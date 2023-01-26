Учётная политика при совмещении УСН и ПСН

Правила совмещения УСН и ПСН

Для того чтобы не потерять право на применение специальных налоговых режимов, нужно одновременно соблюдать предписанные ограничение для каждого из них.

На 2023 год будут актуальны следующие критерии:

Лимиты по доходам. Предельный доход для применения УСН по обычным ставкам составит 188,55 млн рублей, по повышенным ставкам – 251,4 млн рублей. Применение ПСН возможно пока доходы от реализации товаров и услуг не превышают уровень в 60 млн рублей с начала календарного года. При совмещении патента с упрощенкой суммарные доходы предпринимателя не должны превышать лимит в 60 млн рублей.

Численность сотрудников. Средняя численность персонала по всем видам деятельности ПСН не должна превышать 15 человек за налоговый период, на который выдан патент, по УСН – не более 130 человек. По рекомендации Минфина следует вести раздельный учет работников по каждому из видов деятельности, но не выходить за пределы численности в 130 сотрудников.

Другие ограничения. Остаточная стоимость основных средств на УСН не должна превышать 150 млн руб. На ПСН также строго лимитированы площади торговых залов (до 150 кв. м), количество автотранспорта (до 20 собственных/арендованных).

Учётная политика на УСН и ПСН

При совмещении двух режимов налогообложения предпринимателю не обойтись без специальных уточнений в таком документе, как учетная политика.

В первую очередь, в учетной политике нужно описать, каким способом будет организован раздельный учет доходов и расходов между режимами. В том случае, если за объект налогообложения принимается разница между доходами и расходами, корректной будет следующая формулировка:

«Доходы и расходы по деятельности, облагаемой по УСН, отражаются в книге учета доходов и расходов. Хозяйственные операции по деятельности, облагаемой по ПСН, отражаются в книге учёта доходов».

В целях раздельного учета будет намного удобнее осуществлять покупку материалов и хозяйственных принадлежностей по разным товарным накладным для деятельности по каждому из режимов. Трудности в разделении расходов нередко бывают при выдаче заработной платы сотрудникам бухгалтерии и юридической поддержки. В такой ситуации расходы относят пропорционально выручке, полученной от деятельности на УСН и ПСН.

Разделить доходы по направлениям деятельности возможно напрямую, поскольку почти всегда очевидно, посредством чего были получены материальные блага. В случае продажи основных средств или автомобилей, используемых для предпринимательской деятельности, доход от сделки будет облагаться по УСН.

Также необходимо задокументировать в УП раздельный учет по уплачиваемым взносам. Самый простой и распространенный способ – распределять взносы пропорционально размеру доходов по каждому специальному режиму. Возможно учитывать фиксированную часть взносов в любом из направлений деятельности. Свое решение по данному вопросу следует закрепить в УП.

Немаловажно отразить в документах сведения об учете общих расходов ИП. Согласно правовым нормам расходы, по которым ведение раздельного учета невозможно, рассчитываются пропорционально долям доходов от видов деятельности.

Учитывать целевые поступления, такие как государственные субсидии, следует обособленно. К примеру, в УП можно утвердить форму специальных регистров, в которых будут содержать сведения о полученных средствах, а также отчеты по их использованию. Правильно составленная форма документов повышает шансы безошибочно учесть субсидии в налогах.

Множество вопросов возникает при учете расходов на ГСМ. Ведь грамотный подход к топливным ресурсам позволяет с большей точностью прогнозировать закупку и контролировать расход. В рекомендациях Минтранса содержатся базовые нормы расхода материалов. В интересах предпринимателя закрепить в УП нормативы в соответствии с климатическими условиями, состоянием дорог региона, а также техническими особенностями транспортного средства.

Пример расчета налогов и взносов при совмещении УСН и ПСН

Разберем пример совмещения двух режимов налогообложения.

ИП Федоров И.К. применяет УСН с объектом налогообложения «Доходы» и ПСН (Потенциально возможный доход = 330 000 руб.). Доходы от УСН – 50%, доходы на ПСН – 50%.

В 2023 году доходы ИП составили 10 000 000 руб. Из них:

10 000 000*50% = 5.000.000 руб. на УСН

10 000 000*50% = 5.000 000 руб. на ПСН

Также ИП перечислил страховые взносы за себя в сумме 96 142 руб..

Определите размер обязательств ИП Федоров И.К. по налогам и страховым взносам.

Единый налог:

УСН: 5 000 000 * 6% = 300 000 руб.

ПСН: 330 000 * 6% = 19 800 руб.

Страховые взносы:

(45 842 + ((5 000 000 – 300 000) + 330 000)*1%) = 96 142 руб.

96 142 * 50% = 48 071 руб. – страховые взносы, относящиеся на УСН и ПСН по 50%

300 000 – 48 071 = 251 929 руб. – налог на УСН после уменьшения на страховые взносы

19 800 – 48 071 = 0 руб. – единый налог на ПСН после уменьшения на страховые взносы

Общие обязательства по налогам и сборам:

251 929 + 96 142 + 0 = 348 071 руб.

Грамотное совмещение режимов налогообложения помогает существенно сэкономить на налоговых платежах в бюджет. Однако, для безопасной экономии нужно предусмотреть все особенности совмещения в учетной политике. В этом случае налоговая оптимизация будет полностью законной.

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