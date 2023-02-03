Прощение долга уволенному сотруднику: как заполнить 6-НДФЛ

Вопрос

В 2017 году был уволен сотрудник И., у сотрудника остался долг по ссудному договору. Было заключено мировое соглашение, согласно которому принято решение: в случае своевременного погашения суммы основного долга проценты прощаются. Бывший сотрудник сумму основного долга своевременно погасил.

В связи с этим у сотрудника И. возникает доход, с которого необходимо удержать НДФЛ. Так как бывший сотрудник давно уволен, возможности удержать НДФЛ у предприятия нет.

Долг фактически был прощен в 4 квартале 2022 года. Было составлено уведомление физическому лицу о необходимости сдать форму 3-НДФЛ и уплатить налог самостоятельно.

Есть ли необходимость отражения данной ситуации в годовой форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Ирина Лазарева, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Налогоплательщику нет необходимости подавать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 в отношении суммы прощенного долга. Информация о таком доходе должна быть передана в налоговый орган налоговым агентом в составе годовой формы 6-НДФЛ.

Обоснование вывода

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика – физического лица, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК.

Доходом для целей налогообложения признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая применительно к физическим лицам, в соответствии с главой 23 НК.

При прощении долга с физического лица снимается обязанность по его погашению (ст. 415 ГК) и у него возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по погашению долга и, соответственно, доход в размере суммы прощенной задолженности.

Поскольку ст. 217 НК не содержит оснований для освобождения от налогообложения сумм прощенного долга (за некоторым исключением, не имеющим отношения к рассматриваемой ситуации), указанные суммы подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном порядке с применением налоговой ставки 13% (15%) (п. 1 ст. 224 НК).

Сказанное подтверждается разъяснениями контролирующих органов, в том числе применительно к прощению задолженности по заемному обязательству, включая начисленные, но непогашенные проценты. Смотрите, например, письма Минфина от 09.11.2018 № 03-04-05/80822, ФНС от 11.10.2012 № ЕД-4-3/17276 и др.

Организация, простившая долг, признается налоговым агентом. В ее обязанности входит исчисление НДФЛ, удержание исчисленной суммы из денежных выплат физическому лицу и перечисление удержанной суммы в бюджет (пп. 1, 2 ст. 226 НК, письмо ФНС от 17.08.2022 № СД-4-3/10775@).

НДФЛ исчисляется налоговым агентом в момент прекращения обязательства по уплате процентов в связи с прощением долга, в данном случае при исполнении физическим лицом условий мирового соглашения (подп. 2 п. 1 ст. 223, п. 3 ст. 226 НК).

Поскольку каких-либо денежных выплат в пользу бывшего работника не производится, организация лишена возможности удержать исчисленный налог. Пунктом 5 ст. 226 НК установлено, что при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

В настоящее время сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного НДФЛ в соответствии с п. 5 ст. 226 НК представляется в составе формы 6-НДФЛ в качестве Приложения 1 (п. 1.1, п. 2 приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@, п. 5.1, 5.7 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ, утвержденного этим приказом, п. 2 ст. 230 НК).

Рассматриваемая операция подлежит отражению в годовой форме 6-НДФЛ за 2022 год только в разделе 2 в полях:

110 «Сумма дохода, начисленного физическим лицам» – сумма прощенного долга;

120 «Количество физических лиц, получивших доход» – добавится 1 налогоплательщик;

140 «Сумма исчисленного налога» – сумма НДФЛ, исчисленная с суммы прощенных процентов;

170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» – неудержанный НДФЛ.

В разделе 1 эта операция не отражается.

В Справке о доходах и суммах налога физического лица (Приложение № 1 к 6-НДФЛ) (ранее оформлялась в качестве отдельной формы 2-НДФЛ):

доход следует включить в месяц фактического получения (прощения долга) с кодом 4800 «Иные доходы» , поскольку специального кода для такого вида дохода не предусмотрено (например, письмо ФНС от 17.11.2017 № ГД-4-11/23423@);

в разделе 2 сумма прощенного долга и исчисленный НДФЛ в общем порядке будут формировать обобщенные данные в поле «Общая сумма дохода», в поле «Налоговая база» и в поле «Сумма налога исчисленная»;

в разделе 4 «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога» необходимо сформировать показатели в поле «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом» и в поле «Сумма неудержанного налога».

На этом обязанности налогового агента будут считаться исполненными, а НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, должен будет уплачиваться физлицом самостоятельно на основании налогового уведомления, полученного от налогового органа в соответствии с п. 6 ст. 228 НК.

То есть налогоплательщику нет необходимости подавать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 в отношении рассматриваемого дохода. Информация о нем должна быть передана в налоговый орган организацией в составе формы 6-НДФЛ.