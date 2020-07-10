В Минздраве предлагают ограничить рекламу продуктов нездорового питания

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина на круглом столе в Совете Федерации предложила законодательно ограничить рекламу продуктов нездорового питания.

«Первое — создать единую здоровьесберегающую среду <...> Второе — закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания», — цитирует Драпкину РИА Новости.

Кроме того, Драпкина предложила распространить успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья. Она напомнила об индексе приверженности здоровому образу жизни: по данным Росстата, в прошлом году этот индекс в среднем по стране составил 12 процентов (то есть 12 процентов населения ведут здоровый образ жизни). Однако по регионам цифры очень разнятся: от 0,04 процента в Камчатском крае до 40 процентов в Ингушетии, отметила специалист.

По словам Драпкиной, нужно разрабатывать и меры по снижению смертности на дому. Речь идет о быстром обращении к врачам и повышении информированности населения, пояснила она. «Если болит в груди, не надо ждать, надо поднять трубку и вызвать бригаду скорой медицинской помощи», — добавила она.