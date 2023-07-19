Бизнес-планирование

Работа над ошибками: как масштабироваться начинающему бизнесмену

Рано или поздно в жизни любого начинающего предпринимателя наступает момент, когда он понимает: пора масштабироваться! Чтобы избежать трудностей и ошибок, предлагаем пройти этот захватывающий и волнующий этап с Lifehacker Coffee. 5 самых частых упущений новичков и 5 практических советов, как их избежать — вот чем мы сегодня хотим поделиться.

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Работа над ошибками: как масштабироваться начинающему бизнесмену
Иллюстрация: freepik/freepik

1. Неправильное планирование и стратегия

Все предприниматели, начинающие и опытные, не должны задумываться о масштабировании до тех пор, пока не определят смысл и цели этого процесса, не изучат целевую аудиторию и не проанализируют рынок и конкурентов.

Также нет смысла в развитии бизнеса без разработки долгосрочного плана, включающего в себя ресурсы, необходимые для масштабирования, и стратегию продаж для удовлетворения увеличивающегося спроса.

Совет от Lifehacker Coffee

Не забывайте о необходимости гибкости и адаптации к изменениям на рынке.

Регулярно обновляйте свой бизнес-план, основываясь на новых данных и трендах, и будьте готовы к внесению изменений в стратегию.

Мы регулярно делимся с подписчиками новостями из мира вендинга и кофейного бизнеса, чтобы каждый успел адаптировать стиль работы под текущие реалии.

2. Отсутствие систем и процессов

Когда бизнес начинает масштабироваться, отсутствие чётких систем и процессов может привести к хаосу и неэффективной работе.

Без надлежащих систем управления, контроля запасов, бухгалтерии и маркетинга не избежать проблем, связанных с неправильным учётом и потерей клиентов.

Совет от Lifehacker Coffee

Начинайте масштабирование постепенно, убедившись, что ваш бизнес готов к росту. Внедрите эффективные системы и процессы, чтобы автоматизировать повторяющиеся задачи, оптимизировать рабочий процесс и упростить управление.

Lifehacker Coffee поддерживает франчайзи на всех этапах, вне зависимости от того, какой формат покупки кофейни он выбрал.

3. Неправильное управление ресурсами

Для успешного масштабирования требуется правильное финансовое планирование и управление. Оцените свои текущие ресурсы, определите потребность в дополнительных инвестициях и разработайте стратегию привлечения финансов.

Совет от Lifehacker Coffee

Будьте осмотрительными в расходовании средств и рассмотрите возможность привлечения инвестиций или кредитования.

Обратите внимание на расширение через лизинг.

Нет ничего лучше, чем кофейня, которая приносит в 2-3 раза больше ежемесячного лизингового платежа.

4. Неучтённые маркетинговые стратегии

Масштабирование бизнеса требует привлечения новых клиентов и увеличения узнаваемости бренда. Ошибка заключается в том, что многие начинающие предприниматели недооценивают значение маркетинга и не уделяют ему достаточного внимания.

Совет от Lifehacker Coffee

Используйте соцсети, SEO, контент-маркетинг и другие инструменты, чтобы увеличить узнаваемость бренда и привлечь больше клиентов. Кстати, в соцсетях мы бесплатно делимся лайфхаками по привлечению клиентов. Пользуйтесь!

5. Отказ от делегирования

Одной из ключевых задач при масштабировании бизнеса является делегирование ответственности.

Начинающие предприниматели часто пытаются справиться со всем самостоятельно, но это может привести к перегрузке, снижению производительности и выгоранию.

Совет от Lifehacker Coffee

Наймите сервисмена, который будет выполнять ежедневную рутину по обслуживанию кофейни. В остальном помощники не потребуются, ведь с бизнесом легко справится и школьник. Это, между прочим, не пустые слова.

Самому молодому франчайзи Lifehacker Coffee — 14 лет. Он убедил родителей в прибыльности кофейной бизнес-модели, и теперь сам управляет 3 кофейнями.

Вместо заключения

Чёткий бизнес-план, постепенное масштабирование, финансовое планирование, анализ рынка и бесперебойный маркетинг — вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание.

Изучайте опыт успешных предпринимателей, обращайтесь за советами к экспертам и не бойтесь экспериментировать.

Помните, масштабированиеэто процесс, и важно быть готовым к росту и изменениям, которые он может принести.

С комплексным запуском и сопровождением 60% франчайзи Lifehacker Coffee развиваются до сети кофеен. Мы на страже вашего успешного бизнеса!

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