Дебетовая и кредитная карта: в чем разница и что выгоднее

Что такое дебетовая карта и как она работает

Дебетовая карта – это банковский продукт (на физическом пластиковом носителе или без него), обеспечивающий ее владельцу оперативный доступ к деньгам, размещенным на текущем банковском счете.

Изначально дебетовая карта выпускается с нулевым лимитом. Совершать покупки, снимать наличные или переводить деньги можно после пополнения счета.

Для получения дебетовки достаточно обратиться в отделение банка с паспортом, часто не требуется даже предварительной заявки, поскольку многие финансовые организации выдают мгновенные неименные карты.

Как правило, по истечении срока действия дебетовая карта перевыпускается автоматически.

Для чего нужна дебетовая карта и кому она может понадобиться

Дебетовая карта нужна работникам, пенсионерам, студентам, мамам в декрете – в общем, всем, кто пользуется деньгами в повседневной жизни. Некоторые банки предлагают открыть дебетовую карту детям.

С помощью дебетовой карты можно:

получать заработную плату от работодателя, пенсии и социальные выплаты от государства;

оплачивать покупки;

снимать наличные в банкоматах и отделениях банка, а также на кассах некоторых магазинов;

осуществлять переводы в пользу физических лиц и организаций, в т. ч. оплачивать коммунальные услуги, связь и др.

Особенности дебетовых карт

Дебетовая карта может выпускаться и обслуживаться как платно, так и бесплатно. Обычно банки взимают небольшую плату – до 100 рублей в месяц за СМС или push-уведомления об операциях.

Эти расходы можно скомпенсировать кэшбэком – вознаграждением за операции, оплаченные картой. Некоторые финансовые организации также начисляют процент на остаток на счете.

По закону работники могут сами выбрать банк, в котором будут получать зарплату, а пенсионеры – пенсию. Нередко за перевод обслуживания к ним банки выплачивают небольшой приветственный бонус.

Многие финансовые учреждения имеют партнерские соглашения с другими кредитными организациями, таким образом, их клиенты могут снимать наличные не только в собственных банкоматах, но и в партнерской сети на льготных условиях.

Что такое кредитная карта и как она работает

Кредитная карта – это тоже платежный банковский продукт (на физическом или виртуальном носителе), с помощью которого владелец получает доступ к кредитной линии в рамках установленного лимита.

В большинстве банков для получения кредитной карты с небольшим лимитом (в среднем до 100 тыс. руб.) нужен только паспорт.

Для одобрения большей суммы потребуется предоставить комплект документов (дополнительный документ, удостоверяющий личность, справка от работодателя, справка, подтверждающая доход по форме 2-НДФЛ или по форме банка и др.).

Изначально новому клиенту банки одобряют минимальный кредитный лимит, который будет постепенно увеличиваться, если:

картой активно пользоваться;

не допускать просрочек по платежам.

Максимальный лимит по карте, как правило, можно получить в зарплатном банке.

Для чего нужна кредитная карта и кому она может понадобиться

Кредитная карта пригодится:

когда нужно совершить крупную покупку, а собственных накоплений не хватает;

если экстренно понадобились дополнительные средства;

для использования в качестве залога (при бронировании отелей, аренде автомобилей, чтобы не тратить собственные деньги, которые нужны в поездке).

Кредитная карта будет полезна людям с постоянным источником дохода для того, чтобы иметь под рукой некоторый запас денег при условии, что потраченную сумму будет легко вернуть в банк без уплаты процентов.

Особенности кредитных карт

Благодаря льготному периоду (его еще называют грейс-периодом) кредитной картой можно пользоваться бесплатно – в это время финансовая организация не начисляет процент на одолженные деньги.

В зависимости от условий банка беспроцентный период может длиться от 55 дней до одного года.

Различают так называемый честный и нечестный грейс. В первом случае каждый расчетный период или новая покупка открывают свой льготный «коридор». Во втором – пока не погасится первая возникшая по карте задолженность целиком, новый беспроцентный период не откроется.

Проще говоря, с каждым новым месяцем у клиента становится все меньше и меньше льготных дней.

В каждом банке свои условия и сроки беспроцентного периода – их следует уточнять в договоре, а также в мобильном приложении.

В течение льготного периода достаточно ежемесячно вносить установленный тарифами минимальный платеж (2–10% от потраченной суммы), а в конце срока погасить всю задолженность целиком, тогда процент за пользование заемными деньгами уплачивать банку не нужно.

Нарушение правил (пропуск минимального платежа, снятие наличных или перевод денег с карты, несвоевременная уплата комиссий и т. п.) прекращает действие грейса: на всю сумму израсходованного лимита с момента возникновения задолженности будут начислены проценты, а на просроченную ее часть – штраф.

Обычно на операции, отличные от оплаты покупок, (например, снятие наличных, переводы) устанавливается повышенный процент и комиссии, поэтому крайне не рекомендуется тратить деньги с кредитки на другие цели.

Хотя бывают и исключения, когда некоторые банки включают операции по снятию наличных и переводы в льготный период и/или не берут комиссии за их совершение.

Как и в случае с дебетовой картой, выпуск и обслуживание кредитки может быть как платным, так и бесплатным, а за покупки по карте может начисляться кэшбэк.

Отличия между дебетовой и кредитной картами

Для каждой дебетовой и кредитной карты банк разрабатывает тарифный план, в котором оговариваются условия выдачи, обслуживания и т. д.

В общем случае независимо от финансового учреждения, выдавшего карту, основные пункты выглядят так:

Условия Дебетовая карта Кредитная карта Источник средств Собственные,



возможен овердрафт Заемные,



допускается использование личных средств Требования С 14 лет по паспорту,



до 14 лет по паспорту родителя С 18 лет – 21 года,



паспорт для одобрения минимального лимита,



для максимального – комплект документов, подтверждающих доход Отказ в выдаче Маловероятен Вероятен Обслуживание Бесплатное/



условно бесплатное Бесплатное/



условно бесплатное Выпуск дополнительных карт Чаще возможен Чаще невозможен Обязательные платежи Нет Минимальный ежемесячный платеж Комиссии Снятие наличных и переводы без комиссии в рамках установленных лимитов Как правило, высокие комиссии за снятие наличных и переводы, в т. ч. между своими счетами Начисление кэшбэка за покупки Возможно Возможно Выплата процентов на остаток Возможна Нет Штрафы За досрочный перевыпуск,



за технический овердрафт За досрочный перевыпуск,



за просроченный платеж Закрытие В любой момент Только после полного погашения задолженности

Какая карта дешевле, а какая дороже, однозначно сказать нельзя – все зависит от того, как и для чего ей пользоваться.

Если рассматривать оба финансовых продукта, выпущенных одним банком, то, как правило, плата за годовое обслуживание по дебетовой карте ниже, чем по кредитной.

По кредитным картам нередко выше кэшбэк за покупки. Лимиты на снятие наличных и переводы по дебетовой карте выше, а комиссии – ниже.Кроме того, на такие операции по кредитным картам обычно не распространяется действие льготного периода.

За размещение средств на дебетовой карте ряд банков выплачивает процент, зато использовать разрешенный овердрафт получается дороже, чем пользоваться кредиткой.

Как выбрать между дебетовой и кредитной картами

Неправильно ставить вопрос, какая карта лучше – кредитная или дебетовая, ведь они призваны решать разные задачи.

Какому виду карт отдать предпочтение, зависит от потребностей клиента:

для повседневного использования собственных средств, операций с наличными и переводов, резервирования небольших накоплений нужна дебетовая;

для совершения безналичных покупок за счет заемных средств, для получения максимальных бонусов от постоянного оборота по карте – кредитная.

Вполне вероятно, может оказаться, что вам нужна и дебетовая, и кредитная карта.

Что нужно учитывать при выборе дебетовой или кредитной карты

При выборе дебетовой карты в идеале нужно найти самую выгодную, а для кредитной – посчитать, во сколько она фактически обойдется.

На рынке много предложений бесплатных карт, но даже стоимость платного выпуска и обслуживания дебетовой карты может с лихвой окупиться за счет бонусов.

Обслуживание некоторых карт становится бесплатным, если совершать покупки на определенную сумму в месяц, поддерживать на карте неснижаемый остаток или открыть вклад.

Проанализируйте, насколько активно вы будете пользоваться картой и какие операции по ней вы будете чаще всего совершать:

если карта нужна в основном для снятия наличных, выбирайте среди тех банков, чьи собственные и партнерские банкоматы широко представлены в вашей локации, или предложения с бесплатным снятием в терминалах любых финансовых организаций;

если совершаете много разнообразных безналичных покупок, выгодно иметь карту с кэшбэком на все;

если четко выделяются определенные статьи расходов, ищите карты с повышенным кэшбэком в этих категориях или кобрендинговые;

если совершаете много переводов, оформите карту с бесплатным межбанком;

если храните на карте крупную сумму и хотите свободно ею распоряжаться, рассматривайте карты с выплатой процентов на остаток.

Далее внимательно изучите условия программы лояльности и способы начисления вознаграждений и процентов:

кэшбэк может выплачиваться не деньгами, а бонусами, и чтобы обменять бонусы на рубли, часто нужно накопить определенную сумму, зачастую баллы конвертируются по невыгодному для клиента курсу, а иногда бонусы и вовсе можно потратить только на товары из каталога партнеров;размер кэшбэка или процентная ставка на остаток по счету могут привязываться к обороту по карте;

на кэшбэк и на остаток по счету, как правило, устанавливается максимальный лимит;

повышенный процент на остаток банки выплачивают только в первые 2–3 месяца, далее ставка снижается.

За исключением выплаты процентов на остаток, все вышеперечисленное относится и к кредитной карте. Но определяющими критериями для выбора кредитки должны быть:

длительность беспроцентного периода, а также «честный» он или «нечестный», если планируете постоянно пользоваться картой;

какие операции подпадают под действие грейс-периода, а какие нет. Чаще всего клиенты попадаются на снятии наличных. Во-первых, если на такие операции и распространяется льготный период, то обычно это правило действует небольшой период времени с момента активации карты. Во-вторых, когда в рекламе говорится о бесплатном снятии наличных, это означает отсутствие комиссии, а не «льготность» операции;

процентные ставки за покупки, снятие наличных и переводы на случай вылета из грейса;

кредитный лимит: опасно рассчитывать на максимум, указанный в тарифах – банк может одобрить в разы меньшую сумму.

Популярные вопросы

Можно ли пользоваться кредитной картой, как дебетовой

На кредитную карту можно положить собственные средства и пользоваться ею как дебетовой, но если по кредитке образуется задолженность, деньги будут списаны в счет ее погашения.

За размещение личных средств на счете кредитной карты проценты не начисляются, но при этом может взиматься комиссия за снятие наличных или переводы и/или действовать пониженный лимит на данные операции.

Можно ли дебетовую карту сделать кредитной

Полноценно превратить дебетовую карту в кредитную невозможно, поскольку это разные банковские продукты с разными условиями обслуживания.

Однако некоторым категориям владельцев дебетовых карт банки предоставляют услугу овердрафта, разрешая уводить расходы в небольшой минус.

Лимит овердрафта оговаривается в условиях обслуживания, а долг за перерасход средств погашается после очередного пополнения карты.

Такая услуга весьма полезна, когда нужно срочно что-то оплатить, а собственных средств не хватает, но следует помнить, что беспроцентного периода погашения по овердрафту, вероятнее всего, не будет.

Зарплатная карта – это дебетовая или кредитная

Зарплатная карта – это дебетовая карта, которая открывается в рамках зарплатного проекта. Основным источником ее пополнения являются перечисления от работодателя.

Зарплатная карта обладает функционалом стандартной дебетовой карты, иногда банки предлагают держателям такого пластика льготные условия обслуживания, при этом расходы на ее выпуск и содержание оплачиваются работодателем.

Можно ли отличить дебетовую карту от кредитной по внешним признакам

Оба вида карт оформляются по единому стандарту: на лицевой стороне пластика указываются название банка-эмитента и платежной системы, 16-значный номер карты и срок ее действия, а также, если карта именная, сведения о ее владельце.

Единственной подсказкой может являться маркировка «debit» («D») или «credit» («C») рядом со значком платежной системы («Мир», Visa, Mastercard, UnionPay) или статуса пластика (Gold, Platinum, Supreme и т. д.).

Если у вас несколько карточек от одного банка, узнать точно, какая из них дебетовая, а какая кредитная, можно в личном кабинете на сайте или мобильном приложении.

Заключение

Для повседневных трат без сомнения нужно отдавать предпочтение дебетовой карте: она проста и удобна в эксплуатации, правила ее использования прозрачны и понятны.

Хотя для извлечения максимальной выгоды из дебетовой карты стоит все-таки изучить подробно условияпо начислению кэшбэка и процентовна остаток на счете, акции и скидки от партнеров.

Кредитную карту разумно использовать, только когда действительно возникла необходимость прибегнуть к заемным средствам или когда есть абсолютная уверенность, что «вылет» из грейса вам не грозит.

Кредитка требует большой финансовой дисциплины, иначе бесконтрольные траты обернутся финансовой кабалой. Но если внимательно изучить все подводные камни и возможные плюсы и минусы, кредитка будет хорошей помощницей.