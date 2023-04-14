Транспортный налог: какие особенности учесть при расчете платежа за гибридный автомобиль

Организации, имеющие зарегистрированные в соответствии с законодательством транспортные средства, являются плательщиками транспортного налога.

Налоговая база в отношении транспортного средства, имеющего двигатель, определяется как мощность двигателя в лошадиных силах (подп. 1 п.1 ст. 359 НК).

Но как быть с гибридным автомобилем?

Ведь гибридное транспортное средство имеет не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии, которые служатдля приведения в движение такого транспортного средства (раздел 1 правил дорожного движения, утв. постановлением Правительства от 23.10.1993 № 1090).

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, скажем несколько слов о причинах стимулирования властями развития новых видов транспорта.

Стимулирование развития новых видов транспорта

Интерес к новым видам транспорта обусловлен рядом причин, в частности:

дефицитом запасов традиционных невозобновляемых источников энергии;

растущим вниманием общественности и властей к проблемам окружающей среды и изменения климата;

процессами урбанизации. Предположительно к 2050 году более 70 % населения будет проживать в крупных городах. Это значительно обостряет проблематику загрязнения воздуха.

Чтобы ограничить выброс парниковых газов (CO2), власти стимулируют развитие новых видов транспорта, в т. ч. применение гибридных силовых агрегатов.

Повышение уровня использования гибридных средств транспорта власти учитывают:

при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

планировании и расчете количества парковочных мест, в т. ч. оборудованных зарядными устройствами;

организации управления парковочным пространством и обустройстве парковочных мест.

Стимулирование использования электромобилей, гибридных автомобилей и развития зарядной инфраструктуры власти осуществляют с гибким применением финансовых и нефинансовых мер.

Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС принимает акты органов союза, направленные на стимулирование производства и использования колесных транспортных средств с двигателями, функционирующими на экологически чистых видах топлива.

К стимулирующим мерам, в частности, относятся:

популяризация электротранспорта путем установления минимальной доли электротранспорта в автопарках такси, каршеринговых сервисов и государственных учреждений;

дальнейшее развитие инфраструктуры при помощи установления обязательств как для новых, так и для действующих владельцев придорожной инфраструктуры по наличию электрозарядных станций;

развитие сервисной инфраструктуры, с возможностью ее использования после запуска массового производства электромобилей на пространстве ЕАЭС.

Тонкости определения мощности гибридного автомобиля

Этой теме посвящены недавние письма финансового и налогового ведомств.

Финансисты в письме от 02.02.2023 № 03-05-04-04/8694 ответили на запрос МВД относительно определения мощности двигателя автомототранспортного средства, имеющего несколько двигателей, в целях исчисления транспортного налога.

При этом Минфин обратился к трем решениям Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.12.2011 № 877, 22.09.2015 № 122 и от 12.07.2016 № 81.

В этих документах указано следующее:

максимальная мощность электродвигателя - это максимальная полезная мощность системы электротяги при постоянном токе, которую система тяги может обеспечивать в среднем в течение 30-минутного периода ;

в перечень сведений, приводимых в электронном паспорте транспортного средства в показателе «электродвигатель электромобиля» записана максимальная 30-минутная мощность ;

приведенные характерные особенности отражаются в документах, удостоверяющих соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Учитывая это, Минфин констатировал, что для целей исчисления транспортного налога при определении мощности электродвигателя транспортного средства необходимо учитывать максимальную 30-минутную мощность.

Если в транспортном средстве присутствуют одновременно двигатели внутреннего сгорания и электрический двигатель, приводящие транспортное средство в движение, то следует учитывать суммарно указанные в его технической документации максимальную 30-минутную мощность и мощность двигателя внутреннего сгорания.

Письмо Минфина № 03-05-04-04/8694 было доведено письмом ФНС от 09.02.2023 № БС-4-21/1528@ до сотрудников подведомственных инспекций, обеспечивающих исчисление транспортного налога.

Чуть позже вопросу налогообложения автотранспортных средств, имеющих одновременно двигатель внутреннего сгорания и электрический двигатель (гибридных автомобилей) ФНС посвятила письмо от 10.03.2023 № БС-3-21/3425@.

В нем налоговики обратили внимание на роль сведений дорожных инспекторов в исчислении налоговой базы по транспортному налогу.

Органы ГИБДД МВД осуществляют государственную регистрацию транспортных средств в соответствии с законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ.

С ГИБДД информационно взаимодействует налоговая служба.

Приказом ФНС от 25.11.2015 № ММВ-7-11/545@ утверждена форма сведений об автомототранспортных средствах и об их владельцах.

По этой форме в налоговые органы дорожные инспекторы передают сведения о мощности двигателя транспортного средства. Форму заполняют на основании данных государственного реестра транспортных средств (реестр).

Оператором реестра являются органами ГИБДД МВД (постановление Правительства от 27.12.2019 № 1874 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра транспортных средств»).

Обязанность органов (организаций, должностных лиц) сообщать сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах и об их владельцах, закреплена в НК (п. 4. ст.85).

На процедуру передачи сведений налоговикам отведено 10 дней со дня соответствующей регистрации.

Регистрирующие органы представляют указанные сведения налоговикам ежегодно до 15 февраля по состоянию на 1 января текущего года и (или) за иные периоды, определенные взаимодействующими органами.

Порядок исчисления налога

Организации - плательщики транспортного налога исчисляют его сумму, а также величины авансовых платежей по налогу самостоятельно.

Сумма налога определяется по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в отчетные периоды. Таковыми для налогоплательщиков - организаций признаются I квартал, II квартал, III квартал.

Величины авансовых платежей по налогу исчисляются по истечении каждого отчетного периода в размере 1/4 произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

Плательщики транспортного налога уплачивают (перечисляют) налог и авансовые платежи по налогу в бюджет по месту нахождения транспортных средств. Уплата транспортного налога и авансовых платежей по налогу в текущем году осуществляется в виде ЕНП на ЕНС.

Начиная с налогового периода 2020 года, налоговую декларацию по транспортному налогу налогоплательщики в налоговые органы не представляют.

При отсутствии бремени по представлению налоговой декларации по итогам календарного года у организации возникает обязанность по представлению в УФНС по месту учета уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (форма приведена в приложении 1 к приказу ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@) (абз. 1 п. 9 ст. 58 НК).

Такое уведомление по транспортному налогу необходимо направить (абз. 2 п. 9 ст. 58 НК):

об исчисленных суммах авансовых платежей - не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок их уплаты;

о подлежащей уплате сумме налога за налоговый период - не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Суммы, указанные в уведомлении, учитываются налоговиками при формировании совокупной обязанности налогоплательщика на ЕНС.

Пример

Организация находится в г. Красногорске Московской области. На учете организации имеется автомобиль Honda Accord гибрид с двигателем внутреннего сгорания мощностью 143 л.с. и электродвигателем мощностью 181 л.с.

Согласно закону Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ «О транспортном налоге в Московской области», налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу.

Ставка транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. 150 руб/л.с.

При наличии у транспортного средства одновременно двигателя внутреннего сгорания и электрического двигателя, приводящих автомобиль в движение, учитываются суммарно указанные в технической документации на транспортное средство максимальная 30-минутная мощность и мощность двигателя внутреннего сгорания.

Исходя из этого размер налоговой базы по автомобилю 324 л.с. (143 + 181).

По итогам 2023 года исчисленная сумма налога по автомобилю, определяемая как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки, составит 48 600 руб. (150 руб/л.с. х 324 л.с.).

Величина авансовых платежей по налогу, исчисляемая по итогам I, II, и III кварталов в виде 1/4 произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки, составляет 12 150 руб. (150 руб/л.с. х 324 л.с. : 4).

Эта сумма будет учтена при определении общей суммы авансовых платежей по транспортному налогу по всем транспортным средствам организации за I квартал, II квартал и III квартал.

Организация должна будет направить в ИФНС уведомления с общей суммой авансовых платежей не позднее:

25.04.2023 – за I квартал;

25.07.2023 – за II квартал;

25.10.2023 – за III квартал.

Организация должна перечислить авансовые платежи по транспортному налогу в составе ЕНП не позднее:

28.04.2023 – за I квартал;

28.07.2023 – за II квартал;

30.10.2023 (28.10.2023 – суббота) – за III квартал.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по автомобилю за 2023 год, представляет собой разницу между исчисленной суммой налога и величинами авансовых платежей по налогу - 12 150 руб. (48 600 – 12 150 – 12 150 – 12 150).

Эта сумма будет учтена при определении общей величины причитающегося к уплате транспортного налога за 2023 год в целом по организации. Эту сумму организация должна перечислить не позднее 28.02.2024 года.

При этом не позднее 26.02.2024 (25.02.2024 – воскресенье) организация должна будет направить в ИФНС уведомление с общей суммой налога, причитающейся к уплате за 2023 год.