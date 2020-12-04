По водному налогу разрешили сдавать одну декларацию. Но только при водопользовании в одном субъекте РФ

ФНС разъяснила вопрос, куда сдавать декларации по водному налогу при осуществлении водопользования на территории нескольких муниципальных образований в пределах одного субъекта РФ.

Главой 25.2 Налогового кодекса не установлено, каким уровнем административно-территориального деления определяется местонахождение объекта налогообложения по водному налогу.

Водный налог статьей 13 Налогового кодекса отнесен к федеральным налогам и в соответствии со статьей 50 Бюджетного кодекса РФ полностью (по нормативу 100 процентов) зачисляется в доход федерального бюджета. То есть он не является источником формирования региональных бюджетов и бюджетов муниципальных образований.

Поэтому ФНС считает допустимым под местонахождением объекта налогообложения (местом осуществления водопользования) понимать территорию субъекта России. А значит декларацию по водному налогу можно сдавать в один налоговый орган по месту своего нахождения в этом субъекте РФ, либо по согласованию с УФНС в один из налоговых органов этого же субъекта РФ по месту водопользования.

Такие разъяснения даны в письме № СД-4-3/19335@ от 25.11.2020 г.