Параллельный импорт могут отправить на маркировку

Федеральная антимонопольная служба предложила маркировать товары, ввезенные по параллельному импорту.
Сейчас параллельный импорт затрагивает 40 товарных категорий, что позволило бизнесу снизить среднюю цену от 7 до 50%. Максимально широко эти механизмом пользуются продавцы одежды и обуви, пишут «Известия».
«Первая и наиболее острая проблема параллельного импорта, с которой сталкиваются многие отечественные компании, которые продают иностранные товары, маркетплейсы и покупатели — это увеличение объемов ввоза под видом оригинальной продукции контрафактных товаров», — сказано в докладе ФАС.
Чтобы решить эту проблему, власти собираются ввести обязательную маркировку товаров. Подобное мнение высказывает и Торгово-промышленная палата, где считают, что бизнес должен сообщать о введении в оборот продукции.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что рост подделок в зависимости от категорий составил от 5 до 30%. Из-за действия моратория на проверки власти не могут привлечь нарушителей к ответственности.
Представитель «Деловой России» Борис Кац напомнил, что маркировка может не сработать при продаже контрафакта. Нечестные продавцы добывают коды «Честного ЗНАКа», а чтобы изменить положение, нужно ввести ответственность онлайн-площадок за весь продаваемый товар.
Комментарии2
А может лучше решить ту проблему, которая привела к параллельному импорту? Глядишь и с импортом проблем не будет.
Этой проблеме подобный вариант явно не понравится.