Как открыть бизнес по онлайн-обучению. Пошаговая инструкция

Онлайн-обучение – что это

Прежде чем перейти к основной теме статьи, вкратце поясним, что из себя представляет онлайн-обучение и является ли такая деятельность образовательной.

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ.

Образовательная программа – это в первую очередь комплекс основных характеристик образовательного процесса: сроки, предметы, график обучения, способы и условия оценки результатов. Также образовательной программой можно назвать документацию, в которой отражено содержание, объем и результаты обучения.

Простыми словами, образовательная деятельность – образование, предоставляемое по определенной программе. А образовательная программа – перечень дисциплин с указанием сроков их прохождения, даты проведения занятий и показателей оценки знаний.

Отнесение онлайн-обучения к образовательной деятельности имеет значение только для получения лицензии.

Нужна ли лицензия для бизнеса по онлайн-обучению

Получать лицензию на онлайн-обучение нужно обязательно, если соблюдаются два основных условия:

Обучение производится по программе.

То есть, обучение ведется по утвержденному плану с расписанием занятий, а по его окончании выдается документ, подтверждающий факт прохождения обучения.

Разовые онлайн-уроки, консультации и репетиторство под это условие не подпадают.

Обучение осуществляет организация или ИП с наемными работниками (преподавателями).

Компании и ИП, привлекающие для оказания услуг наемных работников (преподавателей), должны получить лицензию на оказание образовательных услуг.

ИП, оказывающие услуги единолично, без привлечения других лиц, вправе вести деятельность без лицензии, даже если она ведется по программе и по результатам выдается документ об образовании.

При этом образовательная деятельность ИП должна обязательно фигурировать в ЕГРИП. Т.е. в реестре нужно указать соответствующий код ОКВЭД.

Например, 85.41 «Образование дополнительное для детей и взрослых», 85.42 «Образование профессиональное дополнительное» или более точные коды, их можно посмотреть в справочнике.

Влияет ли выдача документа об образовании на необходимость получения лицензии?

Раньше деятельность в виде разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании, была освобождена от лицензирования.

Это условие было прямо прописано в п. 2 ст. 2 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв. постановлением Правительства от 18.10.2000 № 796. Но, данное положение утратило силу и в новом, действующем в настоящее время положении, данного условия нет.

При этом в приложении к Положению о лицензировании образовательной деятельности, утвержденному постановлением Правительства от 18.09.2020 № 1490 приведен перечень видов деятельности по реализации обязательных программ. Всего в нем 20 пунктов.

И деятельность по оказанию разовых лекций, семинаров, уроков и стажировок без выдачи сертификата, в нем не прописана.

Можно сделать вывод, что такая деятельность лицензированию не подлежит.

Даже если выдавать сертификаты слушателям курса, например, такая деятельность не требует наличия лицензии. Если же вы решите выдавать дипломы государственного образца – лицензия потребуется.

Как организовать бизнес по онлайн-обучению

Открытие бизнеса по онлайн-обучению состоит из нескольких шагов:

Выбор организационно-правовой формы. Выбор кодов ОКВЭД. Выбор режима налогообложения. Получение лицензии (при необходимости). Оформление сотрудников-преподавателей (при необходимости). Подключение онлайн-кассы Создание сайта и подключение оплаты на нем.

Выбор формы бизнеса

Можно рассмотреть 3 варианта организации бизнеса.

НПД (самозанятость)

Оптимальный вариант для физических лиц, которые планируют работать в одиночку и которым не нужна лицензия.

Такие лица могут быть репетиторами, вести курсы повышения квалификации, продавать собственные уроки и вебинары.

Но они не могут выдавать документ об образовании официального образца. Зато могут, например, по окончании обучения выдать именной сертификат, подтверждающий прохождение курса или прослушивание вебинара.

Минусы ведения бизнеса на НПД: нельзя выдать официальный документ об образовании, ограничен лимит по доходам (до 2,4 млн руб.), нельзя получить лицензию об образовании (если нет статуса ИП), невозможно нанять сотрудника по трудовому договору (по договору ГПХ – можно).

К плюсам можно отнести: возможность работы без статуса ИП (если не нужна лицензия), низкая налоговая ставка (4% с дохода от физлиц и 6% – по доходу от организаций и ИП), нет отчетности, не нужно платить страховые взносы, не нужна онлайн-касса.

Индивидуальный предприниматель

Статус предпринимателя понадобится чаще всего, если у вас вырос уровень доходов, вы решили нанять сотрудников и получить лицензию.

Для регистрации в качестве ИП нужно будет заполнить заявление по форме Р21001 и оплатить госпошлину в размере 800 руб.

Если ИП регистрируется удаленно: на сайте ФНС (с помощью квалифицированной электронной подписи) или через нотариуса, то госпошлину платить не нужно.

Из плюсов регистрации в качестве ИП: возможность получения лицензии и привлечения сотрудников по трудовому договору, простой порядок регистрации, отсутствие необходимости вести бухучет.

Из минусов (если ИП решил работать не на НПД): придется платить страховые взносы, сдавать отчетность, ведения налоговый учет (КУДиР – книгу учета доходов и расходов), потребуется онлайн-касса.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Самая сложная форма организации бизнеса по онлайн-обучению.

Актуальна, если бизнес планируется вести вместе с партнером и (или) привлекать инвестиции для его дальнейшего развития.

ООО, как правило, больше доверяют в части крупных контрактов, организация может открывать свои филиалы.

Процесс регистрации ООО более сложный и затратный.

Кроме заявления на регистрацию, потребуется разработать устав (или выбрать типовой), подготовить протокол собрания учредителей, учредительный договор, оплатить госпошлину в сумме 4 000 руб.

Кроме того, деньги ООО принадлежат обществу и не могут быть изъяты из него просто так. Прибыль общества распределяется между ее участниками в виде дивидендов с определенной периодичностью.

Также у ООО более сложный учет, организации обязательно ведут бухучет и сдают финансовую отчетность.

Выбор кодов ОКВЭД

При регистрации бизнеса нужно выбрать один основной ОКВЭД и неограниченное количество дополнительных.

Основным стоит указать код, соответствующий основному виду оказываемых услуг, а дополнительно – коды и других видов деятельности.

Например, основной код – 85.41 (Образование дополнительное детей и взрослых), а дополнительный 62.02 (Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий). Код должен содержать минимум 4 знака.

Перечень актуальных в 2023 году кодов ОКВЭД приведен в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденном приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

Для деятельности по онлайн-обучению подойдут следующие коды ОКВЭД:

Основной ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых Подойдет любому виду обучения

Дополнительные ОКВЭД (они также могут быть и основными) 85.42 Образование профессиональное дополнительное Для автошколы, инструкторов по вождению, курсов выживания, ораторства и скорочтения 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий Для курсов IT-специалистов, компьютерной грамотности для детей и взрослых, курсов по разработке ПО и т.п. 69.10 Деятельность в области права Для онлайн-курсов для юристов, бухгалтеров, вебинаров по вопросам подготовки отчетности и т.д. 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Для создания обучающих видеороликов 59.20 Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений Для создания аудио-книг 58.11 Издание книг 58.14 Издание журналов и периодических изданий 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет При продаже видеороликов и аудио-книг, а также различных образовательных материалов в Интернете (производство таких материалов не всегда подразумевает продажу, так что лучше перестраховаться и этот код добавить. Так точно не будет претензий по поводу того, что организация или ИП ведут деятельность, не указанную в реестре)

Выбор режима налогообложения

Для выбора доступны 4 системы налогообложения:

НПД

Самозанятость может применяться как обычными физлицами, так и ИП. На этом режиме действует освобождение от уплаты страховых взносов, сдачи отчетности (кроме отчетов Росстат для ИП), применения ККТ.

Самозанятые, получая оплату, фиксируют доход в приложении «Мой налог» и выдают клиенту чек. Налог за них рассчитывает ИФНС и отражает его в приложении.

Самозанятому остается лишь раз в месяц зайти в приложение и оплатить налог, либо настроить автоплатеж и налог будет сам списываться с карты ежемесячно.

ПСН (патентная система)

Применять ПСН могут только ИП при условии, что выбранный вид деятельности доступен для применения в регионе, где он будет вестись.

Для онлайн-обучения, которое, по сути, ведется удаленно и не имеет привязки к территории, субъект РФ следует выбирать по месту постоянной прописки ИП.

Стоимость патента зависит от региона и количества наемных работников.

Например, в Московской области патент на услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования детей и взрослых на год для ИП без работников стоит 59 808 руб., а с одним работником 62 508 руб.

Узнать стоимость патента в вашем регионе можно на сайте ФНС в специальном сервисе.

На ПСН нет отчетности, но нужно уплачивать страховые взносы, которые можно зачесть в счет стоимости патента. Также ИП на ПСН должны вести учет доходов в соответствующей книге.

На ПСН есть ограничения по доходу (не более 60 млн руб. в год) и сотрудникам (не более 15 человек).

Для получения патента необходимо подать в ИФНС субъекта по месту постоянной прописки заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@

Патент можно получить на срок от месяца до года и стоимость его будет зависеть от срока, на который взят патент.

УСН

Могут применять и ИП, и ООО. Налог платится по ставке 6%, если выбран объект «доходы» и 15%, если выбран объект «доходы минус расходы».

В регионах ставка налога может быть существенно снижена, а также могут быть предусмотрены налоговые каникулы со ставкой налога 0%.

На УСН налог рассчитывается либо с полученного дохода (объект «доходы») либо с чистой прибыли (объект «доходы минус расходы»).

На УСН нужно уплачивать страховые взносы и сдавать отчетность (раз в год).

Платежи на упрощенке платятся по итогам: 1 квартала, полугодия, 9 месяцев (авансы) и налог по итогам года.

Организации и ИП на УСН должны также вести КУДиР.

Для применения УСН в ИФНС нужно направить заявление по форме 26.2-1, утвержденной приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Оно подается либо при регистрации бизнеса, либо в течение 30 дней после нее.

Также перейти на УСН или поменять объект налогообложения можно с нового календарного года, для этого до 31 декабря текущего года нужно подать заявление о переходе на упрощенку или смене объекта налогообложения.

Переход на УСН в середине года (кроме перехода на нее после утраты права на НПД) невозможен.

Лимиты по УСН в 2023 году: доходы – не более 251,4 млн руб. (с учетом корректировки на ежегодный коэффициент-дефлятор), численность персонала – до 130 человек, остаточная стоимость ОС – не более 150 млн руб.

Если доход на УСН составляет от 188,55 до 251,4 млн руб. , а численность работников от 100 до 130 человек применяются повышенные ставки: 8% на объекте «доходы» и 20% на объекте «доходы минус расходы».

АУСН (автоматизированная УСН)

Применяется данный режим пока только в 4 регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.

На АУСН не нужно платить страховые взносы, сдавать отчетность, в том числе и за сотрудников, вести КУДиР, самостоятельно рассчитывать налог. Его ИФНС рассчитывает сама на основании данных, полученных от онлайн-кассы и банков.

Ставка по налогу составляет 8% для объекта «доходы» и 20% для объекта «доходы минус расходы». Платится он ежемесячно.

Применять АУСН могут ООО и ИП с численностью сотрудников не более 5 человек, доходом не более 60 млн руб. и остаточной стоимостью ОС не более 150 млн руб.

Получение лицензии (при необходимости)

Лицензию на ведение образовательной деятельности выдает Рособрнадзор или региональные ведомства по контролю образования.

Для ее получения нужно подготовить заявление, оплатить госпошлину 7 500 руб. и направить документы в соответствующее ведомство.

Форма заявления на получение лицензии по образовательной деятельности, приведена в Приложении № 2 к Административному регламенту, утвержденному приказом Рособрнадзора от 27.09.2022 № 1029.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора или в постановлении Правительства от 18.09.2020 № 1490.

Срок регистрации и проверки представленных для получения лицензии документов составляет 3 рабочих дня, а срок выдачи лицензии – 45 рабочих дней.

Оформление сотрудников-преподавателей (при необходимости)

Способ оформления сотрудников зависит от того, какую систему налогообложения применяет бизнесмен и от того, как оказываются услуги.

Для ИП на НПД доступно привлечение преподавателей только по ГПХ-договорам (договор оказания услуг), для остальных режимов налогообложения – ограничений нет.

Если планируется привлекать преподавателей на разовые онлайн-курсы или вебинары, то с ними оптимально заключать договоры ГПХ, а для постоянного сотрудничества выбора нет – только трудовой договор.

Стоит сказать лишь о том, что за наемных сотрудников ИП и ООО должны уплачивать в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также сдавать отчетность.

Подключение онлайн-кассы

Необходимость применения онлайн-кассы зависит от режима налогообложения и формы бизнеса.

Все организации обязаны применять ККТ, освобождение для них не предусмотрено.

Могут не применять ККТ ИП и физлица на НПД.

Предприниматели на патенте по виду деятельности, предусмотренному пп. 15 п. 2 ст. 346.43 НК (услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых), также могут работать без кассы, при условии выдачи документа, подтверждающего факт осуществления расчета (п. 2.1 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Он должен иметь название, номер и реквизиты, установленные абз. 4-12 п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Что еще может потребоваться для организации бизнеса по онлайн-обучению

Открыть расчетный счет (для ООО – обязательно, для ИП – по желанию).

Выбор банка остается за предпринимателем. Стоит обратить внимание на размер регулярной платы по тарифу (абонентская плата), что в нее входит, на комиссии за переводы на карты физлиц (важно, если придется перечислять гонорары преподавателям или получать наличные для других текущих расходов).

Создать сайт и подключить онлайн-оплату.

Можно обойтись и без этого – вести группу / аккаунт в соцсетях, сделать простой сайт-визитку. Но вот прием платежей все равно придется организовать.

Для приема платежей в интернете существуют специальные сервисы, например Ю-касса, Robokassa, Яндекс. Касса. Принимать платежи можно с помощью QR-кодов и СБП.

Важно соблюдать законодательство и выдавать клиентам чек онлайн-кассы. Последняя может быть облачной.

Это значит, что она будет расположена где-то далеко от вас – у партнера, с которым вы заключите договор и будет передавать чеки клиентов виртуально (в смс, по электронной почте, в мессенджерах). Так обычно и работают сервисы по приему платежей в сети.

Разместить на сайте договор оферты, согласие на обработку персональных данных и пользовательское соглашение.

Это необходимо, чтобы пользователи сайта, клиенты знали условия работы с вами, получения услуг, оплаты и обработки их личных данных.