Почему долги по кредитам и займам не исчезнут сами собой

В трудной финансовой ситуации долги становятся невыносимым бременем. Некоторые надеются, что из-за какого-нибудь технического сбоя или другого счастливого случая запись о кредите исчезнет из базы данных банка и возвращать ничего не придется. Но так бывает только в мечтах. Рассказываем, какими мифами утешают себя должники и как все обстоит на самом деле.

Миф 1. Если платеж просрочен, а кредитор о нем не напомнил, значит, он вообще забудет про долг

Кредиторы обязаны уведомлять заемщика о просрочках. Но даже если банк или микрофинансовая организация (МФО) молчат, не стоит надеяться, что они забудут или простят долг.

Возможно, СМС-сообщение о пропущенном платеже или письмо по электронной почте не дошло из-за технического сбоя. Но информацию о просрочке банк или МФО непременно передадут в бюро кредитных историй — и кредитный рейтинг заемщика будет испорчен. В будущем ему будет сложно занять деньги на приемлемых условиях.

Даже если человек пока не думает о новых займах, тянуть время не в его интересах. За просрочку будут начислять пени и штрафы — долг будет расти.

Если за последние полгода заемщик в общей сложности просрочит выплату более чем на 60 дней, кредитор будет вправе потребовать всю сумму долга с процентами, даже если срок договора еще не закончился. А по коротким займам (меньше двух месяцев) человека могут обязать вернуть все деньги, как только он задержит платеж на 10 дней.

Кроме того, когда должник перестает платить, у кредитора появляется право подать на него в суд. И чем больше просрочка, тем более крупную сумму придется вернуть.

Миф 2. Если не общаться с кредитором, он не сможет заставить меня вернуть долг

Просто отказаться от общения с кредитором не получится. Заемщик может отозвать согласие на обработку персональных данных у финансовой организации — и она не сможет предлагать ему открыть еще одну кредитную карту или взять новый заем.

Но по поводу просрочки кредитор вправе выходить на связь и без согласия заемщика.

Через 4 месяца с даты просрочки должник вправе подать заявление об отказе от взаимодействия с кредитором, но это не спасет от уплаты долга. После такого заявления должнику не будут звонить, отправлять СМС или навещать лично, однако по-прежнему смогут присылать письма на домашний адрес.

В одном из таких писем, вполне вероятно, окажется повестка в суд. Ведь нежелание общаться с кредитором никак не влияет на его право требовать вернуть долг.

Миф 3. Срок исковой давности по кредиту составляет 3 года. Если удастся скрываться от кредитора все это время, долг обнулится

Действительно, в ГК есть понятие «срок исковой давности». Это период, в течение которого человек или организация, чьи права нарушены, может подать на обидчика иск в суд.

По договорам с банком, МФО или кредитным потребительским кооперативом (КПК) срок исковой давности равен трем годам и обычно начинает отсчитываться с момента просрочки платежа.

Но кредиторы, как правило, не ждут 3 года. Если заемщик не вносит деньги и к тому же не отвечает на звонки и сообщения, они обращаются в суд через 2–3 месяца после возникновения просрочки.

В некоторых кредитных договорах прописано право банка взыскать пропущенный платеж даже без суда — по исполнительной надписи нотариуса.

В таком случае списать деньги в счет погашения долга могут еще быстрее, чем по суду, — в течение месяца–двух.

Иногда банки и МФО передают свои права требовать долг коллекторам. Обычно коллекторы еще какое-то время пытаются связаться с заемщиком и убедить его погасить задолженность. Если это не приносит результата, они уже от своего имени подают на неплательщика иск в суд.

Миф 4. После решения суда долг уже не вырастет, так что не стоит торопиться с выплатой

Иногда в судебном постановлении указана определенная сумма, которую должен выплатить ответчик, и не предусмотрен ее перерасчет. Но часто суд прописывает также размер пени и штрафов, которые продолжают начисляться, пока должник не внесет платеж.

Как правило, ответчику дают 5 рабочих дней на то, чтобы он добровольно исполнил судебное решение (в это время сумма долга не растет). Если человек в установленный срок не перечисляет деньги, кредитор или коллектор обычно обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Приставы выясняют, в каких банках у заемщика открыты счета, и направляют им постановление — перечислить деньги с этих счетов кредитору или коллектору. В постановлении судебные исполнители указывают сумму долга с учетом штрафных процентов и пени, которые набежали на дату их обращения в банк. То есть чем больше времени пройдет с момента решения суда, тем больше денег спишут.

Если окажется, что на банковских счетах заемщика недостаточно средств, чтобы полностью погасить долг, судебные приставы вправе арестовать и распродать имущество должника.

Миф 5. Лучше всего скрываться от кредиторов за границей

Надежда занять денег и «залечь на дно в Брюгге» не оправдается. Судебные приставы в России имеют право запретить покидать страну человеку, который отказывается возвращать свыше 30 000 рублей по кредитам и займам.

Если должник скрывается от приставов больше двух месяцев с момента, когда закончился срок добровольной выплаты по решению суда, то его могут остановить на границе и при меньших долгах — от 10 000 рублей.

В случаях, когда заемщик успел покинуть страну до введения запрета, судебные приставы легко отследят его выезд за рубеж. Если оставшихся в России вкладов и ценностей не хватит на погашение долга, беглеца могут объявить в международный розыск.

В каждой стране действуют свои порядки насчет проштрафившихся иностранцев. Некоторые государства находят нарушителей на своей территории и выдворяют их на родину. Другие арестовывают зарубежное имущество беглецов и обязывают их заплатить по счетам.

Когда человек задолжал очень крупные суммы — свыше 2,25 млн рублей — и упорно не желает их возвращать, против него могут возбудить уголовное дело. Это грозит уже не только штрафами, но и принудительными работами и даже тюремным сроком.

Миф 6. В лицензии банка ничего нет про выдачу кредитов, а значит, я ничего ему не должен

По закону «О банках и банковской деятельности» банки — это кредитные организации. Кредитование — их основная деятельность, на которую им не нужна отдельная лицензия.

Для того чтобы выдавать кредиты, банки вправе привлекать деньги из разных источников. Например, занимать их у других банков или использовать те средства, которые находятся на счетах или во вкладах людей и компаний.

Именно это обычно и написано в банковской лицензии: что организация «вправе размещать привлеченные денежные средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет». При этом вклады банковских клиентов застрахованы государством.

Так что такая отговорка тоже не поможет избежать уплаты долгов.

Миф 7. Если объявить себя банкротом, то ничего не надо возвращать кредиторам

Банкротство не означает, что все долги просто спишут. Сначала кредиторам постараются вернуть их деньги.

Должнику могут предложить реструктуризацию кредитов или мировое соглашение. Но если договориться не получится, с торгов продадут все его имущество, кроме личных вещей.

Единственного жилья не лишают, но только если оно не стало залогом по ипотечному кредиту — иначе и его отберут.

Кроме того, банкротство портит деловую репутацию и ухудшает кредитную историю: взять заем в будущем будет крайне трудно.

Что же делать, если нечем гасить долг

Прежде всего стоит выйти на связь с кредитором и честно признаться, что возникли трудности с выплатами. Можно попробовать найти компромисс: например, попросить реструктурировать долг — то есть изменить график платежей.

По кредитам под залог жилья заемщики вправе оформить ипотечные каникулы на срок до полугода. А если финансовые проблемы возникли из-за санкций, можно взять кредитные каникулы по всем видам кредитов.

Еще один вариант — рефинансировать долг в другом банке или МФО, если они предлагают более низкие процентные ставки, чем прежний кредитор. Важно тщательно изучить условия нового договора.

И самое главное — нужно здраво оценить возможности своего бюджета: сможете ли вы справиться с другим графиком и размерами платежей. Если поймете, что долг большой и вы не можете выплатить его ни при каких условиях, тогда остается лишь процедура банкротства.