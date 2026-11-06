Что сделать бухгалтеру, кадровику, предпринимателю до конца 2026 года: справочник важных дел и дат

КЭП (квалифицированная электронная подпись): что проверить и подготовить до конца 2026 года

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — не просто «удобство», а обязательное условие для сдачи отчетности, участия в закупках и электронного взаимодействия с госорганами. В декабре 2026 года важно не просто «иметь подпись», а убедиться, что она технически и юридически пригодна для работы в 2027 году. Ниже — практический чек‑лист в инфостиле: задачи, сроки, документы и изменения, на которые стоит обратить внимание.

Что именно проверить по КЭП

Срок действия сертификата. Большинство КЭП для юрлиц и ИП выдаются на 12 месяцев. Если срок истекает в декабре 2026 или январе 2027 — запланируйте перевыпуск заранее. Просроченная подпись блокирует сдачу отчетности и подписание документов.

Владелец и реквизиты. В сертификате должны быть актуальные данные: наименование организации/ФИО ИП, ИНН, ОГРН/ОГРНИП. Если были изменения (смена директора, адреса, наименования), старая КЭП работать не будет.

Область применения (полномочия). Для отчетности в ФНС, СФР, Росстат и т. п. нужна КЭП с нужными OID (идентификаторами полномочий). Для участия в закупках — отдельные требования к сертификату.

Носитель и ключи. Проверьте, что токен (Рутокен, JaCarta и др.) исправен, пин‑коды известны, ключи не повреждены. Потеря носителя или забытый пин — частая причина срывов сроков.

Доверенность для представителя. Если отчетность сдает не руководитель, а бухгалтер/аутсорсер, нужна машиночитаемая доверенность (МЧД) и КЭП физлица. Проверьте срок МЧД и корректность полномочий.