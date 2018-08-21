Как в 2019 году получить вычет по НДС при покупке электронных услуг у иностранных фирм

Как с 01.01.2019 применять ст. 174.2 НК? С таким вопросом обратилась в Минфин российская организация. Речь идет о так называемом налоге на Гугл. В частности, были сформулированы такие вопросы:

1) Будут ли российские организации - покупатели услуг в электронной форме нести ответственность за непостановку на учет в ИФН, а также за неуплату НДС с оказанных услуг в бюджет РФ своего иностранного поставщика?



2) Возможно ли возмещение налога российской организацией-покупателем налога, уплаченного иностранным организациям - продавцам услуг в электронной форме (очевидно, что такие суммы иностранные продавцы будут включать в счета за свои услуги с 01.01.2019), и какие документы потребуются для подтверждения такого вычета?



3) Будет ли иностранная компания обязана встать на налоговый учет при оказании услуг в электронной форме по лицензионным договорам, по которым НК не предусмотрена уплата НДС как НА?



Минфин в письме № 03-07-08/45522 от 02.07.2018 ответил, что при проведении камеральной проверки декларации по НДС налоговый орган проверяет правильность исчисления иностранной организацией стоимости услуг, оказанных в электронной форме физлицам, не являющимся ИП, а также суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.



В силу пункта 8.5 статьи 88 НК при проведении камеральной проверки декларации по НДС налоговый орган вправе истребовать у такой иностранной организации документы (информацию), подтверждающие, что местом оказания услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, признается территория РФ, а также иную информацию (сведения) относительно таких услуг.



Что касается принятия к вычету сумм НДС, то статья 171 НК дополнена пунктом 2.1, на основании которого после 1 января 2019 года вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 НК, у иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах, при наличии договора и (или) расчетного документа с выделением суммы налога и указанием ИНН и кода причины постановки на учет иностранной организации, а также документов на перечисление оплаты, включая сумму налога, иностранной организации.



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