Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управление персоналом

Как управлять компанией во время внедрения новых проектов

Внедрение новой информационной системы, запуск системы мотивации, перестройка бизнес-процессов — всё это изменения, которыми нужно управлять. В противном случае нововведения могут ухудшить состояние бизнеса. В этом материале команда сервиса «Финансист» рассказала, как подойти к ведению проекта и как быть с людьми, которые не хотят ничего менять.
11
Как управлять компанией во время внедрения новых проектов

Автор: Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, директор по экономике и финансам на аутсорсе с опытом работы в крупнейших холдингах РФ более 20 лет.

Топ-5 ошибок при внедрении проектов

Ненужная информационная система

Многие компании годами внедряют информационные системы, потому что забывают о целях и не фиксируют промежуточные результаты.

Перед внедрением важно понять, нужен ли компании новый сервис. Часто в погоне за модой бизнес внедряет лишние продукты. Поэтому следует определить, какую задачу должна решать новая система, а также составить список требований к ней.

Нечёткие цели проекта

Если проектом занимается внешний исполнитель, задача менеджера проекта — предоставить полную и точную информацию о бизнесе. Если этого не сделать, процесс внедрения затянется: внедренцу придётся постоянно уточнять детали и переделывать работу. В конечном счёте может оказаться, что заказчик ожидал получить совершенно другой результат, и работу придётся начинать сначала или серьёзно переделывать.

Неопытный внедренец

Сейчас на рынке множество исполнителей, которые готовы что-нибудь внедрить. Проблема в том, что не у всех есть требуемый опыт. Внедренцы могут хорошо разбираться в технической стороне вопроса, но совершенно не понимать, как работает бизнес. В таком случае настройки информационной системы могут не отвечать требованиям конкретной компании.

Важно убедиться, что исполнитель погружён в мир бизнеса. Ещё лучше, если у команды внедрения уже был опыт работы со смежной сферой.

Ненадёжный исполнитель

Это один из главных рисков, с которыми может столкнуться компания. Разработчик системы может уйти с рынка и забрать продукт. Это чревато убытками из-за потраченных на внедрение средств и необходимостью срочно искать замену. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно предварительно анализировать положение компании на рынке.

Нет страховочных мероприятий

Представители малого и среднего бизнеса редко прописывают стратегии риск-менеджмента перед внедрением проектов. Обычно основные риски держатся в голове. Однако лучше заранее подумать, что может пойти не так — это поможет определить пути решения для самых главных угроз. Защитить себя можно с помощью договора: нужно заранее прописать обязанности и сроки, а также санкции и материальную ответственность за неисполнение обязательств.

Рекомендация № 1. Поставить цель и составить план изменений

В самом начале нужно поставить цель, а также составить план действий, где будут указаны ответственные сотрудники и этапы работ. Тогда изменения в жизни бизнеса и компании пройдут мягко. План должен включать:

  • перечень процессов;

  • список участников проекта и ответственных лиц;

  • сроки выполнения.

Благодаря такой дорожной карте будет легче управлять проектом. Даже если что-то пойдёт не по плану, пропущенные дедлайны будут сразу заметны. Это позволит определить, где и почему процесс остановился.

Кроме того, нужно определиться с ожиданиями. Если нет понимания, каким будет результат, то высок риск получить что-то ненужное.

Рекомендация №2. Назначить координатора

Когда проектом занимается внешний исполнитель, часто в компании не назначают внутреннего координатора. Из-за этого непонятно, кто должен принимать решения и управлять рисками.

Менеджер проекта нужен ещё и для координации людей. В противном случае внешнему исполнителю придётся вникать в процессы чужого бизнеса и пытаться управлять сотрудниками, которые ему не подчиняются. Из-за этого снижается качество коммуникаций, а процессы занимают больше времени.

Рекомендация № 3. Уделить внимание личному взаимодействию

Перед началом проекта нужно объяснить сотрудникам, какие их ждут изменения. Это снизит уровень сопротивления и поможет справиться со страхами. Часто проекты проваливаются из-за линейного персонала: люди боятся, что их заменят, а иногда просто не хотят ничего менять. Можно мотивировать людей прибавкой к зарплате, а можно рассказать, что опыт работы с новой системой повысит их ценность на рынке труда.

Кроме того, во время внедрения важно выстраивать грамотные коммуникации, чтобы процессы не останавливались. Координировать сотрудников должен менеджер проекта. Команды должны понимать, когда можно приступать к своей части работы.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Налоговые проверки

    Глава ФНС: с блогерами проходили обычные проверки

    Блогеры, которые нарушили налоговое законодательство и сдали уточненные декларации, продолжают работать дальше.

    14
    Бухгалтеры

    ❤ Поздравляем с Днем бухгалтера! Дарим скидку: все вебинары и записи по 199 рублей

    Дорогие бухгалтеры, мы ценим ваш труд и хотим помочь каждому выгодно улучшить свои профессиональные навыки! В честь праздника объявляем скидку на все вебинары: будущие и в записи. Забирайте!

    ❤ Поздравляем с Днем бухгалтера! Дарим скидку: все вебинары и записи по 199 рублей
    18

    Мини-курсы

    259
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Бухгалтеры

    На кого вы учились? Полученная профессия с профилем работы совпадает?

    Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Бухгалтер, рассказывай на кого учился, перед тем, как попасть во вселенную Дт-Кт. Пройдите опрос!

    На кого вы учились? Полученная профессия с профилем работы совпадает?
    20
    Налоги, взносы, пошлины

    Налоговые поступления в бюджет составят 46 трлн рублей

    ФНС по итогам года планирует собрать на 9% больше налогов. Сборы по НДФЛ выросли на 14%, а по налогу на прибыль — почти на 20%.

    24

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    Тесты для бухгалтеров

    Узнайте, какой вы бухгалтер, и выиграйте призы

    Сегодня День бухгалтера. Мы в Что делать Консалт, решили начать отмечать и дарить подарки уже сейчас. Спойлер: среди подарков есть смартфон! Рассказываем, сколько всего интересного подготовили.

    Узнайте, какой вы бухгалтер, и выиграйте призы
    22
    Логотип Aleftab2021
    Aleftab2021
    Бухгалтеры

    В России — свой день бухгалтера. Правила профессии

    Самое главное правило для начинающих бухгалтеров — это отдыхать до того, как цифры, требования и отчеты начали сливаться в единое мутное пятно. Если ты пошел отдыхать после того, как не можешь различить не одну цифру — то увы, это уже не отдых для мозга. Это только восстановление его способности видеть и различать. Проверено на себе.

    В России — свой день бухгалтера. Правила профессии
    1
    36

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Что необходимо сделать при таких условиях в договоре?

    Добрый день! Заключаем договор, и в договоре вот такое условия, сталкиваюсь с таким первый раз, подскажите что необходимо сделать при этом?

    19
    Кредитование

    Взять кредит и не погрязнуть в долгах. 6 советов

    Расскажем, что нужно знать перед тем, как брать деньги в долг у банка. Как заранее обезопасить себя от кредитного рабства.

    68

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Товарный знак

    Как оформить бренд за рубежом. Три способа зарегистрировать товарный знак в другой стране

    Есть ли универсальный товарный знак, действующий по всему миру? Увы, нет. Бренд, зарегистрированный в РФ, действует только на ее территории. Для ведения бизнеса за рубежом нужно зарегистрировать бренд по законам выбранного государства.

    Как оформить бренд за рубежом. Три способа зарегистрировать товарный знак в другой стране
    16
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтерские программы

    Веселые расходы. Как ИИ ищет в чеках от работников расходы на стрип-клуб и алкогольные коктейли

    Сегодня узнала про интересный стартап AppZen. Сервис помогает бухгалтерам проверять чеки от сотрудников на предмет расходов, которые компания не обязана компенсировать. Искусственный интеллект ищет расходы на стриптизерш, сверяет цены с сайтом ресторана и блокирует прочие попытки работников оптимизировать свои расходы.

    Веселые расходы. Как ИИ ищет в чеках от работников расходы на стрип-клуб и алкогольные коктейли
    3
    59
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление персоналом

    Как управлять компанией во время внедрения новых проектов

    Внедрение новой информационной системы, запуск системы мотивации, перестройка бизнес-процессов — всё это изменения, которыми нужно управлять. В противном случае нововведения могут ухудшить состояние бизнеса. В этом материале команда сервиса «Финансист» рассказала, как подойти к ведению проекта и как быть с людьми, которые не хотят ничего менять.

    Как управлять компанией во время внедрения новых проектов
    11
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как обосновать переплаты по НДФЛ и страховым взносам?

    От налоговой пришло письмо проверить обоснованность переплаты по НДФЛ и страховым взносам ТК переплата будет поднята на ЕНП.

    14

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Бухгалтерия ада слушает
    Бухгалтерия ада слушает
    Бухгалтеры

    Бухгалтерия 2053, день 11: Приключения не очень андроидного бухгалтера Николая его помощника R2D2

    После всех событий, описанных в дневнике Николая, его жизнь стала еще более интересной и неожиданной. Он продолжал выполнять свои бухгалтерские обязанности, но каждый новый день приносил с собой новые задачи и приключения.

    Бухгалтерия 2053, день 11: Приключения не очень андроидного бухгалтера Николая его помощника R2D2
    11
    296
    Налоговые схемы

    Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях

    Даниил Егоров сообщил, что служба заметила признаки применения схем уклонения от налогов на таких рынках, как рынок пива и табачной продукции.

    99

    Календарь вебинаров

    29
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Расходы по налогу на прибыль

    🎪 Культурная программа для контрагентов не входит в представительские расходы

    Партнеров по бизнесу можно кормить, уменьшая базу по налогу на прибыль, но нельзя приглашать в театр.

    76
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Ждать пока закончится камеральная проверка или платить?

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно поступить в следующей ситуации: в отчёте 6-НДФЛ за 9 месяцев были ошибки в разделе 1. Подали уточнённую декларацию. По одним срокам были суммы к доначислению, по одному к уменьшению.

    10

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Интервью

    Глава ФНС о собираемости налогов и схемах по НДС. Выдержки из интервью

    Как работают теневые площадки по возврату НДС и почему выявление схем уклонения — это игра в кошки-мышки, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

    19
    Кадровые документы

    Как указать срок трудового договора при приеме на декретное место

    Если сотрудница уходит в декрет, на ее место временно можно принять другого человека. У него будет срочный трудовой договор, но без конкретной даты окончания.

    131

    Записи вебинаров

    695
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Факторинг

    Факторинг: как получить деньги сразу

    Современный бизнес нередко сталкивает предпринимателей с ситуацией, когда из-за конкуренции или требований крупного заказчика оплата товаров и услуг происходит на условиях отсрочки платежа. Это приводит к дефициту оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. Чтобы закупить сырье или оплатить следующую партию товара, деньги нужны срочно. Расскажем, как получить деньги сразу и не дожидаться оплаты покупателя, не тратя на это кредитный потенциал своей компании.

    Факторинг: как получить деньги сразу
    146
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Налоговые схемы

    Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях

    У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты, заявил Егоров.

    7

    Разборы законов

    1 048
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров