Параллельный импорт могут отправить на маркировку

Чтобы сократить долю контрафактной продукции на рынке, ФАС предлагает маркировать товары, которые поступили по параллельному импорту.

Федеральная антимонопольная служба предложила маркировать товары, ввезенные по параллельному импорту.

Сейчас параллельный импорт затрагивает 40 товарных категорий, что позволило бизнесу снизить среднюю цену от 7 до 50%. Максимально широко эти механизмом пользуются продавцы одежды и обуви, пишут «Известия».

«Первая и наиболее острая проблема параллельного импорта, с которой сталкиваются многие отечественные компании, которые продают иностранные товары, маркетплейсы и покупатели — это увеличение объемов ввоза под видом оригинальной продукции контрафактных товаров», — сказано в докладе ФАС.

Чтобы решить эту проблему, власти собираются ввести обязательную маркировку товаров. Подобное мнение высказывает и Торгово-промышленная палата, где считают, что бизнес должен сообщать о введении в оборот продукции.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что рост подделок в зависимости от категорий составил от 5 до 30%. Из-за действия моратория на проверки власти не могут привлечь нарушителей к ответственности.

Представитель «Деловой России» Борис Кац напомнил, что маркировка может не сработать при продаже контрафакта. Нечестные продавцы добывают коды «Честного ЗНАКа», а чтобы изменить положение, нужно ввести ответственность онлайн-площадок за весь продаваемый товар.