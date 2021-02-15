Бывший сотрудник, уволенный за нерадивость, вымогает деньги с бывшего работодателя. Еще и адвоката подключил

Бывший работник обратился к адвокату. А тот шлет письмо с разными карами за «страдания» этого сотрудника, угрожая, по сути, уголовными и не только делами работодателю. И, судя по всему, предлагает «договориться».

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«К нам обратилась организация из которой был уволен нерадивый сотрудник и после увольнения начал заниматься обычным вымогательством, угрожая попутно слить некий компромат. Так вот на следующий день после его увольнения от нашего московского коллеги по цеху [адвоката] приходит письмо. На бланке адвоката. За его подписью.

А в письме этом перечисление всех тягот и страданий его доверителя [в прошлом нерадивого сотрудника организации], а так же перечень статей уголовного кодекса и статей кодекса об административных правонарушениях, которые по мнению нерадивого сотрудника нарушил его бывший работодатель.

Адвокат как истинный профессионал расписывает какие конкретные действия бывшего работодателя образуют тот или иной состав преступления.

И дескать всего несколько дней отделяет этого нерадивого сотрудника от желания написать соответсвующие заявления в МВД РФ, СКР, ФНС РФ и трудовую инспекцию.

И великолепная концовка..:

„Полагая целесообразным решать возникший спор путем переговоров предлагаю от имени моего доверителя Вам или Вашему адвокату связаться со мной в течении дня в удобное Вам время по телефону 8 9..., в случае отсутствия Вашего желания вести переговоры на предмет урегулирования спора, Доверитель в пятницу 12 февраля 2021 года направит жалобы в компетентные органы и организации исходя их пунктов 1-9 данного письма и предъявит Вам иск в суд.“.

Устно в беседе адвокат как бы между делом сообщил, что он выигрывает 99% дел в суде. Что скажите коллеги? Совета не прошу, просто делюсь с вами эмоцией и интересно ваше мнение».

Как говорит другой юрист, «если юрист обещает вам 100% выигрыш по делу, начинайте медленно пятиться к выходу».

А вот что в комментариях пишут, мол, обычная претензия, в чем шок?

«Обычная досудебная претензия, цель ко порой выйти на связь с оппонентом. Что вызвало у Вас шок?».

На это отвечают, что со стороны адвоката так делать неэтично.

«Со слов автора адвокат инициирует выход на переговоры под условием угрозы уголовного преследования руководителя и иных лиц в организации-работодателе! С моей точки зрения не этично именно подобная формулировка. И еще, а если следствие после ВУД обнаружит соучастие в составах и самого заявителя? Ведь он же как-то узнал об этом, информацию имел, но ...не обращался в надлежащие органы с целью пресечения противоправных действий».

У кого-то подобный случай:

«В адрес моей организации поступило похожее письмо от адвоката пациента. Разве что в Спортлото не обещали жалобу написать, если мы не заплатим за „страдания“ пациента. На наше предложение провести экспертизу и подать иск адвокат неудомённо спросил „А вы что, не боитесь?“. И... пропал. Пошёл искать тех, кто боится».

Вообще, почему бы не написать в Адвокатскую палату на действия этого адвоката? Пусть они решают вопрос об этичности его действий.