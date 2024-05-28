10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше

1. Сначала платить себе
Этот принцип подробно объяснил американский писатель Наполеон Хилл в своей книге «Думай и богатей». Каждый раз, когда вы получаете любой доход, отложите 5–10% на специальный счет.
Со временем вы сформируете финансовую подушку. Или накопите достаточную сумму для того, чтобы инвестировать ее и получать пассивный доход от дивидендов.
2. Контролировать расходы
Не обязательно превращаться в маньяка экономии, навсегда отказавшись от любимого кофе и суши на заказ. Достаточно понимать, какие статьи расходов у вас есть и сколько вы тратите регулярно.
Попробуйте поставить эксперимент:
В течение месяца записывайте расходы каждый день — в блокнот, табличку Excel или специальное приложение. Будьте максимально честны перед собой: считается всё. Да-да, и та маленькая упаковка жвачки, которую вы захватили по пути к кассе, — тоже.
В конце месяца вернитесь к записям и проанализируйте, на что уходят ваши деньги. Распределите траты по категориям, например: «Питание», «Оплата жилья», «Одежда и обувь», «Образование», «Развлечения».
Внимательно изучите каждую категорию — можно ли ее как-то оптимизировать, сократить расходы, не теряя в качестве жизни?
Скорее всего, вы обнаружите способы сэкономить. Но даже если нет — личная бухгалтерия дисциплинирует и помогает реже совершать импульсивные покупки.
3. Не спешить, принимая решение о покупке
Яркие витрины привлекают внимание. Маркетинговые акции поторапливают: «Покупайте сейчас, пока действует специальное предложение: завтра будет уже поздно!» Продавцы в супермаркетах улыбаются и настойчиво предлагают добавить в корзину товар по акции.
Не спешите соглашаться.
Возьмите за правило брать небольшую паузу перед решением о покупке — хотя бы 20 секунд на размышление, если пробиваете покупки на кассе, или несколько часов, когда вам предлагают оплатить услугу «только сегодня и только сейчас с огромной скидкой».
Это даст возможность понять, действительно ли вам нужна покупка, самостоятельно ли вы принимаете решение о ней или поддались влиянию момента.
С годами я перестал покупать многие вещи просто потому, что они теперь кажутся мне нелепыми, — Стив Джобс.
4. Пользоваться скидками и акциями
…но разумно.
Подумайте, насколько вам необходимо сделать покупку прямо сейчас: можете ли вы поискать предложение со скидкой или подождать, пока оно появится. Конечно, если предмет или услуга нужны срочно, откладывать не нужно.
Узнайте, почему продавец решил сделать скидку: возможно, у товара есть изъяны. Если есть, то оцените, насколько они для вас критичны.
Товар вам нужен и его качество вас устраивает? Отлично! Тогда имеет смысл воспользоваться дисконтом.
5. Внимательно относиться к кредитам
Кредиты и кредитные карты — это инструменты, которые могут прийти на выручку в особых случаях. Например, когда хочется купить квартиру. Не всегда получается оплатить такую крупную покупку за один раз — и тогда имеет смысл разбить платеж на части, взяв ипотеку.
Но не стоит пользоваться кредитными деньгами регулярно, например для оплаты повседневных или необязательных покупок (продуктов или только что вышедшей и привлекательной версии мобильного телефона). Долг копится, со временем к нему прибавляются проценты — и часть каждой вашей зарплаты уходит на их погашение.
Лучше пересмотреть свой бюджет и понять, как добиться того, чтобы можно было оплачивать некрупные покупки с дебетовых карт.
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6. Пользоваться кешбэком
Кешбэк — это возврат части потраченных денег на карту покупателя, если он выполняет определенные условия.
Например, многие банки выпускают карты с кешбэком. Если вы платите картой в магазинах-партнерах или за конкретные товары или услуги, банк начисляет вам процент от получившейся суммы.
Можно пользоваться агрегаторами кешбэка, например «Скидкой.ру» или «Мегабонусом». Просто зарегистрируйтесь на сервисе и совершайте покупки — часть денег будет возвращаться на карту.
7. Заставлять деньги работать
Есть несколько способов сделать это:
Положить деньги на депозит в банк
Довольно безопасный способ, которым может воспользоваться каждый. Изучите предложения тех банков, которым доверяете, выберите подходящее вам — и смело открывайте вклад.
Минус способа: денежный вклад принесет прибыль не сразу.
Вложить средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ)
ПИФ — это фонд, который выпускает и продает ценные бумаги, паи. И принимает решение, куда можно вложить деньги инвесторов так, чтобы они приносили прибыль.
Заработать на паях можно двумя способами:
купить их и продать другому инвестору, когда цена вырастет;
«погасить» пай — то есть отказаться от своей доли в фонде и получить денежную компенсацию по текущей цене, которая указана в отчетности.
Минус способа: есть вероятность, что паи не вырастут в цене и вы не получите никакого дополнительного дохода.
Играть на фондовой бирже
То есть покупать акции, облигации и фьючерсы.
Это самый сложный, но потенциально самый стабильный способ получать доход от вложенных средств.
Если вы хотите попробовать себя на фондовом рынке, нужно:
определиться с биржей (их довольно много), тщательно изучить правила ее работы;
понять, что происходит на рынке, в какие ниши стоит вкладываться, а в какие нет;
начать с покупки небольшого количества акций — иначе в случае неудачи вы рискуете потерять крупную сумму;
постоянно отслеживать движения цен на акции и действовать по ситуации.
Если вы начинающий инвестор, имеет смысл обратиться к опытному консультанту и сделать первые шаги на бирже, опираясь на его советы и экспертизу.
Знаете, на инвестиции иногда смотрят как на проект, в котором ты просто раздаешь людям ресурсы, и больше ничего особенно не происходит — и это в целом верно. Однако если вы посмотрите внимательно, то окажется, что венчурный капитал тоже довольно глупое явление. Процент попаданий венчурных инвестиций жалок. Но иногда вы спонсируете какой-нибудь Google, он преуспевает, и внезапно венчурные инвестиции начинают превозносить до небес, — Билл Гейтс.
8. Не откладывать дела на потом
Прокрастинация не мешает ни личному, ни финансовому развитию. Но только если вы планируете заняться ими завтра…
Начните делать шаги к намеченным целям сразу же после того, как приняли то или иное решение. Хотите пройти обучение — запишитесь на него. Появилась новая рабочая задача — вникните в нее, составьте план действий и следуйте ему.
Со временем вы заметите, что настроение всё чаще хорошее, энергии значительно больше — а деньги зарабатывать стало проще.
Нашу судьбу формируют именно те маленькие незаметные решения, которые мы принимаем по 100 раз за день, — Тони Роббинс.
9. Беречь себя
Банальный недосып, регулярные переработки, недостаток движения и невозможность разгрузить голову приводят к эмоциональному выгоранию и нервному истощению. А это напрямую сказывается на результатах работы — в том числе финансовых.
Чтобы избежать неприятностей со здоровьем и психикой:
отдыхайте в выходные;
в течение рабочего дня устраивайте небольшие перерывы — выходите на прогулку, делайте разминку, обедайте без гаджетов и не спеша;
следите за своим самочувствием и не откладывайте необходимые визиты к врачу;
не забывайте об отпуске.
10. Общаться с людьми, которые вдохновляют
Интересоваться их житейским опытом, точкой зрения на волнующие вас события, привычками и принципами. Обсуждать дела, идеи, рабочие проекты и общие ценности.
Если вы не знакомы с человеком, который вас интересует, лично — можно читать его статьи, интервью и книги, особенно автобиографические.
Это помогает быть более уверенным при решении проблем, не сдаваться, если не всё получается идеально с первого раза. И в итоге добиваться успеха.
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