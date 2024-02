21 банк в России с работающими SWFT-переводами: условия и комиссии

Внимание: Не все банки принимают валюту на рублевый счет и в большинстве банков нужно обязательно указывать банк-корреспондент или банк-посредник. В конце статьи выделена важная информация.

01.01.24 обновил информацию про переводы из AdSense и Steam (US и UK). Данная информация была получена от людей, кто недавно получал долларовый перевод на свой счет в банке. Если появится информация, что у банка возникли трудности с получением переводов, статья будет обновлена. Всем приятных и безопасных переводов.

Рекомендую в статье обратить внимание на банки: Земкомбанк, Москоммерцбанк, Челябинвестбанк (есть удаленная биометрия), Первый Инвестиционный Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк (есть удаленная биометрия). У этих банков русскоязычные банки-посредники для переводов USD, что упрощает общение с ними в случае возникновения проблем с переводом.

01. ДенизБанк

Расположение: Москва.

Банк-корреспондент США: BNY Mellon.

Информация от банка: Долларовые счета открываются только по предварительному согласованию. Вы можете прислать заявку на открытие счета. Срок рассмотрения заявки — не регламентирован. У банка нету удобных услуг для физ. лиц.: мы не выпускаем карты, нет банкомата, нет приложения для физ. лиц. Открытие счета 3000 рублей, годовое обслуживание счета 1000 рублей, комиссия за зачисление валюты 0.5% от суммы поступления.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять.

SWIFT: IKBARUMM.

02. ЮниКредит (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Вся Россия.

Банк-корреспондент США: BNY Mellon и JPMorgan.

Информация от банка: Можно бесплатно открыть рублевый счет для физ. лица и на него получать долларовые переводы. Комиссия отсутствует. Долларовые счета открывают только для ИП или юр. лиц.

Уточнение: На данный момент банк сразу не открывает счета новым клиентам под предлогом временных технических проблем. Обычно сотрудники банка просят заполнить информацию от нового клиента, чтобы позже связаться для открытия счета. Хотя некоторым удается сразу открыть счет лично в банке или дистанционно через биометрию. Когда технические проблемы будут устранены, неизвестно.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять.

SWIFT: IMBKRUMM.

03. Азия-Инвест

Расположение: Москва.

Банк-корреспондент США: BNY Mellon.

Банк-посредник USD: National Bank for Foreign Economic Activity of Uzbekistan (Узбекистан / через BNY Mellon, Deutsche Bank Trust Company Americas, CItibank, JPMorgan) и Asakabank (Узбекистан).

Информация от банка: Можно открыть долларовый счет только юр. лицу. Ограничения по долларовым операциям отсутствуют.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять.

SWIFT: ASIJRUMM.

04. Интеза (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Вся Россия.

Банк-корреспондент США: BNY Mellon и JPMorgan.

Информация от банка: Банк приостановил открытие валютных счетов. Cтарые валютные счета работают без ограничений. Получить доллары на рублевый счет нельзя, но можно получить на любой другой валютный счет с автоконвертацией. Данная информация указана на сайте банка в Информации о корреспондентских счетах.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять.

SWIFT: KMBBRUMM.

05. Райффайзенбанк (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Вся Россия.

Банк-корреспондент США: BNY Mellon.

Информация от банка: Можно открыть долларовый счет физ. лицу, но не ИП. С 1 сентября для всех поступающих долларов комиссия составляет 50%, но не менее 1000$ и не более 10.000$.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять.

SWIFT: RZBMRUMM.

06. Первый Инвестиционный Банк

Расположение: Москва.

Банк-посредник USD: Moskommertsbank (Россия / через JSC Halyk Bank KAZ).

Информация от банка: Можно бесплатно открыть долларовый счет и получать выплаты из любой страны. В данный момент комиссия для входящих долларовых переводов отсутствует. Обналичивание или переводы долларов в другие банки платное. Для открытия долларового счета нужно обратиться в центральный офис банка в рабочие дни с 9:00 до 19:00 (адрес: Москва, ул. Бескудниковский б-р,36 к.1 / метро Селигерская).

В банке могут запросить:

ИНН и СНИЛС клиента; Договора/оферты от компании отправителя дохода (можно скриншот); Справку от налоговой, подтверждающую оплату налогов с ранее полученного дохода; Выписку со счета старого банка о полученных ранее доходах; Документ, что клиент оформлен как Самозанятый или ИП; Название канала и ссылку на канал или название разработчика и ссылку на страницу магазина разработчика (можно скриншот); Скриншот с аккаунта AdSense или Steam, где указаны переводы дохода; Короткое пояснение об осуществляемой деятельности.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять, если указывать российский банк-посредник CB «Moskommertsbank» (JSC) / SWIFT: IVDCRUMM.

SWIFT: FRIBRUMM.

07. Солид Банк

Расположение: Вся Россия.

Банк-посредник USD: UniCredit (Россия / через BNY Mellon).

Информация от банка: Можно открыть долларовый счет. Для физ. лиц открыть счет стоит 600 рублей, комиссия от 2,2%-3,3% (зависит от суммы поступления), необходимо предоставить договор. Для ИП комиссия 0,15%-0,17% (зависит от Пакета услуг), нужен договор и налоговая декларация ИП. Ограничения по долларовым операциям отсутствуют.

Перевод от AdSense и Steam: Не принимается.

SWIFT: SLDBRUMM.

8. КЭБ ЭйчЭнБи Банк

Расположение: Москва.

Банк-посредник USD: KEB Hana Bank (Корея).

Информация от банка: Принять и отправить доллары можно, но новые счета не открывают.

Перевод от AdSense и Steam: Пока точно неизвестно, но КЭБ ЭйчЭнБи Банк является филиалом корейского банка-посредника KEB Hana Bank. Поэтому есть большая вероятность, что долларовый перевод дойдет.

SWIFT: KOEXRUMM.

9. Земкомбанк

Расположение: Ростов-на-Дону.

Банк-посредник USD: Eurasian Bank (Казахстан / через BNY Mellon, Raiffeisen AUT и Bank Centercredit KAZ).

Информация от банка: Открыть долларовый счет можно, но получать денежные средства можно только в рублях, по курсу банка. При поступлении денежных средств в безналичной форме есть комиссия за выдачу 1% от суммы до 1 млн. в месяц, а свыше 1 млн. 8% от суммы. Принимаются переводы из Турции и Эмиратов, если страна другая, тогда вам нужно уточнить у банка-отправителя, сможет ли он перевести доллары на счет нашего банка.

Информация от Eurasian Bank: Комиссия за услуги по переводу иностранной валюты — OUR 25.000 тенге, SHA 10.000 тенге, BEN 10.000 тенге.

Перевод от AdSense и Steam: Пока точно неизвестно, но все казахстанские и узбекские банки-посредники без проблем переводят доллары для белорусских банков. Также многие российские банки принимают переводы через казахстанские банки-посредники. Поэтому есть большая вероятность, что долларовый перевод дойдет.

SWIFT: ZEMCRU22.

10. Москоммерцбанк

Расположение: Москва.

Банк-посредник USD: JSC Halyk Bank (Казахстан / через BNY Mellon и JPMorgan).

Информация от банка: Можно бесплатно открыть долларовый счет и получать выплаты из любой страны. Комиссия отсутствует. Если в течение 1 года на долларовый счет не поступил ни один платеж, тогда нужно заплатить 100 рублей. Ограничения по долларовым операциям отсутствуют.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять, если указывать казахстанский банк-посредник JSC Halyk Bank, Almaty, KZ / SWIFT: HSBKKZKX.

SWIFT: IVDCRUMM.

11. Челябинвестбанк (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Челябинск.

Банк-посредник USD: JSC Halyk Bank (Казахстан / через BNY Mellon и JPMorgan).

Информация от банка: Можно бесплатно открыть счет «до востребования $» и получать выплаты из любой страны. Комиссия за безналичное зачисление 3%, но не менее 30$.

Уточнение: Обычные долларовые счета банк не открывает, он открывает счета «до востребования $» — это валютный вклад. На счет вклада можно получать доллары из любой страны.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять, если указывать казахстанский банк-посредник Halyk Savings Bank of Kazakhstan / SWIFT: HSBKKZKX.

SWIFT: CHINRU4C.

12. Ишбанк (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Москва, Санкт-Петербург, Казань.

Банк-посредник USD: Türkiye İş Bankası (Турция / через BNY Mellon).

Информация от банка: Можно бесплатно открыть долларовый счет и получать выплаты из любой страны. Ограничения по долларовым операциям отсутствуют. Комиссия 100$, но не более всей суммы перевод.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять, если указывать турецкий банк-посредник Turkiye Is Bankasi A.S. / SWIFT: ISBKTRIS.

SWIFT: ISBKRUMM.

13. Кредит Европа Банк (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Вся Россия.

Банк-посредник USD: Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (Китай / через Bank of America).

Информация от банка: Можно бесплатно и платно открыть долларовый счет. Уточните у вашего банка-отправителя, сможет ли он перевести доллары в наш банк. Комиссия отсутствует.

Уточнение: На данный банк переводы идут достаточно долго, от 8 до 15 дней.

Перевод от AdSense и Steam: Не принимается.

SWIFT: FMOSRUMM.

14. Энерготрансбанк (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Калининград.

Банк-посредник USD: Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (Китай / через Bank of America) и PKO Bank Polski SA (Польша / через JPMorgan).

Информация от банка: Можно бесплатно открыть долларовый счет и получать выплаты из любой страны. Долларовый счет может только принимать входящие переводы долларов и переводить на другой счет для конвертации, но не может доллары переводить на другие долларовые счета (обналичить доллары тоже нельзя). Обязательно нужен договор от отправителя долларового перевода.

Уточнение: Посредник PKO Bank Polski SA находится в недружественной Польше и JPMorgan официально объявил, что с РФ прекращает все корреспондентские отношения по переводу долларов, кроме биржевых. Несмотря на это, переводы от AdSense еще приходят с комиссией ~37$. Насколько стабильно и как долго это продлится, неизвестно. Крайне не желательно пытаться использовать этот банк.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять, если указывать польский банк-посредник PKO Bank Polski SA / SWIFT: BPKOPLPW.

SWIFT: ENGORU2K.

15. Морской Банк (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград.

Банк-посредник USD: Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (Китай / через Bank of America).

Информация от банка: Можно бесплатно открыть долларовый счет, комиссия за зачисление долларов в банк отсутствует. Необходимо уточнить в банке-отправителе, сможет ли он отправить доллары в наш банк.

Перевод от AdSense и Steam: Не принимается.

SWIFT: MJSBRUMM.

16. Азиатско-Тихоокеанский Банк (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Вся Россия.

Банк-посредник USD: Bank of China (Китай / через JPMorgan), First Heartland Jusan Bank (Казахстан / через BNY Mellon), Eurasian Bank (Казахстан / через BNY Mellon, Raiffeisen AUT и Bank Centercredit KAZ), Industrial and Commercial Bank of China (Китай / через Citibank).

Информация от банка: Можно бесплатно открыть рублевый счет для физ. лица и на него получать долларовые переводы. Долларовый счет может открыть ИП или юр. лицо, но есть некоторые критерии для открытия. Комиссия 20% от входящей суммы долларов.

Перевод от AdSense и Steam: Может принять, если указывать казахстанский банк-посредник "First Heartland Jusan Bank", Almaty, Kazakhstan / SWIFT: TSESKZKAXXX.

SWIFT: ASANRU8X.

17. Центр-Инвест Банк

Расположение: Вся Россия.

Банк-посредник USD: Industrial and Commercial Bank of China (Китай / через Citibank).

Информация от банка: Можно открыть рублевый счет и на него получать долларовые переводы. Однако, во избежание финансовых потерь клиентов, мы обращаем внимание, что мы не можем гарантировать, что сумма поступит к нам в Банк и зачислится на счет. Данное обстоятельство связано с тем, что система настроена и регулируется на стороне Citibank.

Перевод от AdSense и Steam: Пока точно неизвестно.

SWIFT: CCIVRU2R.

18. СЭБ Банк

Расположение: Санкт-Петербург.

Банк-посредник USD: Skandinaviska Enskilda Banken AB (Швеция / через BNY Mellon и Citibank).

Информация от банка: Долларовые переводы без ограничений, но открыть счет может только юр. лицо и при условии, что его партнер является клиентом банка.

Перевод от AdSense и Steam: Пока точно неизвестно, но СЭБ Банк является филиалом шведского банка-посредника Skandinaviska Enskilda Banken AB. Поэтому есть большая вероятность, что долларовый перевод дойдет.

SWIFT: SEBPRU2P.

19. Донкомбанк

Расположение: Ростов-на-Дону.

Банк-посредник USD: Unibank CJSC (Армения / через BNY Mellon).

Информация от банка: Долларовые переводы возможны только с Арменией.

Перевод от AdSense и Steam: Не принимается.

SWIFT: DONORU2R.

20. Интерпрогрессбанк

Расположение: Москва, Санкт-Петербург.

Банк-посредник USD: Unibank CJSC (Армения / через BNY Mellon).

Информация от банка: Долларовые переводы возможны только с Арменией.

Перевод от AdSense и Steam: Не принимается.

SWIFT: INTPRUMM.

21. МБА-Москва (Имеет удаленную биометрию)

Расположение: Москва.

Банк-посредник USD: International Bank of Azerbaijan (Азербайджан / через Citibank, JPMorgan, BNY Mellon и Deutsche Bank Trust Company Americas).

Информация от банка: Банк осуществляет расчеты и принимает платежи только со следующим перечнем государств: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Киргизия, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Турция (только 2 Банка) и Сербия (только 1 Банк).

Перевод от AdSense и Steam: Не принимается.

SWIFT: IBAZRUMM.

Важная информация