Как продавцам избежать кассового разрыва

Что такое кассовый разрыв простыми словами
Кассовый разрыв — временная нехватка денег на текущие расходы. Например, когда компания перечисляет зарплату сотрудникам, но не может вовремя оплатить аренду склада. Чаще всего это происходит из-за ошибок в планировании бюджета.
Например, у предпринимателя Сергея Андропова есть магазин на Ozon, где продаются товары для дома. Стабильный ежемесячный доход ИП — 1 500 000 ₽, из которых 900 000 ₽ — расходы на закупку товара, аренду склада и зарплаты сотрудникам, то есть чистая прибыль составляет 600 000 ₽.
В сентябре у Андропова упали продажи, и он заработал меньше, чем обычно, — 700 000 ₽. Также в конце месяца пришлось менять оборудование, и на него ИП потратил лишние 500 000 ₽.
Все это привело к кассовому разрыву: Андропову не хватало денег, чтобы рассчитаться с поставщиками за товар, который он заказал в сентябре. К тому же контрагенты отказали продавцу в отсрочке — это усугубило его положение.
Кассовый разрыв не связан с размером бизнеса и его прибыльностью. У продавца может быть ежемесячный стабильный рост, но если продажи упадут или клиенты задержат оплату, то денег на покрытие текущих расходов не будет.
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Как посчитать кассовый разрыв
Чтобы вовремя заметить кассовый разрыв, стоит еженедельно проверять баланс бизнеса по формуле: денежный остаток + поступления – расходы = остаток.
Предприниматель подвел баланс в конце сентября, и оказалось, что он не достиг даже точки безубыточности — состояния, когда разница между доходами и расходами равна нулю.
Если бы ИП проверил баланс раньше, то мог принять меры, чтобы выйти из минуса: увеличить продажи или снизить расходы. Также продавец ошибся в том, что не позаботился о финансовой подушке для бизнеса и не добавил в договоры с контрагентами пункт об отсрочке платежей.
Причины кассового разрыва на маркетплейсах
Предугадать все ситуации, которые могут привести к кассовому разрыву, невозможно. Но вот самые частые причины:
Ошибки при планировании бюджета. Если неправильно рассчитывать соотношение доходов и расходов или не делать этого вовсе, вероятность кассового разрыва резко увеличивается.
Отсутствие управленческого контроля. Бизнес нельзя пускать на самотек. Руководителю необходимо быть в курсе доходов и расходов компании, ведь в итоге он отвечает за её состояние.
Сезонность бизнеса. Некоторые товары пользуются спросом только в определенные периоды года. Если продавец не учтет это в бизнес-плане, то в межсезонье рискует увидеть кассовый разрыв. Например, у магазина сноубордов очевидно весной и летом будет меньше продаж.
Ошибки в закупках. Например, неправильный выбор поставщиков, закупка товаров в избыточном количестве или с нарушением сроков хранения.
Перебои с поставками. Продавцам маркетплейсов важно следить за сроками и объемами поставок. Если товара не хватит, то у магазина будет простой, а если товар перележит на складе, то стоимость размещения может ударить по всему бюджету.
Необдуманные инвестиции. Вкладывать в развитие стоит прибыль, а не оборотные деньги. Спонтанные решения об открытии дополнительного магазина и покупки нового оборудования заканчиваются кассовыми разрывами.
Возвраты. Товар не нравится покупателю — он его возвращает. Это обычная ситуация. Но бывает, что процент возвратов сильно превышает норму и приводит к кассовому разрыву. Такое происходит, например, если продавец закупил бракованную партию, неправильно составил описание карточки. Многочисленные возвраты растягивают цикл сделки, доходы падают, а расходы на логистику растут.
Низкий оборот. Некоторые категории товаров покупают редко из-за цены или специфики. Если весь ассортимент магазина состоит из такой продукции, то риск кассового разрыва высокий. Стоит балансировать ассортимент и выставлять на витрину маркетплейса товары с разной оборачиваемостью.
Как избежать кассового разрыва в торговле
Ведите учет доходов и расходов. Это поможет отслеживать движение денег и своевременно выявлять проблемы.
Корректируйте планы. Важно не только находить проблемы, но и подстраиваться под ситуацию. Например, если продажи резко упали — изменить план по закупкам товаров на следующий месяц.
Составьте платежный календарь. Он позволит увидеть, в какие дни месяца может не хватить денег на платежи, и заранее принять меры.
Создайте финансовую подушку безопасности. Отложите деньги на форс-мажорные ситуации.
Контролируйте дебиторскую задолженность. Убедитесь, что клиенты своевременно оплачивают свои счета.
Управляйте расходами. Постарайтесь избавиться от лишних трат.
Планируйте свою деятельность с учетом сезонности. Например, если продаете товары, которые чаще покупают летом, будьте готовы, что зимой выручка упадет. Отложите деньги на зарплаты, аренду, поменяйте ассортимент.
Что делать и не делать, если появился риск кассового разрыва
Если расчеты показывают, что к концу месяца денег не хватит, чтобы покрыть расходы, действовать нужно без промедлений. В таком случае есть шанс предотвратить кассовый разрыв.
Что делать
Чего не делать
Проанализировать отчеты, посчитать товары на складе, долги дебиторов, банковские задолженности. Цель — найти причину кассового разрыва и дополнительные источники дохода.
Резкий рост стоимости отпугнет покупателей и снизит количество продаж.
Стоит поговорить с контрагентами о своей ситуации и предложить пересмотреть график платежей, не начислять неустойку. Если контрагенты заинтересованы в долгом сотрудничестве, они могут согласиться.
Часто, чтобы предотвратить кассовый разрыв, предприниматели выставляют на продажу оборудование, сокращают количество складов, увольняют сотрудников. При этом продавец сокращает масштабы бизнеса, что целесообразно лишь в исключительных случаях.
Например, не устраивать корпоратив и не украшать к празднику склад, перенести обучение сотрудников или закупку нового оборудования.
Цель этого шага — рост продаж, но гарантий того, что благодаря этому товар сметут с полок, нет. А вот разрушить бизнес-модель резкой сменой ценовой политики точно можно.
Если срок, когда партнёры обязаны оплатить долг, ещё не наступил, попросите их сделать это пораньше — возможно, они пойдут навстречу.
Заем может только усложнить ситуацию финансово нестабильного бизнеса. Лучшая альтернатива — договориться о рассрочке с поставщиками и арендодателями.
Кассовый разрыв — это не начало конца, а рабочий момент, который помогает сделать выводы и избежать повторения сложной ситуации. Главное — не паниковать и не загонять бизнес в ещё большие долги. Следует начать с аудита, проанализировать соотношение доходов и расходов и только после этого принимать взвешенные решения.
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