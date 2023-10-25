Минфин поддержал электронный перевод ценных бумаг между брокерами

Министерство финансов поддержал поправки в законопроект «О рынке ценных бумаг», который позволит в электронном виде передавать сведения о ценных бумагах клиента от одного брокера к другому, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно предложенным поправкам, брокер будет обязан передать сведения о клиенте и его тратах на покупку и хранение ценных бумаг, другому профучастнику не позднее 30 дней со дня получения заявления от клиента. Нынешнее законодательство не позволяет инвесторам оперативно решать вопрос с переводом бумаг.