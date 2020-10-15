В ЦБ и Минфине раскритиковали проект реформы ОМС

Законопроект о реформе ОМС вызвал вопросы у участников экспертного совета по страхованию Комитета Госдумы по финансовому рынку. Центробанк выступил против законопроекта, в Минфине призвали обсудить его со страховым и пациентским сообществом.

По словам замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Екатерины Абашеевой, принявшей участие в заседании экспертного совета, законопроект вносит совсем не точечные, а масштабные изменения в систему ОМС.

«Мы полагаем, что все положения законопроекта в значительной степени направлены на отход от страховых принципов, которые в течение нескольких лет последовательно внедряются на рынке ОМС», — сообщила она.

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Законопроект о внесении изменения в закон об ОМС был внесен в Госдуму 30 сентября. Помимо прочего, поправки предполагают передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков в отношении контроля и финансирования медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях. Кроме того, норматив средств на ведение дела страховыми медицинскими организациями сокращается в 2 раза.

Как отметила Екатерина Абашеева, в части расходов на ведение дел законопроект не содержит никакого финансово-экономического обоснования, которое свидетельствовало бы о том, что его двукратное сокращение образом приемлемо для тех компаний, которые в настоящий момент находятся на рынке.

«Не проанализированы последствия того, что будет, если страховщики уйдут с этого рынка в связи с неприемлемостью тех цифр, которые зафиксированы в законопроекте».

Банк России также обеспокоен проблемой непрерывности сопровождения пациентов на каждом этапе получения медицинской помощи.

«Существующая двухзвенная система уходит, остается только одно звено в виде ФОМСа», — сказала Екатерина Абашеева.

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Кроме того, она отметила, что сроки, выделенные на то, чтобы сформулировать и представить позицию, явно недостаточны.

«Нам, в Банк России документ поступил буквально на прошлой неделе. У нас было всего несколько дней, чтобы подготовить позицию», — сообщила она.

Замначальника отдела регулирования страховой деятельности Минфина Александр Ицелев сообщил, что на 90% согласен со своей коллегой из ЦБ. По его словам, законопроект никак не анализировался по возможным последствиям.

«Как минимум можно было бы обсудить все эти темы со страховым и пациентским сообществом», — заявил он.

Присутствовавшие на заседании представители страхового сообщества также выразили несогласие с законопроектом. По мнению президента АО «МАКС-М» Руслана Хальфина, нас ждет не только две системы ОМС, но две системы здравоохранения.

«Одна часть — 500 с лишним федеральных медицинских учреждений. Это будет элитная часть, высокостоящая, качественная и для определенной категории и граждан. И все другие для остальных. Надо твердо смотреть правде в глаза. Федеральные учреждения делают активную попытку рейдерского захвата самой престижной части здравоохранения. Через некоторое время мы столкнемся с проблемами оказания медицинской помощи всему населению».

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Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс напомнил о том, что страховые медицинские организации являются существенной частью реализации национального проекта «Здравоохранение», и обсуждаемая реформа может представлять угрозу выполнению нацпроекта.

«Мы все знаем, что национальные проекты — это единственный способ через инфраструктуру и другие цели, которые президент сформулировал, попытаться реанимировать экономику. В национальном проекте „Здравоохранение“ страховщики являются легитимной и существенной частью его реализации. Под этот нацпроект у нас создано 14 тысяч страховых представителей, которым в поручены диспансеризация, сопровождение онкобольных и все мероприятия по популяризации здорового образа жизни. Законопроект ставит под вопрос не только присутствие страховщиков в нацпроекте, но и само его выполнение».