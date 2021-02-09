Оборот общепита в декабре упал всего на 8%. Так считает Мосстат

Как утверждает Мосстат, доходы ресторанов и кафе в столице в декабре 2020-го снизились всего на 8% по сравнению с декабрем 2019 года.

Об этом пишет «РБК».

В декабре 2020 года оборот всего столичного общепита составил 18,1 млрд руб., что лишь на 8% меньше, чем в декабре 2019-го, следует из материалов на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат).

В ноябре 2020-го этот показатель равнялся 17,3 млрд руб., что почти соответствует уровню аналогичного периода 2019 года (17,4 млрд руб.).

Комментирует Дмитрий Пурим, руководитель Московского регионального отделения Партии Роста, председатель правления ПАО «Совфрахт».

«Снизились всего на 8% — а на сколько должны были снизиться, на 100%? Тогда сомнительным бы они не считались бы?

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По-моему, вызывает сомнение способность анализировать ситуацию и адекватно реагировать на нее у Мосстата. Так, столичные власти не пошли по пути Санкт-Петербурга и не стали закрывать рестораны, ограничив время работы. За что им честь и хвала.

Также, за время пандемии бизнес научился работать „на вынос“, чтобы сохранить лояльность клиентов, рестораторы создали совершенно новую сферу бизнеса. Но самое главное — они работают в „белой зоне“, отражая всю выручку. Так, фастфуда почти не коснулось снижение выручки, а крупных — наоборот.

По данным Московского отделения Партии Роста, в декабре изменилась структура выручки ресторанов — больше, чем обычно приходилось на алкогольную продукцию, что объяснимо не только предпраздничным настроением, но и традициями использовать универсальный способ отвлечься от текущих проблем.

Несправедливый и некорректный комментарий Мосстата вызывает вопрос к миссии этого органа — профессионально считать или непрофессионально выполнять полицейскую функцию, которая, кстати, не входит в зону ответственности Мосстата».

Кстати, рестораторы и эксперты с цифрами Мосстата не согласились. И называют свои — 30-35%.