Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как в 2019 году получить вычет по НДС при покупке электронных услуг у иностранных фирм

Как с 01.01.2019 применять ст. 174.2 НК? С таким вопросом обратилась в Минфин российская организация. Речь идет о так называемом налоге на Гугл. В частности, были сформулированы такие вопросы:

1) Будут ли российские организации - покупатели услуг в электронной форме нести ответственность за непостановку на учет в ИФН, а также за неуплату НДС с оказанных услуг в бюджет РФ своего иностранного поставщика?

2) Возможно ли возмещение налога российской организацией-покупателем налога, уплаченного иностранным организациям - продавцам услуг в электронной форме (очевидно, что такие суммы иностранные продавцы будут включать в счета за свои услуги с 01.01.2019), и какие документы потребуются для подтверждения такого вычета?

3) Будет ли иностранная компания обязана встать на налоговый учет при оказании услуг в электронной форме по лицензионным договорам, по которым НК не предусмотрена уплата НДС как НА?

Минфин в письме № 03-07-08/45522 от 02.07.2018 ответил, что при проведении камеральной проверки декларации по НДС налоговый орган проверяет правильность исчисления иностранной организацией стоимости услуг, оказанных в электронной форме физлицам, не являющимся ИП, а также суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

В силу пункта 8.5 статьи 88 НК при проведении камеральной проверки декларации по НДС налоговый орган вправе истребовать у такой иностранной организации документы (информацию), подтверждающие, что местом оказания услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, признается территория РФ, а также иную информацию (сведения) относительно таких услуг.

Что касается принятия к вычету сумм НДС, то статья 171 НК дополнена пунктом 2.1, на основании которого после 1 января 2019 года вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, у иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах, при наличии договора и (или) расчетного документа с выделением суммы налога и указанием ИНН и кода причины постановки на учет иностранной организации, а также документов на перечисление оплаты, включая сумму налога, иностранной организации.
 

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «НДС по электронным услугам иностранных организаций»

Все семинары по теме НДС по электронным услугам иностранных организаций