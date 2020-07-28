Booking вернет часть средств за отмененные брони отелей бонусами

Сервис бронирования жилья Booking.com намерен компенсировать часть средств за будущие поездки своим клиентам, брони которых были отменены из-за пандемии коронавируса.

«Booking.com запускает инициативу, призывающую путешественников снова забронировать объект размещения, проживание в котором было отменено из-за ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса. Гости смогут остановиться в выбранном ранее жилье, когда путешествия снова станут безопасными», — цитирует сообщение компании ТАСС.

Воспользоваться этой схемой смогут пользователи из стран, где ослаблены ограничения на поездки, которые ранее были вынуждены отменить невозвратное или частично невозвратное бронирование из-за непредвиденных обстоятельств. Они получат одноразовый промокод по электронной почте. При этом нельзя повторно бронировать жилье до получения промокода, также необходимо быть подписанным на рекламную рассылку сервиса.

Промокод дает право на повторное бронирование отмененного проживания и возврат средств в размере 15% от стоимости бронирования в виде бонусов. Их можно потратить на будущие поездки. При этом размер возврата не может превышать €100. Повторное бронирование нужно совершить до 31 декабря 2020 года, а выезд из объекта размещения должен состояться не позднее 30 апреля 2021 года.