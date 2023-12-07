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Восстановлении НДС по приобретенной (построенной) недвижимости по специальной или общей норме

В судебной практике о восстановлении НДС произошли изменения
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Ранее мы писали на Клерке по данной теме, поскольку восстановление НДС по недвижимости вызывает много вопросов, со всех сторон.

Весы правосудия опустились на сторону налогоплательщика, что бывает не так часто, данный механизм восстановления НДС (в течение 10 лет, ст.171.1 НК РФ) является гораздо более гуманным и экономически выгодным, чем единовременное восстановление и уплата налога.

И так кратко напомним суть вопроса:

Спор возник в результате различного подхода о применяемой норме порядка восстановления НДС при осуществлении НП операции по передаче имущества в пределах первоначального взноса участнику общества при выходе из него: пп 2 п 3 ст 170 НК РФ, либо п 3 ст 171.1 НК РФ.

Поскольку Общество использовало объекты, в своей деятельности, облагаемой НДС, с 11.2015 по 11.2019 (4 года), то восстановление НДС Общество осуществило в особом порядке, то есть по 1/10 за каждый из оставшихся 6 и 7 лет, по этапам реконструкции основного средства.

Обществом восстановлен и уплачен НДС в размере 10 млн.руб. (с учетом будущего, прим.ред.)

Налоговики установил, что Общество ранее принятый к вычету НДС по СМР в размере 5 млн.руб. не восстановило, что повлекло неуплату НДС за 4кв19 года.

Основанием для доначисления НДС послужили выводы налоговиков о том, что обществом неправомерно применен п 3 ст 171.1 НК РФ, а не пп 2 п 3 ст 170 НК РФ.

⚖️ Суд 1-ой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что при восстановлении НДС по спорной операции подлежат применению правила пп 2 п 3 ст 170 НК РФ, поскольку выбывшее недвижимое имущество не может быть использовано в деятельности общества.

Суды указали:

‼️Пункт 3 статьи 171.1 НК РФ к спорной операции, применены быть не могут, поскольку в отличие от общей нормы пп 2 п 3 ст 170 НК, п 3 ст 171.1 НК содержит прямое указание на необходимость использования объектов ОС для осуществления операций, указанных в пункте 2 статьи 170 НК, непосредственно самим НП.

Поскольку недвижимое имущество в результате осуществления обществом спорной операции выбыло из его обладания, то произвести расчет восстановленной суммы НДС в соответствии с порядком, установленном п 5 ст 171.1 НК, не представляется возможным по той причине, что выбывшее из обладания общества недвижимое имущество в принципе не может быть им использовано в хозяйственных операциях, что противоречит самому смыслу регулирования п 3 ст 171.1 НК РФ.

При рассмотрении дела в кассации, суд поддержал налогоплательщика.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 171.1 НК РФ устанавливают особый порядок восстановления сумм НДС, принятых налогоплательщиком к вычету, которые применяются в отношении объектов недвижимости, учитываемых как объекты основных средств.

В настоящем деле ранее принятые обществом к вычету суммы НДС касаются именно объекта недвижимости, учтенного в качестве объекта основных средств.

В силу положений пункта 3 статьи 171.1 НК РФ восстановление сумм налога, принятых налогоплательщиком к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств, в соответствии с данной статьей производится в случае, если такие объекты основных средств в дальнейшем используются этим налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в пункте 2 статьи 170 НК РФ.

На основании пункта 4 статьи 171.1 НК РФ налогоплательщик обязан отражать восстановленную сумму НДС в налоговой декларации, представляемой в налоговые органы по месту своего учета за последний налоговый период каждого календарного года из десяти лет начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации, указанный в пункте 4 статьи 259 НК РФ.

Согласно пункту 5 статьи 171.1 НК РФ расчет суммы налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет производится исходя из одной десятой суммы налога, принятой к вычету, в соответствующей доле.

Указанная доля определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, не облагаемых налогом и указанных в пункте 2 статьи 170 НК РФ, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) за соответствующий календарный год. При этом сумма налога, подлежащая восстановлению, в стоимость данного имущества не включается, а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.

Таким образом, суды неправомерно отклонили довод заявителя о том, что в отличие от общих правил восстановления, предусмотренных пунктом 3 статьи 170 НК РФ, восстановление налога по объектам недвижимости осуществляется не единовременно, а в течение нескольких лет в порядке, урегулированном статьей 171.1 НК РФ.

При этом вывод о необходимости единовременного восстановления налога в соответствии с пунктом 3 статьи 170 НК РФ в момент начала использования объекта недвижимости в не облагаемых НДС операциях признан ошибочным и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в определении от 08.10.2013 No ВАС-13866/13, где отмечен общеправовой подход, исходя из которого для объектов недвижимости, которые начинают использоваться в необлагаемых операциях, предусмотрен специальный порядок восстановления НДС, принятого к вычету при их приобретении или строительстве (реконструкции, модернизации), то есть в спорной налоговой ситуации приоритет имеет специальная норма, указанная в пункте 6 статьи 171 НК РФ (с учетом действовавшей в спорный период редакции НК РФ, в настоящее время статья 171.1 НК РФ), а не общая норма пункта 3 статьи 170 НК РФ, примененная инспекцией.

С учетом изложенного, у налогового органа отсутствовали основания для применения предусмотренного пунктом 3 статьи 170 НК РФ порядка единовременного восстановления НДС в 4 квартале 2019 года, произведенные в связи с этим доначисления являются неправомерными.

Специальный порядок восстановления НДС (в течение 10 лет), по ст. 171.1 НК РФ, может применяться в ситуации единовременного выбытия имущества из собственности налогоплательщика.

А07-40064/2022

Представляется важным дождаться разрешения спора по этому делу. Если конечно налоговики будут готовы пойти в Верховный суд РФ.

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Комментарии

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