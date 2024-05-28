10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше

Финансовое положение зависит не только от того, кем человек работает и сколько получает. Важно и как он себя ведет: обращается с деньгами, общается с людьми и даже заботится о себе. Рассказываем, какие привычками стоит обзавестись, если вы хотите улучшить свое благосостояние.

1. Сначала платить себе

Этот принцип подробно объяснил американский писатель Наполеон Хилл в своей книге «Думай и богатей». Каждый раз, когда вы получаете любой доход, отложите 5–10% на специальный счет.

Со временем вы сформируете финансовую подушку. Или накопите достаточную сумму для того, чтобы инвестировать ее и получать пассивный доход от дивидендов.

2. Контролировать расходы

Не обязательно превращаться в маньяка экономии, навсегда отказавшись от любимого кофе и суши на заказ. Достаточно понимать, какие статьи расходов у вас есть и сколько вы тратите регулярно.

Попробуйте поставить эксперимент:

В течение месяца записывайте расходы каждый день — в блокнот, табличку Excel или специальное приложение. Будьте максимально честны перед собой: считается всё. Да-да, и та маленькая упаковка жвачки, которую вы захватили по пути к кассе, — тоже.

В конце месяца вернитесь к записям и проанализируйте, на что уходят ваши деньги. Распределите траты по категориям, например: «Питание», «Оплата жилья», «Одежда и обувь», «Образование», «Развлечения».

Внимательно изучите каждую категорию — можно ли ее как-то оптимизировать, сократить расходы, не теряя в качестве жизни?

Скорее всего, вы обнаружите способы сэкономить. Но даже если нет — личная бухгалтерия дисциплинирует и помогает реже совершать импульсивные покупки.

3. Не спешить, принимая решение о покупке

Яркие витрины привлекают внимание. Маркетинговые акции поторапливают: «Покупайте сейчас, пока действует специальное предложение: завтра будет уже поздно!» Продавцы в супермаркетах улыбаются и настойчиво предлагают добавить в корзину товар по акции.

Не спешите соглашаться.

Возьмите за правило брать небольшую паузу перед решением о покупке — хотя бы 20 секунд на размышление, если пробиваете покупки на кассе, или несколько часов, когда вам предлагают оплатить услугу «только сегодня и только сейчас с огромной скидкой».

Это даст возможность понять, действительно ли вам нужна покупка, самостоятельно ли вы принимаете решение о ней или поддались влиянию момента.

С годами я перестал покупать многие вещи просто потому, что они теперь кажутся мне нелепыми, — Стив Джобс.

4. Пользоваться скидками и акциями

…но разумно.

Подумайте, насколько вам необходимо сделать покупку прямо сейчас: можете ли вы поискать предложение со скидкой или подождать, пока оно появится. Конечно, если предмет или услуга нужны срочно, откладывать не нужно.

Узнайте, почему продавец решил сделать скидку: возможно, у товара есть изъяны. Если есть, то оцените, насколько они для вас критичны.

Товар вам нужен и его качество вас устраивает? Отлично! Тогда имеет смысл воспользоваться дисконтом.

5. Внимательно относиться к кредитам

Кредиты и кредитные карты — это инструменты, которые могут прийти на выручку в особых случаях. Например, когда хочется купить квартиру. Не всегда получается оплатить такую крупную покупку за один раз — и тогда имеет смысл разбить платеж на части, взяв ипотеку.

Но не стоит пользоваться кредитными деньгами регулярно, например для оплаты повседневных или необязательных покупок (продуктов или только что вышедшей и привлекательной версии мобильного телефона). Долг копится, со временем к нему прибавляются проценты — и часть каждой вашей зарплаты уходит на их погашение.

Лучше пересмотреть свой бюджет и понять, как добиться того, чтобы можно было оплачивать некрупные покупки с дебетовых карт.

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6. Пользоваться кешбэком

Кешбэк — это возврат части потраченных денег на карту покупателя, если он выполняет определенные условия.

Например, многие банки выпускают карты с кешбэком. Если вы платите картой в магазинах-партнерах или за конкретные товары или услуги, банк начисляет вам процент от получившейся суммы.

Можно пользоваться агрегаторами кешбэка, например «Скидкой.ру» или «Мегабонусом». Просто зарегистрируйтесь на сервисе и совершайте покупки — часть денег будет возвращаться на карту.

7. Заставлять деньги работать

Есть несколько способов сделать это:

Положить деньги на депозит в банк

Довольно безопасный способ, которым может воспользоваться каждый. Изучите предложения тех банков, которым доверяете, выберите подходящее вам — и смело открывайте вклад.

Минус способа: денежный вклад принесет прибыль не сразу.

Вложить средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

ПИФ — это фонд, который выпускает и продает ценные бумаги, паи. И принимает решение, куда можно вложить деньги инвесторов так, чтобы они приносили прибыль.

Заработать на паях можно двумя способами:

купить их и продать другому инвестору , когда цена вырастет;

«погасить» пай — то есть отказаться от своей доли в фонде и получить денежную компенсацию по текущей цене, которая указана в отчетности.

Минус способа: есть вероятность, что паи не вырастут в цене и вы не получите никакого дополнительного дохода.

Играть на фондовой бирже

То есть покупать акции, облигации и фьючерсы.

Это самый сложный, но потенциально самый стабильный способ получать доход от вложенных средств.

Если вы хотите попробовать себя на фондовом рынке, нужно:

определиться с биржей (их довольно много), тщательно изучить правила ее работы;

понять, что происходит на рынке, в какие ниши стоит вкладываться, а в какие нет;

начать с покупки небольшого количества акций — иначе в случае неудачи вы рискуете потерять крупную сумму;

постоянно отслеживать движения цен на акции и действовать по ситуации.

Если вы начинающий инвестор, имеет смысл обратиться к опытному консультанту и сделать первые шаги на бирже, опираясь на его советы и экспертизу.

Зна­е­те, на ин­ве­сти­ции ино­гда смот­рят как на про­ект, в ко­то­ром ты про­сто раз­да­ешь людям ре­сур­сы, и боль­ше ни­че­го осо­бен­но не про­ис­хо­дит — и это в целом верно. Од­на­ко если вы по­смот­ри­те вни­ма­тель­но, то ока­жет­ся, что вен­чур­ный ка­пи­тал тоже до­воль­но глу­пое яв­ле­ние. Про­цент по­па­да­ний вен­чур­ных ин­ве­сти­ций жалок. Но ино­гда вы спон­си­ру­е­те ка­кой-ни­будь Google, он пре­успе­ва­ет, и вне­зап­но вен­чур­ные ин­ве­сти­ции на­чи­на­ют пре­воз­но­сить до небес, — Билл Гейтс.

8. Не откладывать дела на потом

Прокрастинация не мешает ни личному, ни финансовому развитию. Но только если вы планируете заняться ими завтра…

Начните делать шаги к намеченным целям сразу же после того, как приняли то или иное решение. Хотите пройти обучение — запишитесь на него. Появилась новая рабочая задача — вникните в нее, составьте план действий и следуйте ему.

Со временем вы заметите, что настроение всё чаще хорошее, энергии значительно больше — а деньги зарабатывать стало проще.

Нашу судьбу формируют именно те маленькие незаметные решения, которые мы принимаем по 100 раз за день, — Тони Роббинс.

9. Беречь себя

Банальный недосып, регулярные переработки, недостаток движения и невозможность разгрузить голову приводят к эмоциональному выгоранию и нервному истощению. А это напрямую сказывается на результатах работы — в том числе финансовых.

Чтобы избежать неприятностей со здоровьем и психикой:

отдыхайте в выходные;

в течение рабочего дня устраивайте небольшие перерывы — выходите на прогулку, делайте разминку, обедайте без гаджетов и не спеша;

следите за своим самочувствием и не откладывайте необходимые визиты к врачу;

не забывайте об отпуске.

10. Общаться с людьми, которые вдохновляют

Интересоваться их житейским опытом, точкой зрения на волнующие вас события, привычками и принципами. Обсуждать дела, идеи, рабочие проекты и общие ценности.

Если вы не знакомы с человеком, который вас интересует, лично — можно читать его статьи, интервью и книги, особенно автобиографические.

Это помогает быть более уверенным при решении проблем, не сдаваться, если не всё получается идеально с первого раза. И в итоге добиваться успеха.