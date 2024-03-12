Пока 6-НДФЛ за 1 квартал можно сдавать по рекомендованной форме, с апреля – по утвержденной

Дело в том, что кому-то нужно сдать этот отчет досрочно – например, в случае ликвидации организации, закрытия ИП.
ФНС не успевала утвердить бланк и потому выпустила письмо от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ с рекомендованной формой.
Но уже есть утвержденная форма – по приказу ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@.
Региональное УФНС на своем сайте заявляет, что сдавать эту новую форму надо уже с 01.04.2024. А до этой даты – рекомендованную.
Между тем, дата вступления в силу приказа ФНС с новой формой – 09.04.2024. Значит, формально сдавать на таком бланке отчет раньше этой даты нельзя.
Кстати, контрольные соотношения для 6-НДФЛ годятся как для рекомендованной, так и утвержденной формы. Они доведены письмом ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@ (с поправками по письму от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@).
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