Как работают замещающие облигации и в чем интерес инвестора

Параметры замещающих облигаций должны быть аналогичны параметрам замещаемого выпуска еврооблигаций по сроку погашения, размеру дохода, календарю купонных выплат и номинальной стоимости. Прочие параметры эмитент может сохранить или скорректировать по собственному усмотрению, например, предусмотреть досрочное погашение или дополнительное поручительство.

В правовом поле замещающие облигации регулируются указом Президента и законом №292.

Принципиальных различий между традиционными российскими корпоративными облигациями и замещающими для инвестора нет. В замещающих облигациях отсутствуют инфраструктурные риски в отличие от евробондов, так как хранятся они уже в РФ и не смогут быть заморожены, как и перечисления выплат по купонам или при погашении.

Замещающие облигации могут получить не только россияне, но и нерезиденты из «недружественных» стран, но только по решению правительства.

Почему появились замещающие облигации

Создание нового инструмента — замещающих облигаций — потребовалось из-за того, что российские компании, занимавшие деньги на международных рынках, лишились технической возможности проводить платежи по своим еврооблигациям полностью, либо их платежи перестали доходить в НРД из иностранных депозитариев, объясняет главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Замещающие облигации номинированы в иностранной валюте, но расчеты проходят через российскую платежную инфраструктуру в рублях по курсу ЦБ на дату соответствующей выплаты.

Замещающие облигации остаются единственным способом для инвестора получить выплаты номинала и купона, что делает их максимально востребованными для держателей евробондов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Кто заместил еврооблигации

На первичном рынке корпоративных облигаций в I квартале 2023 года было размещено 19 выпусков замещающих облигаций на сумму, эквивалентную 505 млрд рублей. Всего на конец I квартала 2023 года в обращении находился 31 выпуск замещающих облигации 6 российских компаний:

«Газпром Капитал» (22 выпуска);

НК «ЛУКОЙЛ» (четыре выпуска);

«Совкомфлот» (два выпуска);

ХК «Металлоинвест»;

«Борец Капитал»;

ММК.

Из них 20 выпусков номинированы в долларах США, девять выпусков — в евро и по одному выпуску — в фунтах и швейцарских франках, говорится в обзоре БК «Регион».

«Газпром Капитал» разместил 22 выпуска во всех четырех валютах, остальные в долларах США: четыре выпуска у «ЛУКОЙЛа», два выпуска у «Совкомфлота» и по одному выпуску у ХК «Металлоинвест», «Борец Капитал» и ММК.

На рынке замещающих облигаций в I квартале присутствовал единственный эмитент — «Газпром Капитал», который разместил шесть выпусков в долларах США на 4,3 млрд долларов, пять выпусков на 2,17 млрд евро, один выпуск в швейцарских франках на 168,2 млн, а также дополнительный выпуск на 117,65 фунтах стерлингов.

Кроме того, в марте начался дополнительный выпуск в долларах США, который завершился 3 апреля на сумму 208,7 млн долларов.

Таким образом, в I квартале 2023 года было размещено около 41% от общего объема размещенных в 2022–2023 годах замещающих облигаций в долларах США, около 61% — в евро, около 29% — в фунтах стерлингов и 100% — в швейцарских франках, уточняется в обзоре БК «Регион».

Кому нужны замещающие облигации и как их купить

На текущий момент общий объем размещения замещающих облигаций в рублевом эквиваленте составил 943,7 млрд рублей, или 5,4% от общего объема рынка корпоративных облигаций в обращении, говорит Ермак. По его словам, такая динамика свидетельствует о наличии определенного интереса у инвесторов к замещающим облигациям, учитывая текущий дефицит валютных инструментов для вложения.

По мнению Чернова, для инвестора замещающие облигации гораздо более привлекательны, чем евробонды, так как они снимают риски блокировок, заморозок, невыплаты доходности по ним и номинала. «В текущей экономической реальности они могут быть более привлекательны и с точки зрения инвестиций на фоне обвалов мировых фондовых площадок, так как доходность таких облигаций, например, у "Газпрома" составляет 7–9% годовых», — говорит он.

Спрос на замещающие облигации растет, о чем говорят их растущая цена и постепенное сокращение спредов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. «Однако достаточная ликвидность лишь у отдельных выпусков», — отмечает он.

По его словам, основная трудность с замещающими облигациями — низкая ликвидность большинства выпусков.

«По некоторым из них проходит всего несколько сделок в день», — отмечает он. Для частного инвестора, не имеющего доступа к режиму переговорных сделок и размещающему свое предложение только в «биржевом стакане», это означает риск совершить сделку по невыгодной цене, объясняет Миронюк.

При этом конкретизировать доходность можно лишь к моменту погашения облигации, добавляет он. «Низколиквидный инструмент можно назвать рискованным для инвестора с небольшим инвестиционным горизонтом. В остальном это выгодный инструмент валютной диверсификации, так как номинал бумаг даже после замещения остается в иностранной валюте, но расчеты производятся в рублях», — уточняет он.

Когда заместятся все евробонды

Всего под действие закона о замещающих облигациях может подпасть около 100 выпусков еврооблигаций 30–40 российских эмитентов или компаний, которые имеют существенную часть активов в России, говорит Ермак.

Сейчас для компаний доступна подача упрощенной формы для замещения евробондов, поясняет Чернов. «Однако пока компании не спешат замещать евробонды, занимая выжидательную позицию в отношении отмены санкций, поэтому я пока не ожидаю замещения евробондов всеми российскими эмитентами», — заключает он.