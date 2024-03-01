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Налоги, взносы, пошлины

Топ-5 проблем с налогами, которые возникают у бизнеса. На что обратить внимание бухгалтеру

Одна из ключевых сложностей в бизнесе — это налоги. Самостоятельно разобраться в тонкостях налогообложения собственнику бывает сложно. Поэтому возникают проблемы с неправильным пониманием обязательств, ошибки в декларациях и задержки с уплатой. Халатное отношение к этой сфере ведёт к потере бизнеса.
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Топ-5 проблем с налогами, которые возникают у бизнеса. На что обратить внимание бухгалтеру

Екатерина Тюленева, эксперт в области налогообложения, юриспруденции и бухгалтерии.

Проблема № 1. Если работать легально, придётся платить много налогов

Чаще всего начинающие предприниматели боятся работать легально, поскольку придётся платить много налогов. На самом деле — это миф.

У молодых компаний есть много возможностей платить минимум. Для этого всего лишь нужно знать, какими льготами и преференциями в вашем регионе вы можете пользоваться. Например, патентная система налогообложения (ПСН) в ряде случаев позволяет платить только сумму страховых взносов. В 2023 году при доходе в 60 млн рублей — это 46 тысяч.

Да, не везде можно применить ПСН. Но даже упрощённая система налогообложения (УСН) с 6% в год даёт возможность со 100 млн рублей платить 6 млн. На руках остаются 94 млн. В некоторых случаях можно применить специальные льготы и снизить налоги до 0.

Налоговые преференции зависят не только от категории предпринимателя, но и от вида деятельности. Чаще всего льготы дают тем, кто предоставляет бытовые, образовательные и социально значимые услуги. Однако в республике Коми, например, ставка 0% действует для производителей одежды, мебели, компьютеров, а также для предпринимателей, которые заняты в металлургическом производстве и ремонте машин.

Если на стадии регистрации бизнеса неверно подобрать ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), то применить льготы будет невозможно. Решить такую проблему помогут только специалисты.

Проблема № 2. Нет денег на специалистов по налогам

Как бы громко бухгалтеры и юристы ни кричали, что их надо привлекать сразу, у молодого бизнеса не всегда есть для этого возможность. На начальном этапе у стартапа есть деньги только на операционную деятельность, а со всем прочим собственник справляется самостоятельно. Однако эта проблема решаема.

До запуска бизнеса обязательно возьмите разовую консультацию у бухгалтера и юриста. Можно пройти точечное обучение по этим вопросам. Для этого выделите небольшую сумму, хватит 20 тысяч рублей.

Дальше часть вопросов можно решить самостоятельно. А в каких-то случаях стоит точечно привлекать бухгалтера и юриста, например, чтобы оформить патент или декларацию. Когда у вас наладится регулярный поток клиентов, можно нанять штатного специалиста.

Проблема № 3. Отсутствие первичных документов

У небольших предпринимателей сложилось устойчивое мнение: если ИП применяет специальный налоговый режим (ПСН или УСН), то первичные документы не нужны. Но это в корне неверно.

Даже если ИП освобождается от бухгалтерского учёта в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», то Налоговый кодекс РФ не даёт такого права. Согласно статьям 23 и 24 НК РФ, налогоплательщики обязаны вести налоговые регистры (отчёты) и обеспечивать сохранность документов, которые подтверждают доходы и расходы.

Если вы платите налог с дохода, то документы по расходам у вас могут запросить по встречной проверке контрагента. Кроме того, бумаги могут потребовать, если проходит проверка конкретной сделки в соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 НК РФ. Это означает, что на все доходы и расходы у вас должны быть первичные документы. Статья 23 НК РФ обязывает хранить их в течение не менее пяти лет.

При этом НК РФ не разделяет налогоплательщиков в зависимости от системы налогообложения. Хранить документы обязаны все, тем более те предприниматели, которые пользуются льготами и пониженными ставками.

Если во время проверки у вас на руках не будет нужных бумаг, их попросят восстановить. Можно обратиться к контрагенту, но есть риск, что документы воссоздать не выйдет. В итоге налоговые органы откажут вам в льготах, не примут расходы и доначислят налог.

Проблема № 4. Отсутствие информации о рисках нелегальной работы

Есть другое устойчивое мнение: якобы можно какое-то время поработать нелегально, наладить процесс, а после задуматься о налогах. Однако в какой-то момент собственника закапывается в рутинных задачах. И он не замечает, как проходит три года, а доходы вырастают и измеряются уже не тысячами, а миллионами.

В этот момент может появиться налоговая инспекция с проверкой, после которой последуют штрафы, пени и недоимки. При этом накопившиеся за три года налоговые риски могут стать угрозой для бизнеса. Поэтому гораздо проще изначально легализоваться и сэкономить силы, время, нервы и деньги.

Часто можно услышать: «а вот в чате у нас… ребята сказали, что за не сдачу декларации будет всего лишь штраф в одну тысячу рублей». Это неверная информация. Не доверяйте знакомым и сообщениям в чатах. Изучите всё самостоятельно.

Штраф за несдачу налоговой декларации составляет от 5% до 30% от суммы налога по декларации «за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для её представления, но не менее 1000 рублей». Об этом говорится в статье 119 НК РФ.

Например, налог по декларации, которую вы не сдавали год, составил 100 тысяч рублей. Через год сумма штрафа составит минимум пять тысяч рублей, а максимум 30 тысяч. Помимо этих денег с вас потребуют ещё 100 тысяч рублей налога и пени.

Проблема № 5. Незнание налоговых прав и обязанностей

Чтобы облегчить себе работу или исправить процедурные промахи, налоговые инспекторы часто проводят проверки с нарушениями. Например, запрашивают документы по телефону, требуют бумаги, которые не должны, не знакомят с актами проверок, не сообщают о наличии переплаты и многое другое. Из-за этого собственникам отказывают в налоговых льготах и вычетах. Хуже того, это приводит к автоматическому списанию задолженности по налогам и сборам, блокировке счетов и приостановке работы предприятия.

С введением единого налогового счёта (ЕНС) ситуация усугубилась. Теперь инспекторы могут без суда обращать взыскание на всё имущество ИП или организации — при условии отрицательного сальдо на ЕНС более 30 тысяч рублей. Соответствующие постановления они могут сразу направлять на исполнительное производство.

Поэтому очень важно, чтобы даже самые незначительные на первый взгляд налоговые проверки проходили в сопровождении специалиста. Ежемесячно проверяйте единый налоговый счёт. При отрицательном сальдо сразу проводите сверку с налоговыми органами и устраняйте задолженность. Это может быть недоимка с вашей стороны или ошибка инспекторов. Главное, постоянно контролируйте сальдо.

Коротко про налоги

  • Изучите все льготы, которые дают бизнесу из вашей сферы.

  • Изучите все преференции бизнесу, которые предоставляют в вашем регионе.

  • На стадии регистрации бизнеса тщательно подбирайте ОКВЭД.

  • Пользуйтесь точечными услугами юриста и специалиста по налогам.

  • Храните все документы по расходам и доходам.

  • Работайте легально и платите налоги, не рискуйте.

  • Изучите свои налоговые права и обязанности.

  • Привлекайте к налоговым проверкам специалистов.

  • Контролируйте сальдо на ЕНС.

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