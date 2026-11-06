Что сделать бухгалтеру, кадровику, предпринимателю до конца 2026 года: справочник важных дел и дат

Учетная политика: успеть закрепить изменения до конца года
Учетная политика на следующий год должна быть утверждена до начала 2027 года, но лучше не откладывать и оформить приказ в декабре 2026.
Что важно зафиксировать и какие документы проверить/добавить:
Приказ об учетной политике на 2027 год. Проверьте, чтобы он был подписан уполномоченным лицом, и приложите к нему приложения с методиками (расчет резервов, порядок инвентаризации, классификация активов).
Новые лимиты и базы. Отразите предельную базу по страховым взносам на 2027 год (она ежегодно индексируется) и учтите изменения в порядке расчета «северных» долей в отпускных и командировочных для НДФЛ — с 2026 года их нужно выделять отдельно. Включите в методику расчета и примеры проводок.
Режимы налогообложения. Если организация или ИП планирует смену режима (УСН/ОСНО/патент), закрепите в учетной политике порядок перехода, методику распределения доходов и расходов между периодами, а также особенности учета авансов. Приложите схему раздельного учета, если планируется совмещение режимов.
Порядок инвентаризации. Пропишите периодичность и методику проведения инвентаризаций, состав комиссии, порядок отражения расхождений. Это особенно важно, если в течение года были изменения в составе активов или складов.
Срок: приказ об учетной политике на 2027 год — желательно до 31 декабря 2026 года.
Документы для проверки:
приказ об учетной политике;
приложения к учетной политике (методики, схемы, порядок инвентаризации);
протоколы согласования с главным бухгалтером и руководителем.
Статьи по теме:
Учетная политика‑2027: перестраиваем логику учета под ФСБУ 9/2025 и 10/2026 без рисков для отчетности
Учетная политика: в чем разница между бухгалтерским и налоговым учетом и какие правки нужны в 2026 году
Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний. Конспект вебинара с видео
Закрытие года дважды: как провести декабрь 2026-го, чтобы спокойно войти в ФСБУ 9/2025 и 10/2026
Патент на 2027 год: когда подать заявление
Чтобы законно применять патентную систему налогообложения (ПСН) с 1 января 2027 года, заявление в налоговую нужно подать не позднее 16 декабря 2026 года.
Откуда взялась эта дата? В Налоговом кодексе (п. 2 ст. 346.45 НК ) закреплено правило: заявление подают не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. Если отсчитать 10 рабочих дней назад от 1 января 2027 года (с учетом новогодних каникул), как раз получается 16 декабря 2026 года.
Важное уточнение: срок считается именно в рабочих днях — выходные и праздники в расчет не включаются. Подать заявление раньше можно, а вот опоздать нельзя: если срок будет пропущен, налоговая не успеет выдать патент к нужной дате, и применять ПСН с 1 января не получится.
Что сделать, чтобы все прошло гладко
Проверьте право на ПСН. Перед подачей убедитесь, что по вашему виду деятельности и в вашем регионе вообще разрешена патентная система. Также учтите лимиты: если доходы за 2026 год превысят 15 млн рублей, право на применение ПСН в 2027 году будет утрачено.
Заполните заявление правильно. Используйте актуальную форму № 26.5-1 (КНД 1150010), которая утверждена приказом ФНС России от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1226@. В заявлении укажите вид деятельности, срок действия патента (от 1 до 12 месяцев, но строго в пределах 2027 года — переносить на следующий год нельзя) и другие требуемые сведения. Если у вас несколько направлений бизнеса, на каждое потребуется отдельное заявление.
Выберите способ подачи. Заявление можно подать лично, отправить почтой, через «Личный кабинет ИП» или по телекоммуникационным каналам связи. Если выберете электронный формат, патент придет в электронном виде.
Дождитесь ответа. По закону налоговая обязана выдать патент или направить уведомление об отказе в течение 5 дней с момента получения заявления (при условии, что у вас есть право на ПСН).
На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС.
Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.
Несколько важных нюансов
Если вы переходите на ПСН с другого режима (например, с УСН или АУСН), проверьте, нет ли специальных правил для вашего случая. Например, при переходе с АУСН может потребоваться сначала подать уведомление об отказе от автоупрощенки.
Если в период действия патента изменятся физические показатели (например, уменьшится количество торговых точек), в течение 10 дней нужно подать заявление на получение нового патента.
Помните: даже при наличии патента нужно следить за соблюдением всех условий режима в течение года, чтобы не утратить право на него досрочно.
Статьи по теме:
Патент сжимается: с 2027 года лимит доходов падает до 15 млн — под раздачу попадут совмещающие ПСН и упрощенку
Утрата права на ПСН: что делать с патентом и как зачесть налог
Уменьшать ПСН на взносы ИП надо будет по-новому: поправки в НК-2027
Инвентаризация: подтвердить остатки и закрыть риски
Инвентаризация — обязательный этап перед годовой отчетностью. Ее цель — подтвердить фактическое наличие активов и обязательств и сопоставить с данными учета.
Что проверить в первую очередь и какие документы оформить:
ТМЦ и основные средства. Сверка по складам, цехам, офисам; фиксация расхождений, оформление актов инвентаризации (ИНВ‑1, ИНВ‑3) и сличительных ведомостей (ИНВ‑19).
Расчеты с контрагентами. Акты сверок (двусторонние, с подписями и печатями/ЭЦП), выявление просроченной задолженности, формирование резервов по сомнительным долгам (с приложением расчетов и обоснований).
Касса и денежные средства. Акт инвентаризации кассы (ИНВ‑15), проверка кассовой дисциплины, лимита кассы, остатков на расчетных счетах (на основании выписок банка).
Срок: завершить инвентаризацию до подписания годовой бухгалтерской отчетности (обычно до конца декабря).
Документы для проверки:
акты инвентаризации (ИНВ‑1, ИНВ‑3);
сличительные ведомости (ИНВ‑19);
акт инвентаризации кассы (ИНВ‑15);
акты сверок с контрагентами;
приказы о создании инвентаризационной комиссии;
бухгалтерские справки по корректировкам учета.
Статьи по теме:
Инвентаризация перед годовой отчетностью в 2026 году: четкий алгоритм
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств бюджетной организации: правила 2026 года с примерами
Инвентаризационная ведомость в 2026 году: новые правила, формы, примеры
Инвентаризация МПЗ в 2026 году: как бухгалтеру провести проверку по новым правилам
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» в работе: как провести и отразить результаты
Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы. Конспект вебинара с видео
Пересмотр элементов амортизации ОС: готовимся к годовому отчету 2026 года
Излишки при инвентаризации на УСН: как списать в расходы и что изменилось в 2026 году
Излишки при инвентаризации: как оформить и учесть по правилам 2026 года
График отпусков: утвердить и учесть нюансы
Кадровикам важно утвердить график отпусков на следующий год до 17 декабря текущего года (ст. 123 ТК).
На что обратить внимание и какие документы подготовить:
Льготные категории. Учесть право на отпуск в удобное время для многодетных родителей, инвалидов, работников с детьми‑инвалидами и других категорий — подтвердите статусы копиями документов в личных делах.
Переносы и остатки. Отразите неиспользованные дни за предыдущие годы, чтобы не накапливать «долги» по отпускам. Приложите сводную ведомость по остаткам отпусков.
Сменность и покрытие функций. Согласуйте периоды отпусков так, чтобы не оставлять участки без ответственных лиц. Оформите лист согласований с руководителями подразделений.
Срок: утвердить график — не позднее 17 декабря 2026 года.
Документы для проверки:
график отпусков (форма Т‑7);
приказ об утверждении графика;
листы согласований с руководителями подразделений;
копии документов, подтверждающих льготы (справки, удостоверения);
сводная ведомость по остаткам отпусков.
Статья по теме:
Фиксированные взносы ИП: что проверить и уплатить до конца года
Для индивидуальных предпринимателей критически важно закрыть обязательства по фиксированным страховым взносам за 2026 год. С 2024 года порядок уплаты и лимиты неоднократно корректировались, а с 2027 года ожидаются новые параметры — поэтому расчеты и платежи за текущий год нужно завершить строго по правилам 2026 года.
Ключевые моменты:
Размер взносов. В 2026 году действуют проиндексированные суммы фиксированных взносов на ОПС и ОМС. Отдельно учитывается дополнительный 1 % с доходов свыше 300 000 рублей — его нужно рассчитать и уплатить в установленные сроки.
Срок уплаты. Фиксированная часть должна быть уплачена не позднее 31 декабря 2026 года; дополнительный 1 % — не позднее 1 июля 2027 года (но лучше заложить расчет уже сейчас, чтобы избежать кассовых разрывов).
Право на уменьшение налога. На УСН и патенте ИП вправе уменьшить налог на сумму уплаченных фиксированных взносов. Чтобы применить вычет в 2026 году, взносы должны быть фактически уплачены в 2026 году — это нужно учитывать при планировании декабрьских платежей.
Особые случаи. Если ИП зарегистрирован в течение года либо прекратил деятельность до конца года, взносы рассчитываются пропорционально периоду деятельности. Проверьте корректность расчета по дням.
Что сделать бухгалтеру, если ведет ИП:
Проверить расчет фиксированных взносов за 2026 год, включая 1 % с превышения.
Убедиться, что платежные поручения оформлены с правильными КБК и назначением платежа.
Подготовить бухгалтерскую справку с расчетом суммы взносов и указанием права на налоговый вычет.
При необходимости оформить заявление на зачет/возврат излишне уплаченных сумм.
Срок: уплата фиксированной части — до 31 декабря 2026 года. Расчет 1 % и планирование платежа — в декабре 2026, платеж — до 1 июля 2027.
Документы для проверки:
расчет фиксированных страховых взносов (бухгалтерская справка с формулой и исходными данными);
платежные поручения на уплату взносов (с отметками банка или квитанциями об уплате);
выписка по расчетному счету, подтверждающая списание средств;
уведомление (при необходимости) или заявление в ФНС (на зачет, возврат, уточнение платежа);
документы, подтверждающие период деятельности ИП (выписка ЕГРИП, приказы/уведомления о прекращении деятельности — если ИП закрывался в течение года).
Статьи по теме:
Уведомления и смена налогового режима: подать вовремя
Если компания или ИП планирует переход на другой режим налогообложения, сроки подачи уведомлений строго регламентированы.
Ключевые даты и действия, какие документы нужны:
Переход на УСН с ОСНО. Уведомление по форме № 26.2‑1 нужно подать до 31 декабря 2026 года (чтобы применять УСН с 1 января 2027). Приложите расчет доходов за 9 месяцев и прогноз на год, чтобы подтвердить соблюдение лимитов.
Отказ от УСН. Если бизнес утрачивает право на УСН (например, из‑за превышения лимитов), уведомление нужно подать в течение 15 календарных дней после окончания квартала, в котором произошло превышение. Подготовьте бухгалтерскую справку с расчетом лимитов и датой утраты права.
Патент для ИП. Заявление на патент на январь 2027 нужно подать не позднее 16 декабря 2026 года (за 10 рабочих дней до начала действия патента). Проверьте, что в заявлении верно указаны виды деятельности и адреса точек — они должны совпадать с данными ЕГРИП.
Важно: с 1 января 2027 года прекращают действовать налоговые каникулы для новых ИП (нулевая ставка по УСН и патенту). Даже если двухлетний льготный период еще не истек, с 01.01.2027 применять нулевую ставку нельзя.
Документы для проверки:
уведомление по форме № 26.2‑1 либо заявление на патент;
бухгалтерская справка с расчетом доходов и лимитов;
прогноз доходов на год (при переходе на УСН);
выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ;
расчеты и обоснования по соблюдению лимитов.
Статьи по теме:
КЭП (квалифицированная электронная подпись): что проверить и подготовить до конца 2026 года
Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — не просто «удобство», а обязательное условие для сдачи отчетности, участия в закупках и электронного взаимодействия с госорганами. В декабре 2026 года важно не просто «иметь подпись», а убедиться, что она технически и юридически пригодна для работы в 2027 году. Ниже — практический чек‑лист в инфостиле: задачи, сроки, документы и изменения, на которые стоит обратить внимание.
Что именно проверить по КЭП
Срок действия сертификата. Большинство КЭП для юрлиц и ИП выдаются на 12 месяцев. Если срок истекает в декабре 2026 или январе 2027 — запланируйте перевыпуск заранее. Просроченная подпись блокирует сдачу отчетности и подписание документов.
Владелец и реквизиты. В сертификате должны быть актуальные данные: наименование организации/ФИО ИП, ИНН, ОГРН/ОГРНИП. Если были изменения (смена директора, адреса, наименования), старая КЭП работать не будет.
Область применения (полномочия). Для отчетности в ФНС, СФР, Росстат и т. п. нужна КЭП с нужными OID (идентификаторами полномочий). Для участия в закупках — отдельные требования к сертификату.
Носитель и ключи. Проверьте, что токен (Рутокен, JaCarta и др.) исправен, пин‑коды известны, ключи не повреждены. Потеря носителя или забытый пин — частая причина срывов сроков.
Доверенность для представителя. Если отчетность сдает не руководитель, а бухгалтер/аутсорсер, нужна машиночитаемая доверенность (МЧД) и КЭП физлица. Проверьте срок МЧД и корректность полномочий.
Важное изменение 2026 года: усиливается контроль за соответствием данных в КЭП и ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При расхождениях ФНС может отклонять отчетность с пометкой «недействительный сертификат». Также расширяется применение МЧД для представителей — проверьте, что у вашего подписанта есть действующая доверенность в нужном формате.
Как продлить/перевыпустить КЭП без простоев
Для руководителя юрлица и ИП. КЭП выдается удостоверяющим центром ФНС (либо доверенными лицами ФНС). Перевыпуск можно оформить через «Личный кабинет ЮЛ/ИП» на сайте ФНС — это самый быстрый путь. Понадобится действующая КЭП, токен и документы для подтверждения личности (обычно визит в УЦ ФНС все равно нужен для идентификации).
Для представителя (физлица). КЭП получают в аккредитованном УЦ. Обязательно оформите МЧД, указав полномочия на сдачу отчетности, подписание договоров и т. д. Храните XML‑файл доверенности и сертификат вместе.
Сроки. Закладывайте 3–5 рабочих дней на выпуск новой КЭП. Если нужна идентификация в офисе УЦ — добавьте время на визит. Не тяните до последних дней декабря.
Практические сценарии и что делать
Сценарий 1: срок КЭП истекает в декабре.
Задача: перевыпустить до 20–25 декабря, чтобы успеть протестировать сдачу тестового отчета.
Документы: токен, паспорт, СНИЛС, учредительные документы (для юрлица), приказ о назначении руководителя.
Результат: новый сертификат, запись в реестре, успешная отправка тестового документа.
Сценарий 2: сменился директор.
Задача: отозвать старую КЭП ( если есть доступ) и выпустить новую на нового руководителя. Параллельно обновить данные в ЕГРЮЛ.
Документы: выписка ЕГРЮЛ, решение/протокол о назначении, паспорт нового директора.
Результат: действующая КЭП на актуального руководителя, корректные данные в сертификате.
Сценарий 3: отчетность сдает бухгалтер по доверенности.
Задача: проверить срок МЧД, при необходимости выпустить новую; убедиться, что у бухгалтера есть КЭП физлица и нужные OID.
Документы: XML‑файл МЧД, сертификат КЭП бухгалтера, приказ о праве подписи.
Результат: возможность сдавать отчетность без отказов ФНС.
Документы для проверки
Сертификат КЭП (файл .cer или распечатка): срок действия, владелец, OID, реквизиты.
Токен и пин‑коды: наличие носителя, работоспособность, известные пин‑коды.
Машиночитаемая доверенность (МЧД): срок действия, перечень полномочий, соответствие подписанту.
Приказ/решение о праве подписи: если подпись использует не руководитель.
Выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП: для сверки данных в сертификате с реестром.
Протокол тестирования: подтверждение, что КЭП работает в вашей учетной системе (1С, СБИС, Контур и т. п.) и подписывает документы.
Календарь контрольных точек на декабрь 2026
Дата
Что сделать
Результат
До 10 декабря
Проверить сроки действия всех КЭП и МЧД
Список сертификатов с датами истечения
10–15 декабря
Подать заявки на перевыпуск, запланировать визиты в УЦ
Подтверждение приема заявок, даты выпуска
15–20 декабря
Получить новые сертификаты, установить, протестировать
Успешная подпись тестового документа
До 25 декабря
Сверить данные в КЭП с ЕГРЮЛ/ЕГРИП, проверить OID и полномочия
Отсутствие расхождений и отказов при тестировании
Постоянно
Контролировать сроки МЧД и носителей
Нет простоев в сдаче отчетности
Частые ошибки и как их избежать
«Сертификат еще действует, подождем». Лучше перевыпустить заранее: в декабре нагрузка на УЦ растет, возможны задержки.
«Один токен на всех». Используйте отдельные носители для разных подписантов. Компрометация одного токена не должна блокировать всю отчетность.
«Доверенность в бумажном виде». Для электронной отчетности нужна МЧД в электронном виде. Бумажная доверенность не заменяет машиночитаемую.
«Не проверили OID». Без нужных идентификаторов полномочий сертификат могут не принять в отдельных сервисах (например, для торгов или обмена с СФР).
Статьи по теме:
Как выбрать корпоративный центр регистрации: ключевые критерии
ЭП директора у бухгалтера: как выстроить доверие и убрать риски для обеих сторон
Почему бухгалтеру нельзя пользоваться ЭЦП руководителя: риски и судебная практика
Расчеты по зарплате, премиям и отпускным: учесть новые правила
Декабрь — месяц годовых премий и отпусков, а значит, пик «зарплатных» расчетов.
Что учесть в расчетах и какие документы подготовить:
НДФЛ с отпускных и командировочных. С 2026 года из этих выплат нужно отдельно выделять «северные» доли — они облагаются НДФЛ по особым правилам. Оформите бухгалтерские справки с расчетами по каждой выплате.
Предельная база по страховым взносам. В 2026 году она составляет 2,979 млн рублей — после превышения ставки по взносам меняются. Ведите накопительную ведомость по каждому сотруднику, чтобы вовремя скорректировать начисления.
Годовые премии. Начислять и выплачивать их нужно с учетом лимитов по необлагаемым выплатам (матпомощь, подарки и т. п.). Подготовьте приказы о премировании с четкими критериями и основаниями.
Срок: выплаты и удержания НДФЛ — в установленные сроки по каждой выплате; отчетность по страховым взносам и 6‑НДФЛ — в соответствии с квартальными и годовыми сроками.
Документы для проверки:
приказы о премировании;
расчетные ведомости;
накопительные ведомости по базе страховых взносов (по каждому сотруднику);
бухгалтерские справки по расчету «северных» долей и НДФЛ;
платежные поручения и реестры выплат.
Статья по теме:
Праздники, корпоративы и подарки: учет, налоги и документы в 2026 году
Декабрь — месяц корпоративов, подарков и праздничных выплат. В 2026 году правила учета и налогообложения таких расходов и выплат учитывают обновленные лимиты по НДФЛ и страховым взносам, а также требования к документальному подтверждению расходов для налога на прибыль/УСН. Ниже — четкий алгоритм, какие операции оформить, какие документы собрать и на какие нормы опираться.
Что считать и как классифицировать
Разделяйте три категории:
Корпоратив (мероприятие). Это расходы на аренду, кейтеринг, ведущего, площадку. Для налога на прибыль такие расходы не принимаются (ст. 270 НК), на УСН «доходы минус расходы» тоже не учитываются.
Подарки сотрудникам. Если стоимость до 4 000 руб. в год на человека — не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Свыше — облагаются НДФЛ, а страховые взносы зависят от оформления (договор дарения снимает взносы).
Матпомощь к празднику. Лимит необлагаемой суммы — 4 000 руб. в год на работника. Матпомощь на рождение ребенка — до 1 млн руб. (закон от 23.07.2025 № 227‑ФЗ).
Важное изменение 2026 года: при расчете НДФЛ с выплат, включающих «северные» доли (например, отпускные/командировочные рядом с праздничными выплатами), доли нужно выделять отдельно. Это влияет на корректность расчета налога и заполнение 6‑НДФЛ.
Корпоратив: как оформить и учесть
Если компания проводит корпоратив, главная задача — подтвердить реальность расходов и их экономическую обоснованность (для защиты при проверках), даже если расходы не уменьшают налогооблагаемую базу.
Что сделать:
Утвердить приказом проведение мероприятия: цель (сплочение коллектива, подведение итогов года), дату, место, ориентировочную смету и ответственных.
Заключить договоры (аренда, кейтеринг, услуги ведущего) и собрать закрывающие документы: акты, счета‑фактуры/УПД, платежные поручения.
Оформить отчет о проведении (кратко: дата, место, количество участников, фото/программа — как подтверждение реальности события).
Вести раздельный учет: не включать в расходы для налога на прибыль и УСН.
Документы для проверки:
приказ о проведении корпоратива;
договоры и закрывающие документы (акты, УПД, счета);
платежные поручения;
отчет о проведении мероприятия (программа, фото, список участников);
бухгалтерские справки с пометкой «не учитывается в расходах для налогообложения».
Подарки сотрудникам: как не попасть на лишние взносы и НДФЛ
Чтобы минимизировать налоги и взносы, оформляйте подарки через договор дарения (если стоимость свыше 3 000 руб.) — тогда страховые взносы не начисляются. НДФЛ удерживается только с суммы, превышающей 4 000 руб. в год.
Пошагово:
Приказ о вручении подарков — с перечнем сотрудников и стоимостью подарков.
Договор дарения (если подарок дороже 3 000 руб.).
Акт передачи подарка (или ведомость выдачи с подписями сотрудников).
Расчет НДФЛ с превышения лимита 4 000 руб. и отражение в 6‑НДФЛ.
Контроль лимита в течение года: ведите накопительную ведомость по каждому сотруднику (матпомощь + подарки).
Документы для проверки:
приказ о вручении подарков;
договоры дарения (при стоимости свыше 3 000 руб.);
акты передачи или ведомости выдачи;
накопительная ведомость по лимитам (матпомощь и подарки) по каждому сотруднику;
бухгалтерская справка с расчетом НДФЛ и указанием даты удержания;
отражение сумм в 6‑НДФЛ и РСВ (взносы — только если подарок не оформлен как дарение).
Праздничные премии: отличия от подарков и матпомощи
Праздничная премия — это часть оплаты труда, она облагается НДФЛ и страховыми взносами в полном объеме. Ее нельзя подменять подарком или матпомощью, чтобы снизить нагрузку.
Особенности:
Оформляется приказом о премировании с критериями (итоги года, стаж, выполнение KPI).
Начисляется через расчетную ведомость, отражается в зарплатных регистрах.
Не подпадает под лимиты для подарков/матпомощи.
Документы для проверки:
приказ о премировании;
расчетные ведомости;
регистры по НДФЛ и страховым взносам;
платежные поручения и реестры выплат.
Статьи по теме:
Матпомощь и подарки: проверить лимиты и документы
В 2026 году действуют обновленные лимиты на необлагаемые выплаты.
Актуальные лимиты:
Матпомощь на рождение ребенка. Не облагается НДФЛ и страховыми взносами в пределах 1 млн рублей (поправки из закона от 23.07.2025 № 227‑ФЗ).
Прочие виды матпомощи. Лимит необлагаемой суммы — 4 000 рублей в год на одного работника.
Подарки сотрудникам. Не облагаются в пределах 4 000 рублей в год; все, что свыше, — облагается НДФЛ и взносами.
Что сделать и какие документы проверить:
Проверить приказы и заявления на выплаты, убедиться, что суммы не превышают лимиты, и правильно отразить в учете и отчетности.
Для подарков оформить договор дарения (если стоимость превышает 3 000 рублей) и акт передачи.
Подготовить бухгалтерские справки с расчетами НДФЛ и взносов по выплатам сверх лимитов.
Документы для проверки:
приказы на выплату матпомощи и подарков;
заявления сотрудников (при необходимости);
договоры дарения (при стоимости подарка свыше 3 000 руб.);
акты передачи подарков;
бухгалтерские справки с расчетами НДФЛ и страховых взносов;
отражение выплат в 6‑НДФЛ и РСВ.
Статьи по теме:
Дивиденды: успеть до повышения ставок
С 2027 года дивиденды переводятся с льготной шкалы 13–15 % на общую прогрессию до 22 %. Если компания планирует распределение прибыли, лучше сделать это до конца 2026 года.
Что нужно и какие документы оформить:
Решение участников. Оформить протокол общего собрания или решение единственного участника. В решении укажите размер дивидендов, дату выплаты и порядок удержания НДФЛ.
Сроки выплаты. Соблюсти сроки, установленные уставом или решением (обычно не более 60 дней с даты принятия решения).
Удержание НДФЛ. Удержать налог при выплате и отразить в 6‑НДФЛ. Подготовьте платежные поручения и бухгалтерские справки с расчетами.
Срок: решение и выплаты — до 31 декабря 2026 года, чтобы применить действующие ставки.
Документы для проверки:
протокол общего собрания участников либо решение единственного участника;
устав общества (для проверки сроков выплаты дивидендов);
платежные поручения на выплату дивидендов и уплату НДФЛ;
бухгалтерские справки с расчетом НДФЛ;
отражение операции в 6‑НДФЛ.
Статьи по теме:
Отчетность и платежи: календарь ключевых дат
Ниже — ключевые даты декабря 2026 года для бухгалтера.
Дата
Что сделать
Какие документы подготовить
До 15 декабря
Уплата страховых взносов за ноябрь, сдача сведений в СФР (ЕФС‑1 при кадровых изменениях)
Платежные поручения, отчет ЕФС‑1, реестр кадровых изменений
До 20 декабря
Представление уведомлений по ЕНП (если требуется)
Уведомления по ЕНП, расчеты сумм
До 25 декабря
Представление 6‑НДФЛ за 2026 год (если сроки установлены на эту дату) и РСВ за 2026 год
Отчеты 6‑НДФЛ, РСВ, регистры налогового учета
До 28 декабря
Уплата НДФЛ и страховых взносов по декабрьским выплатам, уплата авансов по УСН (если применяется)
Платежные поручения, расчеты НДФЛ и взносов, расчет аванса по УСН
Важно: следите за официальными разъяснениями ФНС — сроки могут уточняться.
Документы для проверки: отчеты, платежные поручения, регистры, бухгалтерские справки.
Статьи по теме:
Досрочные ЕНП-уведомления на НДФЛ и взносы с 1 сентября: как по ним будут списывать деньги с ЕНС
Какие коды отчетных периодов по ЕНП указывать в уведомлениях в 2026 году: таблица
Кадровые документы и воинский учет: проверить и обновить
Помимо графика отпусков, кадровикам нужно проверить:
Трудовые договоры и допсоглашения. Убедиться, что все изменения (оклады, режимы работы, надбавки) оформлены документально, а подписи и даты проставлены.
Личные карточки и табели. Проверить корректность заполнения, наличие подписей и печатей/ЭЦП, соответствие данных штатному расписанию.
Воинский учет. Обновить сведения о сотрудниках, подлежащих воинскому учету, и сдать отчетность в военкомат в установленные сроки. Проверьте актуальность карточек формы № 10 и списков для военкомата.
Документы для проверки:
трудовые договоры со всеми действующими допсоглашениями;
личные карточки сотрудников (с отметками о проверках и актуализации данных);
табели учета рабочего времени (включая корректировки и подписи ответственных);
карточки воинского учета (форма № 10) — сверьте данные с оригиналами документов (военный билет, паспорт);
списки для военкомата (в том числе по форме Приложения № 23, если есть иногородние сотрудники);
карточка учета организации по воинскому учету (форма № 18) и план работы по воинскому учету на год;
журнал проверок воинского учета и отметки о проведенных сверках.
Статьи по теме:
Личное дело работника 2026: правила ведения, хранения и оформления по ТК
Приказ о внесении изменений в штатное расписание: когда и как составлять
Заполнение электронной трудовой книжки (подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео
Резервы и оценочные обязательства: сформировать до отчетности
Перед годовой отчетностью нужно проверить и при необходимости сформировать резервы:
Резерв по отпускам. Рассчитать сумму исходя из накопленных дней и среднего заработка. Оформите расчетную ведомость и бухгалтерскую справку.
Резерв по сомнительным долгам. Проанализировать дебиторскую задолженность и выделить просроченную. Подготовьте акты инвентаризации расчетов и расчет резерва.
Оценочные обязательства. Учесть возможные штрафы, неустойки, судебные издержки. Оформите оценочные расчеты и бухгалтерские справки с обоснованиями.
Документы для проверки:
расчетная ведомость резерва по отпускам;
бухгалтерская справка по резерву по отпускам;
акты инвентаризации расчетов с контрагентами;
расчет резерва по сомнительным долгам и обоснование;
оценочные расчеты по возможным обязательствам (штрафы, неустойки и т. п.) и бухгалтерские справки.
Статьи по теме:
Как грамотно создать резерв по сомнительным долгам в 2026 году
Как обосновать и подтвердить в налоговом учете потери, убытки и резервы. Конспект вебинара с видео
В нашей базе консультаций уже более 1143 ответов экспертов по вопросам бухгалтерского учета