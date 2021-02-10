При расчете дохода для права на госпособия предложили учитывать расходы на ипотеку

Накануне вечером в Госдуму внесен законопроект № 1108946-7 с поправками в Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

Суть поправок — расширение числа лиц, подпадающих под категорию малоимущих и имеющих право на госпомощь.

Предлагается учитывать не только доходы семьи, но и ее расходы в виде платежей по ипотеке в случае, если ипотека взята на покупку единственного жилья.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что часто семья, купившая жилье в ипотеку, после уплаты платежа в банк, располагает небольшими средствами, и остаток их дохода — ниже прожиточного минимума.

При этом власти могут установить критерии жилья, ипотечные платежи по которому будут учитываться при расчете дохода семьи. Например, могут быть утверждены нормы по площади и по стоимости квадратного метра. То есть при покупке элитного жилья ипотека в расходах семьи учитываться не будет.

Автор проекта — депутат Олег Лебедев (КПРФ).