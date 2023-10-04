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НДС

Налогообложение аванса по НДС, при уступке долга по банковской гарантии

Уплата банком-гарантом денежной суммы по банковской гарантии бенефициару не предусмотрена НК РФ в качестве основания для изменения условия о возврате авансовых платежей для предоставления налогоплательщику налогового вычета
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Налогообложение аванса по НДС, при уступке долга по банковской гарантии является не самой типичной ситуацией и вызывает споры с налоговыми органами. Чтобы их избежать, приводим для Вас практику сформированную а Арбитраже.

К авансам налоговики присматриваются особо.

Вот пример:

Общество (Заявитель) заявило к возмещению НДС. Налоговая провела проверку и отказала.

В ходе проверки налоговая установила, что между Обществом и ФКГУ «ДСРиР» (Заказчик) заключен контракт.

Получен аванс от Заказчика, подтвержден факт исчисления Заявителем сумм налога с авансов, полученных от ФГКУ «ДСРиР».

В адрес Общества направлена Претензия о том, что Генеральным подрядчиком неоднократно пропускался срок сдачи документации по результатам выполненных работ. Отчетная документация передавалось не в полном объеме и содержала ошибки.

В адрес Общества направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Общество по результатам расторжения договора подало уточненные декларации и заявило к вычету НДС основываясь на том, что осуществлен возврат аванса.

В ходе проверки установлено:

В рамках исполнения условий контракта Общества заключен с ПАО «Восточный экспресс банк» договор о банковской гарантии (БГ).

Гарантия для предоставления в ФГКУ «ДСРиР» (далее Бенефициар). Сумма гарантии 274 314 160 руб.

В соответствии с условиями БГ от 30.11.2018 осуществления платежей ПАО КБ «Восточный» в пользу ФГКУ «ДСРиР» (Бенефициар) 23.06.2020 в сумме 66 663 774,82 руб., 29.07.2020 в сумме 197 971 460,14 руб.

Между ПАО «Восточный экспресс банк» (далее Цедент), и ООО «Наследие» (далее - Цессионарий), АО «Главзарубежстрой» (далее - Должник), с третьей стороны, заключили настоящий Договор уступки прав требования (цессии).

Предмет Договора: Цедент в полном объеме уступает, а Цессионарий принимает права требования долга к АО «Главзарубежстрой», по Договору о предоставлении БГ от 28.11.2018, заключенный между Цедентом и Должником.

По состоянию на 01.12.2020 размер задолженности составляет 296 337 731,06 руб.

При этом к Цессионарию в соответствии со ст. 384 ГК переходят все права по договорам, поручительства.

Стоимость Прав требований, уступаемых по настоящему Договору составляет 150 000 000 руб.

ООО «Наследие» перечислено в адрес ПАО КБ «Восточный» в размере 150 млн руб. в оплату стоимости Прав требований.

Выписки банка не содержат операций по возврату в адрес ПАО КБ «Восточный» средств в размере аванса, возвращенного ФГКУ «ДСРиР» (Бенефициар) по банковской гарантии от 28.11.2018 (274 314 160 руб.).

При этом, факт возврата Заявителем соответствующих сумм в адрес ПАО КБ «Восточный» не установлен.

Ссылка Общества на то, что обязанность по возврату ПАО КБ «Восточный экспресс банк» денежных средств исполнена третьей стороной — ООО «Наследие», не принимается судом во внимание.

Уступка требования (цессия) — это сделка, в результате которой одна сторона передает другой стороне право требовать исполнения своих обязательств у третьей стороны.

Стоимость уступки права требования долга (является активом, отличным от денежных средств) на дату перехода права требования к цессионарию (новому кредитору) включается в бухгалтерском учете у цедента в состав прочих доходов п. 7, 16 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Таким образом, налоговым органом сделан обоснованный вывод о том, что уплаченные ООО «Наследие» в адрес ПАО «Восточный экспресс банк» средства в размере 150 млн руб. не связаны с возвратом аванса в адрес ФГКУ «ДСРиР» в сумме 274 314 160 руб., а также о том, что фактически Заявитель реальных затрат, связанных с возвратом сумм авансовых платежей в размере 274 314 160 руб., не произвел.

Обществом указанные выводы Инспекции не опровергнуты.

Кроме того у Общества отсутствует возможность вернуть ООО «Наследие» задолженность, на основании решения Инспекции операции по движению денежных средств по счетам Заявителя приостановлены.

Обоснование:

Для применения вычета в порядке п.5 ст. 171 НК необходимо:

  • исчисление и уплата продавцами НДС с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок;

  • изменение условий либо расторжение соответствующего договора;

    возврат соответствующих сумм авансовых платежей.

Указанные в п.5 ст. 171 НК вычеты сумм налога производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа (п.4 ст. 172 НК).

Следовательно, в случае расторжения договора либо изменения его условий вышеприведенные положения НК РФ предусматривают необходимость возврата авансовых платежей как условие для применения налогового вычета.

Таким образом, если налогоплательщик (подрядчик) фактически не осуществлял возврат авансовых платежей в адрес заказчика и не погасил задолженность перед гарантом, у налогоплательщика (подрядчика) не возникает оснований для принятия к вычету НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с сумм авансовых платежей.

Согласно Определению ВС от 30.03.2017 № 305-КГ17-1875 уплата банком-гарантом денежной суммы по БГ бенефициару не предусмотрена НК в качестве основания для изменения условия о возврате авансовых платежей для предоставления налогоплательщику налогового вычета, установленного п. 5 ст. 171 НК, учитывая, что налогоплательщик не исполнил обязательств перед банком-гарантом по возмещению ему уплаченной в пользу бенефициара суммы, то есть фактически возврат авансовых платежей не произведен.

Таким образом, учитывая, что уплата гарантом (банком) денежной суммы по банковской гарантии бенефициару не предусмотрена НК РФ в качестве подтверждения факта возврата авансовых платежей для предоставления налогоплательщику налогового вычета, установленного п.5 ст. 171 НК, а также то обстоятельство, что Налогоплательщиком фактически возврат авансовых платежей в адрес Контрагента (Заказчик) не осуществлен и не погашена задолженность перед гарантом, основания для принятия к вычету НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет с сумм авансовых платежей, в соответствии с п.5 ст. 171 НК у Заявителя отсутствуют.

Таким образом, применение Обществом налогового вычета в сумме 36 015 135,43 руб. не обосновано.

дело No А40- 134357/22.

The end…

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Комментарии

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