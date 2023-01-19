Повышение квалификации для бухгалтеров

Берите курс «Управленческий учет и бюджетирование для бухгалтеров, директоров и ИП-2023»

Наш курс по управленческому учету поможет выйти на новый уровень бухгалтерам или вернуться в профессию финдирам, которые брали долгую паузу.

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Записаться на курс можно прямо сейчас. Цена вас не испугает.

Этот курс для вас, если вы:

  • не можете решиться выйти на серьезную работу;
  • не уверены в себе, так как ваши навыки потеряны или устарели;
  • не знаете интерфейс и возможности 1С;
  • не в курсе, как анализировать отчетность, как делать это быстро;
  • не умеете делать привлекательные и функциональные отчеты.

У бухгалтеров достаточный опыт, чтобы без затруднений освоить управленческий учет. 140 ак. часов – и вы повысите свою квалификацию.

Наш курс создали сразу шесть экспертов.

Это не однобокий, а глубокий материал, который поможет вам построить систему бюджетирования, настроить аналитику, выработать навыки составления управленческой отчетности, внедрить УУ в своей компании.

Главное, что по итогу вы научитесь принимать взвешенные управленческие решения и повысите свою ценность.

Программа курса включает онлайн-встречу с преподавателем и аттестацию. Записывайтесь.

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НДФЛ

Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

С 2023 года дата получения физлицом дохода для целей НДФЛ – день, когда работнику была произведена выплата, а не последний рабочий день месяца, как это было до конца 2022 года. Учитывая обязанность работодателя выплачивать зарплату минимум дважды в месяц, под удержание НДФЛ попадает выплата аванса.

Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

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Автоматизация финансового планирования

Платежный календарь для бухгалтера. Что это и зачем он нужен

Главная задача платежного календаря заключается в планировании денежных потоков с возможностью разбивки всех финансовых операций по дням. Чаще всего составляет его бухгалтер. Расскажем, как правильно сформировать платежный календарь и какие сложности могут возникнуть.

Платежный календарь для бухгалтера. Что это и зачем он нужен
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