Как продавцам избежать кассового разрыва

Бывает, что продавец вроде бы все просчитал и должен закрыть месяц с положительным балансом, но в нужный момент не хватает денег на зарплаты работникам или новую партию товара. В таком случае говорят, что у магазина кассовый разрыв. Рассказываем, почему он возникает и как решить проблему.

Что такое кассовый разрыв простыми словами

Кассовый разрыв — временная нехватка денег на текущие расходы. Например, когда компания перечисляет зарплату сотрудникам, но не может вовремя оплатить аренду склада. Чаще всего это происходит из-за ошибок в планировании бюджета.

Например, у предпринимателя Сергея Андропова есть магазин на Ozon, где продаются товары для дома. Стабильный ежемесячный доход ИП — 1 500 000 ₽, из которых 900 000 ₽ — расходы на закупку товара, аренду склада и зарплаты сотрудникам, то есть чистая прибыль составляет 600 000 ₽.

В сентябре у Андропова упали продажи, и он заработал меньше, чем обычно, — 700 000 ₽. Также в конце месяца пришлось менять оборудование, и на него ИП потратил лишние 500 000 ₽.

Все это привело к кассовому разрыву: Андропову не хватало денег, чтобы рассчитаться с поставщиками за товар, который он заказал в сентябре. К тому же контрагенты отказали продавцу в отсрочке — это усугубило его положение.

Кассовый разрыв не связан с размером бизнеса и его прибыльностью. У продавца может быть ежемесячный стабильный рост, но если продажи упадут или клиенты задержат оплату, то денег на покрытие текущих расходов не будет.

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Как посчитать кассовый разрыв

Чтобы вовремя заметить кассовый разрыв, стоит еженедельно проверять баланс бизнеса по формуле: денежный остаток + поступления – расходы = остаток.

Предприниматель подвел баланс в конце сентября, и оказалось, что он не достиг даже точки безубыточности — состояния, когда разница между доходами и расходами равна нулю.

Если бы ИП проверил баланс раньше, то мог принять меры, чтобы выйти из минуса: увеличить продажи или снизить расходы. Также продавец ошибся в том, что не позаботился о финансовой подушке для бизнеса и не добавил в договоры с контрагентами пункт об отсрочке платежей.

Причины кассового разрыва на маркетплейсах

Предугадать все ситуации, которые могут привести к кассовому разрыву, невозможно. Но вот самые частые причины:

Ошибки при планировании бюджета. Если неправильно рассчитывать соотношение доходов и расходов или не делать этого вовсе, вероятность кассового разрыва резко увеличивается.

Отсутствие управленческого контроля. Бизнес нельзя пускать на самотек. Руководителю необходимо быть в курсе доходов и расходов компании, ведь в итоге он отвечает за её состояние.

Сезонность бизнеса. Некоторые товары пользуются спросом только в определенные периоды года. Если продавец не учтет это в бизнес-плане, то в межсезонье рискует увидеть кассовый разрыв. Например, у магазина сноубордов очевидно весной и летом будет меньше продаж.

Ошибки в закупках. Например, неправильный выбор поставщиков, закупка товаров в избыточном количестве или с нарушением сроков хранения.

Перебои с поставками. Продавцам маркетплейсов важно следить за сроками и объемами поставок. Если товара не хватит, то у магазина будет простой, а если товар перележит на складе, то стоимость размещения может ударить по всему бюджету.

Необдуманные инвестиции. Вкладывать в развитие стоит прибыль, а не оборотные деньги. Спонтанные решения об открытии дополнительного магазина и покупки нового оборудования заканчиваются кассовыми разрывами.

Возвраты. Товар не нравится покупателю — он его возвращает. Это обычная ситуация. Но бывает, что процент возвратов сильно превышает норму и приводит к кассовому разрыву. Такое происходит, например, если продавец закупил бракованную партию, неправильно составил описание карточки. Многочисленные возвраты растягивают цикл сделки, доходы падают, а расходы на логистику растут.

Низкий оборот. Некоторые категории товаров покупают редко из-за цены или специфики. Если весь ассортимент магазина состоит из такой продукции, то риск кассового разрыва высокий. Стоит балансировать ассортимент и выставлять на витрину маркетплейса товары с разной оборачиваемостью.

Как избежать кассового разрыва в торговле

Ведите учет доходов и расходов. Это поможет отслеживать движение денег и своевременно выявлять проблемы. Корректируйте планы. Важно не только находить проблемы, но и подстраиваться под ситуацию. Например, если продажи резко упали — изменить план по закупкам товаров на следующий месяц. Составьте платежный календарь. Он позволит увидеть, в какие дни месяца может не хватить денег на платежи, и заранее принять меры. Создайте финансовую подушку безопасности. Отложите деньги на форс-мажорные ситуации. Контролируйте дебиторскую задолженность. Убедитесь, что клиенты своевременно оплачивают свои счета. Управляйте расходами. Постарайтесь избавиться от лишних трат. Планируйте свою деятельность с учетом сезонности. Например, если продаете товары, которые чаще покупают летом, будьте готовы, что зимой выручка упадет. Отложите деньги на зарплаты, аренду, поменяйте ассортимент.

Что делать и не делать, если появился риск кассового разрыва

Если расчеты показывают, что к концу месяца денег не хватит, чтобы покрыть расходы, действовать нужно без промедлений. В таком случае есть шанс предотвратить кассовый разрыв.

Что делать Чего не делать Провести аудит. Проанализировать отчеты, посчитать товары на складе, долги дебиторов, банковские задолженности. Цель — найти причину кассового разрыва и дополнительные источники дохода. Повышать цены. Резкий рост стоимости отпугнет покупателей и снизит количество продаж. Попросить отсрочку по платежам. Стоит поговорить с контрагентами о своей ситуации и предложить пересмотреть график платежей, не начислять неустойку. Если контрагенты заинтересованы в долгом сотрудничестве, они могут согласиться. Продать активы магазина. Часто, чтобы предотвратить кассовый разрыв, предприниматели выставляют на продажу оборудование, сокращают количество складов, увольняют сотрудников. При этом продавец сокращает масштабы бизнеса, что целесообразно лишь в исключительных случаях. Убрать лишние расходы. Например, не устраивать корпоратив и не украшать к празднику склад, перенести обучение сотрудников или закупку нового оборудования. Снизить цены. Цель этого шага — рост продаж, но гарантий того, что благодаря этому товар сметут с полок, нет. А вот разрушить бизнес-модель резкой сменой ценовой политики точно можно. Истребовать дебиторскую задолженность. Если срок, когда партнёры обязаны оплатить долг, ещё не наступил, попросите их сделать это пораньше — возможно, они пойдут навстречу. Взять кредит. Заем может только усложнить ситуацию финансово нестабильного бизнеса. Лучшая альтернатива — договориться о рассрочке с поставщиками и арендодателями.

Кассовый разрыв — это не начало конца, а рабочий момент, который помогает сделать выводы и избежать повторения сложной ситуации. Главное — не паниковать и не загонять бизнес в ещё большие долги. Следует начать с аудита, проанализировать соотношение доходов и расходов и только после этого принимать взвешенные решения.