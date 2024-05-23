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Наталия Лукина
Зарплата

Работа есть! Аналитик 1С ― самая дорогая вакансия в мае

Самые дорогие вакансии для удаленных работников в мае — аналитик 1С. Его заработок доходит до 450 тысяч рублей в месяц. Зарплаты таких работников отличаются в зависимости от уровня компетенций конкретного специалиста, локации работодателя и других факторов. Расскажем про все подробней.
Работа есть! Аналитик 1С ― самая дорогая вакансия в мае

Как выглядит рынок труда в мае 2024-го? Вполне стабильно! В топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, аналитиков 1С, инженеров по тестированию и квалифицированных рабочих.

Поговорим подробней про аналитиков 1С.

Должностные обязанности аналитика 1С

Начнем с того, кто это такой и чем занимается.

Если в общих чертах, то 1C-аналитик собирает требования заказчиков, занимается анализом бизнес-процессов и планированием их автоматизации таким образом, чтобы компания развивалась и приносила прибыль. Основная обязанность аналитика 1С — собрать требования пользователя продукта и передать их разработчику. Аналитик 1С интегрирует программные продукты — «1C.Предприятие», «1С:Бухгалтерия» и другие в работу и с их помощью помогает бизнесу автоматизировать процессы.

Если все это развернуть, то аналитик 1С должен:

  • Консультировать заказчика о возможностях решений 1С для автоматизации его бизнес-процессов, выявлять проблемные места и потребности клиентов.

  • Работать с документами: собирать требования у заказчика, писать и обновлять документацию, проектировать требования, писать ТЗ.

  • Координировать процесс разработки: контролировать выполнение задач, обеспечивать взаимодействие с пользователя и разработчика, ставить задачи разработчикам ПО.

  • Тестировать 1С: получать оценки доработки у разработчиков, презентовать результат заказчику. И наоборот: передавать сведения о проблемах разработчику.

  • Сопровождать интеграцию 1С с внешними системами.

  • Обучать и консультировать пользователей по работе с решениями.

  • Иметь уверенные знания по продуктам 1С.

Зарплаты и вакансии для аналитика 1С

Рассмотрим подробнее, сколько сегодня зарабатывают 1C-аналитики с корреляцией на различные факторы. Точный размер заработка аналитиков 1С, как и любых других специалистов, зависит от задач, которые они на себя берут, их грейда, скиллов, локации работодателя и других факторов. Но главное — опыт и скиллы.

В IT есть 4 основные градации специалистов: Junior, Middle, Senior и Lead.

  • Джун — начинающий специалист с небольшим опытом или вовсе без него. Работает над простыми задачами под руководством опытных коллег;

  • Мидл — полноценный командный игрок, может решать сложные задачи коллеги проверяют только результаты;

  • Сеньор — профессионал, все делает сам. Решает сложные задачи и отвечает за результаты.

  • Лид — руководит командой джунов, мидлов, сеньоров.

Для каждой градации своя зарплата:

  • без опыта работы или с минимальным опытом можно рассчитывать на зарплату 50-80 тыс руб.;

  • с опытом от 1 года до 3 уже можно претендовать на оклад от 150 тыс.руб. и выше.;

  • с опытом от 3 лет зарплата от 200 тыс руб.;

  • если опыт более шести лет — от 300 тыс руб. и выше.

А вот скрин некоторых открытых позиций на рынке для аналитика 1С.

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Топ-городов по количеству вакансий аналитика 1С

Как вы видите из диаграммы, больше всего вакансий для аналитика 1С в столице. Но, это не значит, что вам необходимо переезжать в Москву, большинство работодателей ищут 1C-аналитика для работы в удаленном формате. Более того, форма занятости никак не сказывается на окладе. Офисные работники, «гибридные» и удаленщики получают плюс/минус одни и те же деньги.

Как из кресла бухгалтера пересесть на место аналитика 1С

Зарплата и перспективы у аналитиков 1С действительно классные, поэтому многие специалисты из смежных профессий сейчас стремятся переобучиться и освоить новую область, чтобы начать строить успешную карьеру в новом и востребованном направлении. Многие приходят в аналитику 1С с позиции бухгалтера. Что, собственно, неудивительно, ведь, по сути, вы уже выполняете многие обязанности аналитика и хорошо ориентируетесь в продуктах 1С. Грубо говоря, вам надо только освоить некоторые нюансы профессии и подтянуть подтянуть знания бухгалтерских программ.

Освоить профессию можно самостоятельно: почитать статьи, посмотреть видео. Но, у этого этого способа есть минусы: надо перелопатить огромное количество материалов, чтобы найти подходящий и грамотный. Плюс можно рассчитывать только на себя. Никто не будет вам пояснять сложные моменты и разбирать ситуации. Все сам, только сам.

Поэтому мы считаем, что оптимальный способ освоить профессию — пройти профессиональную переподготовку на курсе «Аналитик 1С» под чутким руководством преподавателя. Все обучение с вами будет работать наш эксперт-практик, который на занятиях поможет легко войти в профессию. Кроме того, во время учебы вы всегда сможете разобрать сложную ситуацию с куратором в чате. Это поможет более качественно освоить материал и получить полноценные навыки.

💡Кстати, еще один приятный бонус для абитуриентов — после обучения специалисты центра обучения «Клерка» помогут вам построить карьеру. Наш карьерный консультант проанализирует ваше резюме и даст рекомендации по доработке. А при необходимости на наших мастер-классах вам помогут составить грамотное резюме, сопроводительное письмо, создать сильное портфолио и научат презентовать себя.

Приходите и осваивайте высокооплачиваемую и суперперспективную профессию! Получайте заслуженную высокую зарплату в мире IT! Сейчас спрос на аналитиков 1С превышает предложение. Поэтому многие компании готовы брать в штат специалистов на еще этапе обучения. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

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После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Что думаете про аналитику 1С, коллеги? Перспективное направление или скоро спрос на специалистов утихнет?

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