарабатывать больше. Профессия финансовый директор

Дата проведения: 18 августа, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 18 августа, четверг

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 18 августа, четверг

Трудовые льготы матерям: оформление и учет

Дата проведения: 17 августа, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Обновят формы регистрации бизнеса

ФНС подготовила проект.

— Учебный отпуск: кому, на сколько, как оформить

Сотрудникам, которые совмещают работу и учебу, Трудовой кодекс предоставляет определенные гарантии и компенсации. Так, в частности, работодатели, у которых есть учащиеся работники, обязаны давать им учебные отпуска.

— Почему ФНС может отказать в вычете за ИИС и как в этом случае действовать инвестору

Массовая миграция инвесторов от санкционных брокеров обернулась для некоторых потерей вычета по ИИС. Разбираемся, в какой срок можно перейти с одного ИИС на другой, как отстоять свое право на возврат 13% и когда пора обращаться в суд.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

— Пять случаев, когда даже обязательный наследник не получит свою долю

Определенным категориям лиц закон позволяет получить часть имущества наследодателя даже при том, что оно было завещано совершенно другим людям. Обязательная доля составляет не менее половины от той доли в наследстве, что перешла бы к человеку при отсутствии завещания.

— Ремонт имущества и восстановительные работы. Нужно ли восстановить НДС?

Причинивший вред имуществу организации возмещает ей реальный ущерб в сумме расходов на восстановительные работы по решению суда.

🔒 Что такое тринадцатая зарплата и как ее считать

Очень часто работники спрашивают в конце года: «А где моя 13-я зарплата»? Разберемся, что же это такое.

— «Ночной бухгалтер». Грядет революция с вычетами по НДФЛ: будут новые правила и документы

Если совсем коротко, то соцвычет можно будет получить в упрощенном порядке, а еще поменяют декларацию 3-НДФЛ.

🔒 На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, введут новые трудовые правила

Сотрудников обяжут задерживаться на работе, работать по выходным. Могут отменить отпуск, а тех, кто уже успел в него уйти, вызвать на работу.

— Цитата дня. Про куртку Hermes

Эксперты пытаются оценить, поможет ли с поставками товаров параллельный импорт. Спойлер: скорее всего, нет.

🔒 Меняют форму 3-НДФЛ: полный обзор изменений

За 2022 год надо будет сдавать декларацию 3-НДФЛ по новой форме.

— Советы для бизнеса: как работать с разными типами исполнителей

При управлении бизнесом часто возникают задачи, под которые нанимать в штат сотрудника невыгодно — проще, быстрее и практичнее найти исполнителя-самозанятого.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/73570 от 27.07.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10526@ от 12.08.2022

ФНС РФ: Письмо № СД-19-2/163 от 12.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС снова подтвердила, что айтишникам дробиться можно. А остальных накажут?

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10286@ от 08.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ИП-кулинар на ОСНО может не платить НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/65366 от 07.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За аренду квартиры для сотрудника надо платить взносы и удерживать НДФЛ

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