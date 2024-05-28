₽ Заказать рекламу
Управление финансами

10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше

Финансовое положение зависит не только от того, кем человек работает и сколько получает. Важно и как он себя ведет: обращается с деньгами, общается с людьми и даже заботится о себе. Рассказываем, какие привычками стоит обзавестись, если вы хотите улучшить свое благосостояние.
10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

1. Сначала платить себе

Этот принцип подробно объяснил американский писатель Наполеон Хилл в своей книге «Думай и богатей». Каждый раз, когда вы получаете любой доход, отложите 5–10% на специальный счет.

Со временем вы сформируете финансовую подушку. Или накопите достаточную сумму для того, чтобы инвестировать ее и получать пассивный доход от дивидендов.

2. Контролировать расходы

Не обязательно превращаться в маньяка экономии, навсегда отказавшись от любимого кофе и суши на заказ. Достаточно понимать, какие статьи расходов у вас есть и сколько вы тратите регулярно.

Попробуйте поставить эксперимент:

  • В течение месяца записывайте расходы каждый день — в блокнот, табличку Excel или специальное приложение. Будьте максимально честны перед собой: считается всё. Да-да, и та маленькая упаковка жвачки, которую вы захватили по пути к кассе, — тоже.

  • В конце месяца вернитесь к записям и проанализируйте, на что уходят ваши деньги. Распределите траты по категориям, например: «Питание», «Оплата жилья», «Одежда и обувь», «Образование», «Развлечения».

  • Внимательно изучите каждую категорию — можно ли ее как-то оптимизировать, сократить расходы, не теряя в качестве жизни?

Скорее всего, вы обнаружите способы сэкономить. Но даже если нет — личная бухгалтерия дисциплинирует и помогает реже совершать импульсивные покупки.

3. Не спешить, принимая решение о покупке

Яркие витрины привлекают внимание. Маркетинговые акции поторапливают: «Покупайте сейчас, пока действует специальное предложение: завтра будет уже поздно!» Продавцы в супермаркетах улыбаются и настойчиво предлагают добавить в корзину товар по акции.

Не спешите соглашаться.

Возьмите за правило брать небольшую паузу перед решением о покупке — хотя бы 20 секунд на размышление, если пробиваете покупки на кассе, или несколько часов, когда вам предлагают оплатить услугу «только сегодня и только сейчас с огромной скидкой».

Это даст возможность понять, действительно ли вам нужна покупка, самостоятельно ли вы принимаете решение о ней или поддались влиянию момента.

С годами я перестал покупать многие вещи просто потому, что они теперь кажутся мне нелепыми, — Стив Джобс.

4. Пользоваться скидками и акциями

…но разумно.

  • Подумайте, насколько вам необходимо сделать покупку прямо сейчас: можете ли вы поискать предложение со скидкой или подождать, пока оно появится. Конечно, если предмет или услуга нужны срочно, откладывать не нужно.

  • Узнайте, почему продавец решил сделать скидку: возможно, у товара есть изъяны. Если есть, то оцените, насколько они для вас критичны.

Товар вам нужен и его качество вас устраивает? Отлично! Тогда имеет смысл воспользоваться дисконтом.

5. Внимательно относиться к кредитам

Кредиты и кредитные карты — это инструменты, которые могут прийти на выручку в особых случаях. Например, когда хочется купить квартиру. Не всегда получается оплатить такую крупную покупку за один раз — и тогда имеет смысл разбить платеж на части, взяв ипотеку.

Но не стоит пользоваться кредитными деньгами регулярно, например для оплаты повседневных или необязательных покупок (продуктов или только что вышедшей и привлекательной версии мобильного телефона). Долг копится, со временем к нему прибавляются проценты — и часть каждой вашей зарплаты уходит на их погашение.

Лучше пересмотреть свой бюджет и понять, как добиться того, чтобы можно было оплачивать некрупные покупки с дебетовых карт.

Научитесь грамотно управлять не только личными финансами, но и деньгами работодателя или собственного бизнеса. Пройдите онлайн-курс: «Финмоделирование и финанализ для бизнеса». Научитесь контролировать денежные потоки, планировать бюджет, составлять отчеты, с легкостью рассчитывать финансовые показатели. Станете профи, от которого зависит финансовое благосостояние компании.

Успейте записаться, пока действует скидка! Цена курса сейчас: 3 690 вместо 18 990 рублей.

Записаться

После прохождения курса вы получите сертификат о прохождении программы на 72 ак. часа.

6. Пользоваться кешбэком

Кешбэк — это возврат части потраченных денег на карту покупателя, если он выполняет определенные условия.

Например, многие банки выпускают карты с кешбэком. Если вы платите картой в магазинах-партнерах или за конкретные товары или услуги, банк начисляет вам процент от получившейся суммы.

Можно пользоваться агрегаторами кешбэка, например «Скидкой.ру» или «Мегабонусом». Просто зарегистрируйтесь на сервисе и совершайте покупки — часть денег будет возвращаться на карту.

7. Заставлять деньги работать

Есть несколько способов сделать это:

Положить деньги на депозит в банк

Довольно безопасный способ, которым может воспользоваться каждый. Изучите предложения тех банков, которым доверяете, выберите подходящее вам — и смело открывайте вклад.

Минус способа: денежный вклад принесет прибыль не сразу.

Вложить средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ)

ПИФ — это фонд, который выпускает и продает ценные бумаги, паи. И принимает решение, куда можно вложить деньги инвесторов так, чтобы они приносили прибыль.

Заработать на паях можно двумя способами:

  • купить их и продать другому инвестору, когда цена вырастет;

  • «погасить» пай — то есть отказаться от своей доли в фонде и получить денежную компенсацию по текущей цене, которая указана в отчетности.

Минус способа: есть вероятность, что паи не вырастут в цене и вы не получите никакого дополнительного дохода.

Играть на фондовой бирже

То есть покупать акции, облигации и фьючерсы.

Это самый сложный, но потенциально самый стабильный способ получать доход от вложенных средств.

Если вы хотите попробовать себя на фондовом рынке, нужно:

  • определиться с биржей (их довольно много), тщательно изучить правила ее работы;

  • понять, что происходит на рынке, в какие ниши стоит вкладываться, а в какие нет;

  • начать с покупки небольшого количества акций — иначе в случае неудачи вы рискуете потерять крупную сумму;

  • постоянно отслеживать движения цен на акции и действовать по ситуации.

Если вы начинающий инвестор, имеет смысл обратиться к опытному консультанту и сделать первые шаги на бирже, опираясь на его советы и экспертизу.

Зна­е­те, на ин­ве­сти­ции ино­гда смот­рят как на про­ект, в ко­то­ром ты про­сто раз­да­ешь людям ре­сур­сы, и боль­ше ни­че­го осо­бен­но не про­ис­хо­дит — и это в целом верно. Од­на­ко если вы по­смот­ри­те вни­ма­тель­но, то ока­жет­ся, что вен­чур­ный ка­пи­тал тоже до­воль­но глу­пое яв­ле­ние. Про­цент по­па­да­ний вен­чур­ных ин­ве­сти­ций жалок. Но ино­гда вы спон­си­ру­е­те ка­кой-ни­будь Google, он пре­успе­ва­ет, и вне­зап­но вен­чур­ные ин­ве­сти­ции на­чи­на­ют пре­воз­но­сить до небес, — Билл Гейтс.

8. Не откладывать дела на потом

Прокрастинация не мешает ни личному, ни финансовому развитию. Но только если вы планируете заняться ими завтра…

Начните делать шаги к намеченным целям сразу же после того, как приняли то или иное решение. Хотите пройти обучение — запишитесь на него. Появилась новая рабочая задача — вникните в нее, составьте план действий и следуйте ему.

Со временем вы заметите, что настроение всё чаще хорошее, энергии значительно больше — а деньги зарабатывать стало проще.

Нашу судьбу формируют именно те маленькие незаметные решения, которые мы принимаем по 100 раз за день, — Тони Роббинс.

9. Беречь себя

Банальный недосып, регулярные переработки, недостаток движения и невозможность разгрузить голову приводят к эмоциональному выгоранию и нервному истощению. А это напрямую сказывается на результатах работы — в том числе финансовых.

Чтобы избежать неприятностей со здоровьем и психикой:

  • отдыхайте в выходные;

  • в течение рабочего дня устраивайте небольшие перерывы — выходите на прогулку, делайте разминку, обедайте без гаджетов и не спеша;

  • следите за своим самочувствием и не откладывайте необходимые визиты к врачу;

  • не забывайте об отпуске.

10. Общаться с людьми, которые вдохновляют

Интересоваться их житейским опытом, точкой зрения на волнующие вас события, привычками и принципами. Обсуждать дела, идеи, рабочие проекты и общие ценности.

Если вы не знакомы с человеком, который вас интересует, лично — можно читать его статьи, интервью и книги, особенно автобиографические.

Это помогает быть более уверенным при решении проблем, не сдаваться, если не всё получается идеально с первого раза. И в итоге добиваться успеха.

Начать дискуссию

Экономика России

Путин разрешил компенсировать ущерб за счет американских активов

Президент дал возможность пострадавшим обращаться в суд, если власти США необоснованно лишили их прав на имущество.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Дебиторская задолженность

Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность

Суды не могут прийти к общей позиции по поводу того, может ли налоговая служба арестовать имеющуюся дебиторскую задолженность. Разберем, как сложилась судебная практика и на какие нормы ориентироваться налогоплательщикам.

Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность
Ведение бизнеса

Как сформировать модель оценки комплаенс-рисков

Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Новости ФНС

Налоговики РФ и Белоруссии приняли документы о двустороннем сотрудничестве

Ведомства будут совместно улучшать систему администрирования косвенных налогов, а также внедрять электронный документооборот в торговле между РФ и Белоруссией.

Наталия Лукина
Пользователи интернета

🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи

На «Клерке» вышел новый релиз. Наша команда добавила супер опцию для пользователей Трибуну — платное продвижение постов. Расскажем, как это будет работать. Ставьте лайк и забирайте в закладки!

🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи
Борис Мальцев

Как увеличить охват своего блога на Клерке

Если вы хотите продвинуть свой материал в Трибуне, то теперь это легко сделать.

Как увеличить охват своего блога на Клерке
10

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Управление персоналом

Как главному бухгалтеру управлять коллективом? 5 шагов для роста бизнеса

В круговороте поступающих задач и документов управлять командой, не делая работу за всех, и при этом улучшая показатели, — нелегко, но вполне возможно. Новоиспеченные руководители часто сталкиваются со сложностями, не до конца понимая свои обязанности в новой роли, однако есть несколько рекомендаций, как плавно отойти от операционки и начать эффективно управлять коллективом.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Клерк
Зарплата

Как считать отпускные в 2024 году

Многие сотрудники отгуляли положенный отпуск еще весной, большинство в мае, когда была возможность взять от отдыха все — и праздничные, и отпускные. Однако самый главный сезон отпусков еще впереди. Рассказываем, как в режиме завала правильно рассчитать отпускные каждому сотруднику.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Мошенничество

Мошенники обходят скоринговые системы банков, используя подставные цифровые личности

Мошенники на базе паспортов умерших людей способны создать цифровой профиль подставного лица для отмывания денег. К этому нужно быть готовым специалистам по скорингу и комплаенсу. Злоумышленникам хватает зачастую ФИО и номера телефона, чтобы похитить деньги.

Sermone_res_resolvuntur
Маркетинг

Как создать эффективную маркетинговую стратегию с нуля

Встречайте будущее маркетинга. Откройте для себя, построение стратегии, выводящие бизнес на новый уровень. Статья покажет, как каждый шаг может изменить ваш бренд.

Бухгалтерский учет

Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговый и бухгалтерский учет в 2024 году

Стоимость неотделимых улучшений в арендованное имущество может неприятно удивить арендодателя. Обычно арендатор требует возместить такие расходы. Расскажем, о правилах компенсации, а также как учесть такие затраты в учете в 2024 году.

Иллюстрация: freepik/freepik
Exnode
Криптовалюта

Как выбрать обменник криптовалют: что нужно знать новичку

Опытные криптотрейдеры успешно справляются с покупкой и продажей криптовалют, в отличие от новичков, которые могут столкнуться с мошенниками и потерять деньги. Чтобы избежать этого, важно выбирать только проверенные обменники криптовалют, отвечающие строгим требованиям!

Как выбрать обменник криптовалют: что нужно знать новичку

Разборы законов

1 295
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Кадровый учет

Печать в трудовом договоре не нужна, вкладыш в ТК можно не вшивать, пять вопросов по штатному расписанию: важные новости для кадровика

Собрали важные для кадровика пояснения Минтруда и Роструда в одном обзоре.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
ДРТ
Налоговый мониторинг

Мотивированные мнения без сомнения

Мотивированные мнения — один из наиболее спорных инструментов в рамках налогового мониторинга, с которым многие связывают свои опасения и нежелание переходить на новый режим взаимодействия с контролирующим органом.

Мотивированные мнения без сомнения
Налог на имущество

Предпринимателям Оренбургской области продлят сроки уплаты налогов на имущество

Отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов получат предприниматели, которые пострадали от паводков.

Бухгалтерские программы

💬 На сайте «Клерка» заработал новый бесплатный инструмент, полезный всем!

Новый бесплатный сервисный инструмент «Сумма прописью онлайн» на «Клерке» поможет быстро перевести сумму, записанную цифрами, в сумму прописью по всем правилам орфографии русского языка.

2
1С:Сервистренд
Нематериальные активы

Сложные вопросы перехода на ФСБУ 14 и доработки для эффективного перехода на ФСБУ 14 предприятий с большим количеством НМА и РБП

С 2024 года стал обязательным к применению стандарт ФСБУ 14 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н.

Сложные вопросы перехода на ФСБУ 14 и доработки для эффективного перехода на ФСБУ 14 предприятий с большим количеством НМА и РБП
Самозанятые

Цитата дня. Про самозанятых

Налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.

Цитата дня. Про самозанятых

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Алина Шереметьева
Зарплата

Тренд на обеление заработных плат и мониторинг нелегальной занятости. Что ждет бизнес?

В России начинали работать межведомственные комиссии по решению таких проблем, как зарплата ниже МРОТ, «серая» и «черная» зарплата, подмена трудовых отношений гражданско-правовыми и не только.

Интересные материалы

Управление финансами

10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше

Финансовое положение зависит не только от того, кем человек работает и сколько получает. Важно и как он себя ведет: обращается с деньгами, общается с людьми и даже заботится о себе. Рассказываем, какие привычками стоит обзавестись, если вы хотите улучшить свое благосостояние.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру