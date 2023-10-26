21 ноября Торгово-промышленная палата проведет ежегодный форум «Международный день торговли»

Лучшие эксперты в сфере ВЭД расскажут, как вместе выстроить новую систему международной торговли.

21 ноября в Москве пройдет ежегодный внешнеэкономический форум «Международный день торговли». «Клерк» стал информационным партнером события.

Участники форума обсудят вопросы технологического суверенитета, узнают новые логистические стратегии при ведении ВЭД, а также расскажут о том, что сегодня происходит в сфере импорта и экспорта.

Вы не только познакомитесь, но и сможете задать вопрос руководителям государственных структур РФ, лидерам российского и зарубежного бизнеса, ведущим экспертам-практикам в области таможни, логистики, права, налогообложения и международных расчетов.

Спикеры форума: Татьяна Минеева — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, Сергей Морозов — первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, Сергей Шкляев — начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.