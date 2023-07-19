Работа над ошибками: как масштабироваться начинающему бизнесмену

1. Неправильное планирование и стратегия

Все предприниматели, начинающие и опытные, не должны задумываться о масштабировании до тех пор, пока не определят смысл и цели этого процесса, не изучат целевую аудиторию и не проанализируют рынок и конкурентов.

Также нет смысла в развитии бизнеса без разработки долгосрочного плана, включающего в себя ресурсы, необходимые для масштабирования, и стратегию продаж для удовлетворения увеличивающегося спроса.

Совет от Lifehacker Coffee

Не забывайте о необходимости гибкости и адаптации к изменениям на рынке.

Регулярно обновляйте свой бизнес-план, основываясь на новых данных и трендах, и будьте готовы к внесению изменений в стратегию.