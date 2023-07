Цифровой рубль утвержден Госдумой, а тиктокеры отбирают работу у компьютерных NPC

Банк России приглашает в гости (нет)

Звонки из «службы безопасности Сбербанка» уже не являются последним писком скам-моды — российский ЦБ рассказывает, что мошенники начали рассылать персональные приглашения на «личный прием в Центробанке». Правда, перед визитом настоятельно просят сообщить номер банковской карты — интересно, какое используют обоснование? Типа, «хотим расходы на кофе поделить пополам»?

Кстати, вопрос для экспертов по феминизму: если Эльвира Сахипзадовна приглашает вас на кофе, то кто должен платить — вы или она? Или за всё российские инвесторы должны по этикету заплатить?

By the way, я тоже как-то раз в том году получил приглашение на пресс-конференцию ЦБ, но в итоге не пошел. Сейчас вот переживаю — а ну как это мошенники были, а я чуть было не купился?!

Цифровой рубль: киберпанк, который мы заслужили

На прошлой неделе Госдума наконец приняла закон о цифровом рубле — действовать он начнет с 1 августа. Пока его будут пытаться тестировать в пилотном режиме, а на широкие народные массы планируют выкатывать «в продакшен» не ранее 2025–2027 годов.

Раньше рубли были только наличными (бумажки и монетки) и безналичными (циферки на счетах в банках). Новый цифро-рубль отличается от этих двух агрегатных состояний тем, что по нему весь учет ведется напрямую в специальной базе криптоданных, которой единолично рулит сам ЦБ – без каких-либо «ненужных» посредников в виде коммерческих банков. Так что, ни на какие «проценты на остаток» и «кэшбэки» по таким цифрорублевым кошелькам лучше не рассчитывайте; но зато и обанкротиться вместе с вашими деньгами такой кошелек не сможет (в отличие от традиционного банковского счета).

Зачем государству нужен цифровой рубль? Ольга Скоробогатова (которая, судя по всему, назначена главной ответственной от ЦБ за пиар этой вундервафли) рассказывает, что это всё делается ради избавления от диктатуры банков, снижения издержек на переводы для людей, а также в перспективе замены международной платежной инфраструктуры SWIFT (кстати, про сам SWIFT я завтра выпускаю мега-подробную статью — подпишитесь на RationalAnswer, чтобы ее не пропустить).

А знаете, что еще интересного есть в цифровом рубле? При его применении, государство может напрямую следить за использованием буквально каждого отдельного рублика в режиме онлайн — кому он перечисляется, на что тратится, и так далее. Ну а там где есть отслеживание — глядишь, и инструменты прямого контроля тоже будут в наличии. Ведь, в конце концов, как говорил Илон Маск: «деньги — это просто база данных, к которой у государства есть доступ с правами админа».

6 июля, кстати, на Гитхаб был выложен исходный код для пилотного теста бразильского «цифрового реала». Какой-то дотошный криптан в нем покопался и смог вытащить ряд интересных выводов о «фичах» этого крипто-реала: якобы, архитектура там позволяет замораживать кошельки по указке ЦБ и, при желании, напрямую править отраженное на них количество монет.

Завершить эту новость будет уместно одной короткой цитатой из прессы: «ЦБ призвал не бояться «цифрового концлагеря» из-за введения цифрового рубля». Фух, слава богу — отставить панику, можно выдыхать!..

В общем, ждем «Cyberpunk-2025» прямо на улицах вашего родного города

Амнистия Шредингера (как выяснилось, кот в коробке умер)

В 2014 году президент России придумал провести амнистию капиталов: чтобы обеспеченный человек мог сам честно рассказать, что у него где припрятано — а взамен получить «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием» (прямая цитата).

Бизнесмен по имени Валерий Израйлит взял и повелся на эту замануху — задекларировал свои капиталы по амнистии в 2016-м. Естественно, эту самую декларацию незамедлительно изъяли ФСБшники и на базе нее аккуратно оформили уголовное дело. У — удобство!

Валерий Израйлит. То чувство, когда ты понял, что тебе следовало бы поработать над своей излишней доверчивостью

Ну и, собственно, на прошлой неделе история благополучно завершилась: Израйлита приговорили к шести годам колонии. Но непосредственно туда ехать ему в итоге не придется: прошедший срок следствия и суда ему зачли в счет «отсидки».

О чем не стоит забывать, когда Олегу дали оффер

Многие эмигранты из России не в курсе, но если вы получили зарубежное гражданство или даже просто вид на жительство — то по текущим законам вы обязаны уведомить об этом МВД России в течение 30 дней после въезда в РФ (за неподачу этого уведомления, вообще говоря, может грозить уголовная ответственность). Лично идти в МВД не обязательно – достаточно отправить форму установленного образца Почтой России (не забудьте попросить почтовиков расписаться вам на корешке уведомления, что вы исполнили свой «гражданский долг»).

На этапе получения оффера уведомлять МВД еще рано, а вот после легализации на новом месте и получения ВНЖ — уже, может быть, и пора

Так вот, на прошлой неделе вышел проект нового приказа МИД о том, что эти самые уведомления теперь надо подавать безотносительно въезда в Россию — в течение 60 дней после получения гражданства/ВНЖ, и прямо через интернет, либо в зарубежное диппредставительство/консульство. По крайней мере, так протрактовали текст приказа некоторые юристы — само МИД уверяет, что речь идет только о праве подать уведомление более удобным способом, а обязанность по-прежнему возникает только с момента приезда в РФ.

Российскому бюджету в июне похорошело

Минфин РФ опубликовал предварительные данные по исполнению бюджета за первые полгода 2023-го — и по ним выходит, что за это время накопился дефицит в размере 2,6 трлн руб. При этом, по обновленным помесячным расчетам, дефицит достиг 3 трлн к апрелю, в мае доходы и расходы уравнялись, а в июне был даже получен профицит в размере 0,4 трлн — так что общий уровень дефицитности спустился обратно ниже запланированных на весь год 2,9 трлн руб.

Вот что дивиденды Сбербанка животворящие делают (ну и слабеющий рубль, наверное, помогает)! Плюсом к этому, сами цены на нефть в последнее время тоже немного приободрились, а Россия окончательно сколотила себе так называемый «теневой флот судов», который позволяет экспортировать нефть в обход всяких недружественных танкеров. В результате Bloomberg посчитал, что 12 июля фактическая цена экспорта нефти из России впервые пробила установленный санкционный потолок в $60.

Не знаю, как вы, но я при словах «теневой флот судов» представляю что-то подобное

Американскому бюджету в июне всё хуже

Тем временем, в Штатах дефицит бюджета, наоборот, бодро растет: только за один месяц июнь он составил $228 млрд (примерно в 8 раз больше, чем весь российский дефицит за полгода). Бывший министр финансов США Ларри Саммерс по этому поводу высказался так: «не думаю, что когда-либо ранее траектория [дефицита бюджета] выглядела так же зловеще, как сейчас».

Дело в том, что текущий уровень процентной ставки в Штатах — 5,25% годовых – является максимальным за последние почти 20 лет. Перезанимать новый госдолг под такую конскую ставку гораздо менее приятно, чем примерно под 0% два года назад. А чем больше стоит обслуживание нового долга — тем больше под это дело приходится занимать...

Сложный процент – бессердечный ты с*кин сын!!

Но какой-то свет в конце туннеля уже начинает брезжить: инфляция в США по итогам июня опустилась до 3%, что ниже ожиданий (правда, так называемая «базовая инфляция» — без продуктов питания и энергоносителей – по-прежнему составляет 4,8%). Это позволяет надеяться, что момент начала снижения ставок уже не слишком далеко за горизонтом.

Первое правило бизнесовского клуба

Ведомости пишут, что для утверждения сделок по выкупу российских бизнесов у иностранцев в недрах комиссии Минфина придумали новый список из усложняющих правил. Дескать, нельзя вписывать в такие сделки условие о возможном обратном выкупе доли длительностью более двух лет, 20% акций выкупленной компании надо будет обязательно размещать на бирже, и так далее.

Короче, иностранным инвесторам как бы намекают, что потерять-то российский бизнес легко, а вот надеяться его потом обратно с выгодой приобрести в случае позитивного сценария — лучше сильно губу не раскатывать.

Месседж для зарубежных инвесторов, вкратце, такой

Если западным банкам дать две российские акции — они одну сломают, а другую потеряют

В позапрошлом выпуске мы обсуждали, как Deutsche Bank потерял часть российских акций внутри депозитарных расписок — а теперь вот и пацаны из JPMorgan подтянулись. На прошлой неделе они признались своим клиентам, что «потеряли» около 1% акций Магнита, которые должны были надежно лежать внутри этих самых расписок.

У меня нет никаких сомнений, какой конкретно фильм цитируют клиенты JPMorgan, когда звонят своим личным менеджерам справиться о статусе расписок Магнита

Nasdaq переобувается в воздухе

В США есть такой индекс под названием Nasdaq 100 — почти такой же известный и культовый, как S&P500. В Насдак входит ровно 100 крупнейших компаний американского рынка (кроме банков и всяких фирм финансового сектора – их почему-то на эту вечеринку не пригласили). Но по факту там, конечно, в топе сплошные тех-гиганты — типа Майкрософтов, Эпплов и Амазонов.

Если есть индекс — то есть и индексные фонды, которые его повторяют. Если индекс популярный, то и фондов таких полно. А в Америке есть специальное правило, что в подобных фондах совокупная доля крупных позиций свыше 5% портфеля не может превышать в фонде 50%.

Поняли, к чему я клоню? В последнее время эти самые тех-компании в Nasdaq опять неимоверно выросли, и топ-5 из них уже вплотную приближаются к 47% индекса. Вот составители индекса и решили «выручить» фонды (еще бы, ведь именно фонды и обеспечивают Насдаку основную выручку за лицензирование): 24 июля принципы составления индекса изменятся, и от структуры чисто по рыночной капитализации он перейдет к искусственному занижению доли крупных компаний.

Как говорится, мем – old but gold

Стоит ли говорить, что жопы тру-пассивных инвесторов полыхают: ведь это крамола — «правильные» рыночные пропорции индекса нарушаются!!

Канада борется с Цукербергом

Еще в 2021 году в Австралии приняли закон, по которому цифровые платформы вроде Google или цукерберговских соцсеток обязаны платить СМИ за размещение у себя их контента. Рационал был в том, что платформы душат журналистику и лишают их огромной доли пирога.

В Австралии платформы тогда в целом победили. Тот же запрещенный в РФ Фейсбук тупо вычистил у себя все новости СМИ (включая всякие сообщения экстренных служб), и регулятору пришлось идти на уступки и смягчать закон.

Недавно похожий закон приняли в Канаде. Ответ платформ был аналогичным— выпилить у себя новости СМИ. Но канадский регулятор решил не давать заднюю, а объявить платформам войну. Начали с запрета госорганам рекламироваться в соцсетях Цукерберга — а они на рекламу в Фейсбуке спускали не меньше $7,5 млн в год!

Лицо Цукерберга, когда он узнал, что Канада больше не будет тратить 0,001% в год от стоимости капитализации его компании на рекламу кленового сиропа и вежливости

P.S. Эту новость я стащил у Алексея Подклетнова из Disruptors — надеюсь, он не обидится. =)

Ice Cream So Good Yum Yum

В ТикТоке появился новый модный тренд: NPC-стриминг (в Твиттере эту неведомую хрень обсуждали всю прошлую неделю). Суть его заключается в том, что тиктокерши демонстрируют стиль поведения второстепенных персонажей из видеоигр: однообразно и заскриптованно реагируют на стимулы от зрителей стрима.

Самый частый комментарий на пример такой видеозаписи от случайных твиттерских примерно такой: «выглядит отвратительно! я посмотрел уже 10 раз на репите».

Вызывать NPC-реакции на живом стриме зрители могут с помощью стикеров-донатов — их стоимость начинается буквально от одного цента, но на популярных стримерш они сыпятся, как из ведра.

Короче, я что хочу сказать: мы тут с начала года нередко обсуждали, как искусственный интеллект вот-вот отберет работу у кучи человеческих профессий. Наконец-то нашлись отважные люди, которые организовали сопротивление — и теперь уже кожаные мешки пытаются забрать работу у компьютерных NPC!

xAI от гения, миллиардера и филантропа

Илон Маск официально анонсировал новую компанию xAI, которая будет заниматься разработкой сильного искусственного интеллекта. «Постойте», хотите сказать вы, «разве не этот же Маск всего несколько месяцев назад пописывал открытое письмо о том, что нужно срочно прекратить разрабатывать сильные ИИ из соображений безопасности?»

Успокойтесь, всё в порядке! Старина Илон считает, что прекратить разработку нужно в отношении противных, злых ИИ (читай: не имеющих отношения к Маску). А сам Илон будет делать исключительно годные, добрые исскуственные интеллекты — поэтому ему можно.

Почему Маск уверен, что изготовленный им ИИ будет непременно дружественным к людям? Потому что Илон в него зашьет главную цель «познавать Вселенную». А какая штука является самой интересной для познания во Вселенной? Конечно же человеки (ведь среди них есть даже такой чувак, как сам Маск — such interesting, much wow!).

Seriously, я не шучу — логика «безопасности» масковского ИИ именно такая! Это примерно рассуждения такой же неоспоримой мощи, как тейки в стиле «популярная девочка в классе мне точно не откажет, ведь мама говорит, что я самый красивый мальчик на свете...»

В нашу редакцию попали эксклюзивные кадры того момента, когда Илон придумывал стратегию обеспечения безопасности своего будущего сверхсильного ИИ

Но если серьезно, то любопытной отличительной чертой (преимуществом?) AI от Маска может стать то, что он действительно будет обладать другим набором «ценностей» по сравнению с его собратьями от OpenAI, Meta и других мейнстримных компаний. Видите ли, те изо всех сил пытаются научить свои нейросетки быть политкорректными и отражать в своих реакциях наиболее распространенные в Кремниевой долине либеральные идеалы. А масковская xAI будет, типа, базированно рубить правду-матку с плеча!

Жду не дождусь релиза первой бета-версии xAI, чтобы посмотреть, как в Твиттере у нее первым же вопросом спросят «сколько всего гендеров реально существует?»

Объявлена неделя летних распродаж на Binance.US

С котировками крипты на американском филиале криптобиржи Binance творятся очень странные дела. На прошлой неделе клиенты Binance.USсливали свои Биткоины, Тезеры и прочую крипту за доллары со скидкой до 16–17% от их рыночной стоимости на всех остальных площадках.

Всё дело в продолжающихся разборках Binance.US с регуляторами: из-за них ликвидность на бирже поиссякла, равно как и возможность простого и быстрого арбитража отклонений в ценах с другими биржами. Как мы помним, у Бинанса в США есть определенные проблемы с банкингом долларов – «приличные» американские банки теперь опасаются оказывать какие-либо услуги Бинансу (думают — как бы им в какой-нибудь скандал за компанию не вляпаться).

TradingView: Однодолларовый USDT на Binance.US сейчас торгуется примерно по 84 цента

В США изобрели квантовую юриспруденцию

На прошлой неделе завершился многолетний судебный процесс между SEC (Комиссией по ценным бумагам США) и Ripple (криптаны, которые выпускают монету XRP). Предметом спора было — можно ли считать XRP ценной бумагой? Если да, то SEC уже прямо готовы были напихать жирных штрафов в панамку всем, кто когда-либо помогал людям этим самым XRP-коином торговать.

Решение судьи было довольно необычным:

Когда Ripple продает свои начеканенные XRP институциональным инвесторам (всяким крупным инвестиционным фирмам, и так далее) — монета является ценной бумагой.

Когда этими XRP неистово трейдят туда-сюда обычные люди — то это уже совсем не ценная бумага!

То есть, у нас тут какая-то квантовая юриспруденция вовсю пошла: корпускулярно-волновой дуализм криптомонет. Природа одного и того же коина зависит от того, какой глаз ты прищуриваешь, глядя на него!! Если продолжить эту же логику, то акция какого-нибудь Фейсбука на первичном IPO – это ценная бумага, а вот когда вы ее покупаете на бирже у другого инвестора — это уже, ну так, просто бумажуля какая-то...

Очень надеюсь, что адвокат Ripple строил свою защиту в зале суда именно на этом меме

Но криптаны это решение однозначно записали как свою победу, и XRP незамедлительно стрельнул вверх на 70%.

Хорошая новость недели

Канадский суд признал, что с помощью смайла «большой палец вверх» в мессенджере можно заключать юридически обязывающие контракты. Жду не дождусь, когда в договоры будут еще и мемы вставлять — чтобы судьям приходилось давать им квалифицированную юридическую оценку по типу «это кринж или база».

«Господин судья, этот лягушонок показывает большой палец, но пост-иронически — отправленный истцу мем нельзя признать подписанием контракта, так как в глазах у этого Пепе неизбывная грусть, символизирующая принуждение!»