Как избежать ошибок при заполнении декларации по УСН

Декларация по УСН

Форма декларации по УСН утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958. По этой форме бизнесу нужно отчитаться за 2022 год.

В то же время в связи с переходом на ЕНП и введением новых сроков уплаты налогов декларацию скорректировали. Изменения были внесены Приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@, который действует с 03.04.2023.

При этом ФНС предложила налоговым инспекциям исключить формальный подход к налогоплательщикам, которые сдают декларацию УСН-2023. В ведомстве отметили, что с 3 апреля бизнес может отчитаться как по старой, так и по новой форме. А инспекторы на местах не вправе отказывать в приеме таких деклараций (письмо ФНС от 20.03.2023 № СД-4-3/3204@).

Поскольку по закону время отчитаться по «упрощенному» налогу еще есть у ИП, с 3 апреля возможность подать расчет по новой форме появилась именно у них.

Заполнение декларации УСН

Состав декларации и порядок ее заполнения различается в зависимости от выбранного объекта налогообложения:

Объект «Доходы»

В состав отчетности входит:

титульный лист;

раздел 1.1;

раздел 2.1.1;

раздел 2.1.2, при уплате торгового сбора;

раздел 3, если поступали целевые средства.

Последовательность заполнения отчета такова: вначале нужно отразить данные в разделе 2.1.1, поскольку на его основе указываются данные в разделах 2.1.2 и 1.1. Затем заполняется раздел 2.1.2, а титульный лист – в конце, так как в нем отражается общее количество страниц декларации.

В разделе 2.1.1 отражаются:

в строке 101 – код признака применения налоговой ставки:

в строке 102 – признак налогоплательщика;

по строкам 110–113 – сумма полученных доходов нарастающим итогом за I квартал (строка 110), полугодие (строка 111), 9 месяцев (строка 112), год (строка 113);

по строкам 120–123 – ставка налога за каждый отчетный период и год;

по строке 124 – основание для применения пониженной ставки по закону региона;

в строках 130–133 – сумма исчисленных авансовых платежей (налога).

В декабре 2022 года ФНС обратила внимание на неправомерность ситуации, при которой применение повышенной налоговой ставки (8% или 20%) в отношении части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой отчетного и предшествующего периода, влечет исчисление налога в меньшем объеме, чем при его исчислении лицом, применяющим обычную ставку (6% либо 15%) (письмо ФНС от 14.12.2022 № СД-4-3/16972@).

В дополнение к этому письму ФНС выпустила алгоритм исчисления налога при применении повышенных ставок переходного периода (письмо от 03.02.2023 № СД-4-3/1226@).

К примеру, если компания с IV квартала 2022 года перешла на ставку в размере 8 процентов, возможны случаи: налоговая база за год больше или равна налоговой базе за 9 месяцев;

налоговая база за год меньше, чем база за 9 месяцев. В первом случае УСН-налог (строка 133) определяется по формуле: авансы за 9 месяцев (строка 132) + (база за год (строка 113) – база за 9 месяцев (строка 112) х ставку 8 % (строка 123). Во втором случае УСН-налог (строка 133) определяется по формуле: авансы за 9 месяцев (строка 132) + (база за год (строка 113) – база за 9 месяцев (строка 112) х ставку 6 % (строка 122);

по строкам 140–143 – страховые взносы, которые можно принять к вычету при расчете УСН-налога. Данные отражаются за отчетный и налоговый периоды нарастающим итогом.

ИП по этим же строкам отражают взносы за себя, начисленные за 2022 год, но уплаченные в текущем году. Здесь же они отражают взнос в размере одного процента с дохода свыше 300 тыс. рублей.

В разделе 1.1 отражаются:

по строкам 010, 030, 060, 090 – код МО, на территории которого уплачивается налог. При этом если компания или ИП не меняли своего местонахождения, то код ОКТМО еще раз по строкам 030, 060, 090 не нужно проставлять, в них ставится прочерк;

по строкам 020, 040, 070 – авансы за I квартал, полугодие, 9 месяцев;

по строке 100 – налог к доплате за год. Если налог к доплате за год отрицательный, полученная сумма отражается в строке 110, а строка 100 не заполняется;

по строке 101 – суммы налога, уплаченные на ПСН. Эти данные заполняют только ИП, которые утратили право на патент, и зачитывают сумму ПСН-налога в соответствии с п. 7 ст. 346.45 НК.

Раздел 2.1.2 заполняется теми, кто ведет бизнес, облагаемый торговым сбором.

Раздел 3 заполняется при получении целевых средств. К примеру, грантов, инвестиций, полученных при проведении инвестиционных конкурсов, взносов учредителей НКО.

Объект «Доходы минус расходы»

В состав отчетности входит:

титульный лист;

раздел 1.2;

раздел 2.2;

раздел 3, при получении целевого финансирования.

В данном случае вначале нужно заполнить раздел 2.2, так как данные из него нужны для раздела 1.2. Титульный лист заполняется в конце.

В разделе 2.2 отражаются:

по строке 201 – код признака применения налоговой ставки;

по строкам 210–213 – суммы доходов нарастающим итогом за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

по строкам 220–223 – суммы расходов нарастающим итогом за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

по строке 230 – сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период;

по строкам 240–243 – налоговая база для исчисления авансов за I квартал, полугодие, 9 месяцев, налога за год;

по строкам 250–253 – сумма убытка за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

по строкам 260–263 – ставка за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

по строке 264 – обоснование применения налоговой ставки, установленной в регионе;

по строкам 270–273 – суммы авансовых платежей за I квартал, полугодие, 9 месяцев, сумма налога за год.

При заполнении также нужно учитывать алгоритм ФНС, направленный в письме от 03.02.2023 № СД-4-3/1226@, для расчета платежей по повышенным ставкам.

К примеру, с IV квартала 2022 года компания вступила на УСН в переходный период и начала применять ставку 20 процентов. В этом случае возможны варианты: налоговая база за год больше или равна налоговой базе за 9 месяцев; налоговая база за год меньше, чем база за 9 месяцев. В первом случае формула расчета, предложенная ФНС, такова: платеж за год (строка 273) = аванс за 9 месяцев (строка 272) + (база за год (строка 243) – (база за 9 месяцев (строка 242)) х ставка 20 % (строка 263). Во втором случае формула расчета такова: платеж за год (строка 273) = аванс за 9 месяцев (строка 272) + (база за год (строка 243) – (база за 9 месяцев (строка 242) х ставка 15 % (строка 260);

по строке 280 – сумма исчисленного минимального налога, исчисляемый за год.

В разделе 1.2 отражаются:

по строкам 010, 030, 060 и 090 – код по ОКТМО по месту нахождения фирмы (по месту жительства ИП).

Если место постановки на учет не менялось, в строках 030, 060 и 090 ставятся прочерки;

по строкам 020, 040, 070 – авансы за I квартал, полугодие, 9 месяцев. При этом должны быть равны значения показателей в строках 020 и 270 раздела 2.2;

по строке 100 – налог к доплате за год. Данное значение указывается, если оно больше или равно нулю и если значение показателя по строке 273 раздела 2.2 больше или равно значению показателя по строке 280 раздела 2.2;

по строке 101 – суммы налога, уплаченные на ПСН. Эти данные заполняют только ИП, которые утратили право на патент, и зачитывают сумму ПСН-налога в соответствии с п. 7 ст. 346.45 НК;

по строке 110 – сумма налога к уменьшению за год;

по строке 120 – сумма минимального налога, уплачиваемая за год.

Раздел 3 заполняют при получении целевых средств: грантов, инвестиций, полученных при проведении инвестиционных конкурсов, взносов учредителей НКО.

Срок сдачи декларации по УСН

Подать в налоговую годовую отчетность по УСН следует в сроки:

не позднее 25 марта года, следующего за истекшим годом, – для компаний;

не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим годом, – для ИП.

Помимо представления деклараций, на бизнесменов с 2023 года возложили новую обязанность – сдавать уведомления по исчисленным налогам.

Уведомление представляется в случае, если срок сдачи декларации или расчета позже, чем срок уплаты соответствующего налога. Если срок представления уведомления совпадает со сроком сдачи декларации или расчета, то уведомление сдавать не нужно.

В текущем году со сроком представления годовой декларации по УСН совпадает срок представления уведомления за IV квартал. В связи с тем, что НК установил обязанность по сдаче декларации по УСН за истекший 2022 год, уведомление об исчисленных суммах налогов по сроку 25.03 (25.04) не представляется.

Подача декларации УСН возможна способами:

на бумаге – если численность персонала не более 100 человек. В этом случае декларацию можно сдать лично, через представителя или по почте;

в электронном виде по ТКС – если в штат сотрудников состоит из более чем 100 человек.

Ошибки в декларации

При заполнении декларации налогоплательщики все еще допускают ошибки. В налоговом ведомстве их проанализировали и рассказали о самых распространенных неточностях.

Прежде всего отметили, что представление отчетности по УСН не означает, что компания или ИП вправе работать на этом спецрежиме. О праве применять «упрощенку» свидетельствует не поданная декларация, а уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1. Притом поданное в установленные сроки, которые различаются в зависимости от того, какая компания переходит на спецрежим – действующая или вновь созданная.

В случае если в установленный срок заявление о переходе на УСН не подано, фирма или ИП не вправе применять УСН и, соответственно, должны применять общий режим налогообложения. Такое правило следует из подпункта 19 пункта 3 статьи 346.12 НК.

При этом компания, полагая законность нахождения на УСН, может подавать отчетность по этому налогу. Однако принятие ИФНС деклараций по УСН не может рассматриваться как подтверждение права на применение данного спецрежима. Такое мнение высказывают арбитры (например, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.12.2021 № Ф08-13486/2021).

Также в ФНС отмечают, что налогоплательщики нередко путают выбранный ими объект налогообложения по УСН. Например, при переходе на УСН они выбрали объект «Доходы», а в отчетности по «упрощенному» налогу отражают «Доходы минус расходы».

Кроме того, налоговики выявили следующие типичные ошибки в налоговой декларации по УСН:

неправильное указание кода, свидетельствующего о корректировках первичной отчетности . При первичной сдаче декларации проставляется цифра «–0». При подаче уточненного расчета нужно указывать в поле цифру, отличную от нуля (для третьей ставится номер «–3», для второй – «–3» и т. п.);

не соблюдается принцип отражения всех доходов и расходов нарастающим итогом (за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, за год);

неправильно указываются налоговые ставки – они должны соответствовать выбранному объекту налогообложения. Если объект «Доходы» – ставка по УСН-налогу 6 процентов, если «Доходы минус расходы» – 15%. Для лиц, которые начали допускать превышение разрешенных лимитов размера доходов или количества сотрудников, действует переходный период, в течение которого УСН-налог рассчитывается по ставкам 8% и 20% соответственно.

В декларации для отражения применяемой налоговой ставки предусмотрен специальный код. Так, в строке 101 раздела 2.1.1 (для объекта «Доходы») или в строке 201 раздела 2.2 (для «Доходов минус расходы») нужно указывать: – 1 – при применении ставки в размере 6 или 15 процентов либо ставки, установленной законом региона; – 2 – для ставок переходного периода в размере 8 или 20 процентов;

неверно указываются суммы налога к доплате, указанные в разделе 1 . Они должны строго соответствовать рассчитанным сумме налога (авансовых платежей) по всем срокам уплаты;

неверно указывается признак наличия или отсутствия сотрудников – в строке 102 раздела 2.1.1 нужно указать один из двух признаков. Это либо код 1 – для ЮЛ и ИП с сотрудниками либо код 2 – исключительно для ИП без персонала;

неправомерно на сумму убытка прошлых лет уменьшается налоговая база – при отсутствии такого убытка;

не заполняется раздел 3 при получении целевых денежных средств, не учитываемых при расчете налогооблагаемой базы – субсидий, грантов и т. д.

Как исправить ошибку в декларации

Ошибки в декларации исправляются с помощью подачи «уточненок».

При этом действует правило:

если ошибка в расчете привела к занижению налога, уточненную отчетность нужно подать обязательно;

если неточность не привела к занижению налога, сдать уточненную декларацию можно, но необязательно.

При возникновении обязанности по представлению «уточненки» сдать ее нужно, пока не истек срок представления первоначальной декларации. Тогда декларацию посчитают представленной в срок, поэтому никаких санкций не последует (п. 2 ст. 81 НК). Во втором случае скорректированную отчетность можно сдать в любое время без каких-либо последствий.

В уточненной декларации по УСН нужно указать все изменения, приведшие к пересчету налога. То есть нужно отразить правильные данные, а не разницу между ошибочными и скорректированными цифрами. К «уточненке» прилагается сопроводительное письмо, в котором нужно указать причину ее сдачи.

Уточненный расчет представляется в ИФНС по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие корректировки. То есть используются те же бланки, на которых была сдана первичная декларация. Так, если компания отчиталась по УСН-налогу на старом бланке, а позднее обнаружила ошибку, то подать уточненный расчет она должна по ней же, а не по форме, действующей с 03.04.2023.

Отличие при этом будет в оформлении титульного листа – в нем указывают номер корректировки по порядку. Если это первое уточнение, укажите «1–», если второе – «2–», и т. д.

Ответственность

Допущение нарушений при заполнении декларации по «упрощенному» налогу может повлечь негативные последствия в виде доначислений и привлечения к ответственности по статье 122 НК. Если ошибка привела к неуплате или неполной уплате налога, штраф составит 20% от такой суммы.

Если выявленные ИФНС расхождения не являются ошибкой, нужно пояснить налоговикам об этом в течение пяти дней со дня получения требования. Если пояснения в срок не представить, то налоговая выпишет штраф по ст. 129.1 НК в размере 5 тыс. рублей. За повторное нарушение в течение года штраф составит уже 20 тыс. рублей.