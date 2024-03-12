Пока 6-НДФЛ за 1 квартал можно сдавать по рекомендованной форме, с апреля – по утвержденной

С отчета за 1 квартал 2024 года действует новая форма 6-НДФЛ. Более того, этих форм – две.

Дело в том, что кому-то нужно сдать этот отчет досрочно – например, в случае ликвидации организации, закрытия ИП.

ФНС не успевала утвердить бланк и потому выпустила письмо от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ с рекомендованной формой.

Но уже есть утвержденная форма – по приказу ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.

Региональное УФНС на своем сайте заявляет, что сдавать эту новую форму надо уже с 01.04.2024. А до этой даты – рекомендованную.

Между тем, дата вступления в силу приказа ФНС с новой формой – 09.04.2024. Значит, формально сдавать на таком бланке отчет раньше этой даты нельзя.

Кстати, контрольные соотношения для 6-НДФЛ годятся как для рекомендованной, так и утвержденной формы. Они доведены письмом ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@ (с поправками по письму от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@).