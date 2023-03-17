Право на принятие расходов не связано с наличием у контрагента основных средств и платежей, подтверждающих реальное ведение деятельности

Главное здесь – думать не только о деньгах, но и о деловой цели, а также не забывать о том, что все юрлица и ИП должны нести расходы на свою деятельность самостоятельно, быть независимыми друг от друга в той степени, которая указывает на то, что всё происходящее есть разделение, а не дробление.

Давайте посмотрим на спор между налогоплательщиком и ИФНС, который (на удивление) закончился победой первого.

Инспекции не понравились отношения проверяемой компании с тремя ИП.

Ведь сначала часть сотрудников работала в компании, а потом они были переведены в штат подконтрольных ей предпринимателей, что позволило обществу использовать таких предпринимателей в качестве контрагентов и формировать первичные документы для увеличения затрат, учитываемых при исчислении налога на прибыль.

Основанием для таких выводов ИФНС стали следующие обстоятельства:

взаимозависимость компании и предпринимателей;

факт изменения структуры бизнеса в 2019 году;

факт единого управления персоналом заявителя и предпринимателей;

несение обществом расходов за предпринимателей;

изготовление работниками общества документов от имени предпринимателей;

соответствие или превышение стоимости выполненных от имени предпринимателей работ общей стоимости работ в актах, оформленных обществом в адрес заказчиков;

факт трудоустройства у заявителя в сентябре 2020 года одного из ИП и части его сотрудников;

указание в актах КС-2 наименований работ в обобщенном виде, при том, что из свидетельских показаний и актов формы КС от имени предпринимателей невозможно определить, какие именно работы выполнялись;

анализ расчетных счетов предпринимателей показал отсутствие перечислений, необходимых для ведения нормальной хозяйственной деятельности, при этом 94,6% от всех поступлений имело место от проверяемой компании, а основные расходы составляли или обналичивание денежных средств, или переводы на карту;

средства на приобретение материалов и оборудования предпринимателями не перечислялись;

кадровый учет у ИП осуществляли должностные лица общества;

из пояснений сотрудников компании видно, что одни и те же работы выполнялись как предпринимателями, так и самой компанией, и ее главным подрядчиком, при этом, их контролировали одни и те же должностные лица заявителя и главного подрядчика, а все материалы и механизмы поставляло общество заявитель;

по кассовым чекам невозможно идентифицировать покупателей и подтвердить расходы;

оплата в адрес предпринимателей произведена заявителем частично, при этом имеющаяся задолженность уже просрочена, однако в состав внереализационных доходов общества не включена.

Казалось бы: вот оно, счастье, то есть доначисления по налогу на прибыль на 10 миллионов!

Но – нет.

Всё не так просто оказалось. Что же не так?

Признавая позицию ИФНС несостоятельной, суды обратили внимание на следующие обстоятельства:

о фальсификации представленных в подтверждение обоснованности расходов документов налоговым органом в установленном порядке не заявлено;

спорные хозяйственные операции отражены обществом в бухгалтерском и налоговом учете надлежащим образом, что налоговым органом не отрицается;

право на принятие расходов при исчислении налога на прибыль не связано с соотношением величины расходов и доходов контрагента, наличием у него персонала, основных средств и складских помещений, а также наличия платежей, направленных на обеспечение ведения финансово-хозяйственной деятельности (аренду имущества, коммунальные услуги, электроэнергию). Отсутствие у контрагента трудовых и материальных ресурсов не свидетельствует о невозможности осуществления им хозяйственных операций, ибо гражданское законодательство и существующая практика предполагают возможность привлечения контрагентом третьих лиц для исполнения обязательств по договору. При этом действующее законодательство не содержит положений, обязывающих налогоплательщика нести ответственность за действия своих контрагентов и третьих лиц в силу того, что общество не является контролирующим органом, уполномоченным проводить встречные проверки;

нет доказательств того обстоятельства, что индивидуальные предприниматели не вели самостоятельную предпринимательскую деятельность, не нанимали работников и не несли все риски, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

сам по себе факт работы спорных контрагентов компании в различные временные периоды в аффилированном с заявителем обществе (главный подрядчик) указанное обстоятельство не подтверждает;

не доказаны факты непредставления контрагентами налоговой отчетности, не отражения ими в такой отчетности спорных хозяйственных операций, не исчисления и не осуществления последующего перечисления соответствующих обязательных платежей. Сведений о выявленных в ходе выездных или камеральных проверок по заявленным контрагентам нарушений применительно к спорным отношениям налоговым органом не представлено;

инспекцией не исследовался вопрос наличия у ИП расходов наличными денежными средствами, а также кредиторской задолженности. Указывая на то, что ИП снимали деньги со своих счетов, ИФНС не исследовала вопрос о том, на какие цели снимались денежные средства. При этом из материалов дела следует, что часть расходов ИП фактически несли наличными: рассчитываясь за приобретенные товары (работы, услуги), вспомогательные материалы и механизмы, и прочие инструменты и материалы; выплачивая заработную плату и компенсационные выплаты сотрудникам;

допрошенные в качестве свидетелей сотрудники проверяемой компании подтвердили, что на всех объектах заявителя осуществляли деятельность именно сотрудники индивидуальных предпринимателей;

свидетели главного подрядчика проверяемой компании пояснили, что ИП являлись подрядчиками общества;

нет доказательств того, что перечисленные компанией деньги в адрес ИП были возвращены обществу или контролирующим его лицам;

ИФНС не оспаривала фактическое выполнение работ в полном объеме и принятие их заказчиками, несение обществом соответствующих расходов;

нахождение по одному адресу и использование единого IP-адреса не свидетельствует о подконтрольности организаций;

Что же в таком случае указало суду на то, что отношения между проверяемой компанией и тремя ИП были реальными?

У одного из ИП численность сотрудников составляла 42 человек, из которых лишь 15 перешли из проверяемой компании.

У второго ИП из общей численности 19 человек бывших сотрудников созависимой с проверяемой компании всего 3.

У третьего ИП всего 6 сотрудников, к которому за все время из созависимой с проверяемой компании перешло 2.

Поэтому все три ИП являются профессиональными строителями, поэтому основной целью совершения сделки с индивидуальными предпринимателями являлось наличие у профессиональных строителей возможности осуществить наем квалифицированных рабочих, с которыми они имели рабочие контакты.

Спорные предприниматели были зарегистрированы в начале 2019 года (незадолго до начала периода, за который проводилась проверка) и не имели опыта ведения делопроизводства и оформления документации, должностными лицами проверяемой компании им оказывалась посильная помощь, единственной целью которой являлось рациональное использование рабочего времени для выполнения работ на сложных строительных объектах.

Необоснованность затрат, которые компания понесла, работая с тремя ИП, не доказана, так как не произведен расчет того, в какой части соответствующие расходы, фактически понесенные обществом по сделкам с этими предпринимателями, были бы понесены обществом при осуществлении деятельности без их привлечения, в связи с чем не доказан факт причинения ущерба бюджету.

Налоговая нагрузка на общество с учетом произведенных доначислений по налогу на прибыль в 17 раз превышает среднеотраслевую налоговую нагрузку по налогу на прибыль.

💡Для любителей почитать первоисточник: дело № А47-4667/2022.

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