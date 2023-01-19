Берите курс «Управленческий учет и бюджетирование для бухгалтеров, директоров и ИП-2023»

Записаться на курс можно прямо сейчас. Цена вас не испугает.

Этот курс для вас, если вы:

не можете решиться выйти на серьезную работу;

не уверены в себе, так как ваши навыки потеряны или устарели;

не знаете интерфейс и возможности 1С;

не в курсе, как анализировать отчетность, как делать это быстро;

не умеете делать привлекательные и функциональные отчеты.

У бухгалтеров достаточный опыт, чтобы без затруднений освоить управленческий учет. 140 ак. часов – и вы повысите свою квалификацию.

Наш курс создали сразу шесть экспертов.

Это не однобокий, а глубокий материал, который поможет вам построить систему бюджетирования, настроить аналитику, выработать навыки составления управленческой отчетности, внедрить УУ в своей компании.

Главное, что по итогу вы научитесь принимать взвешенные управленческие решения и повысите свою ценность.

Программа курса включает онлайн-встречу с преподавателем и аттестацию. Записывайтесь.