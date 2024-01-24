Вопрос от Сабина Амирова из Красного уголка бухгалтера.
В Госдуме предложили запретить использование термина «лежачий полицейский»
Депутат считает, что использование выражения «лежачий полицейский» «можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД.
Может ли строка 040 в РСВ быть равной нулю при пониженных тарифах НКО?
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, если НКО применяет пониженные тарифы страховых взносов, то в РСВ приложении 2 к разделу 1 строка 040 не может иметь значение 0? (сумма доходов от осуществления видов экономической деятельности указанных в абзацах … *спорт, наука) или я уже сама себя запутала?
Можно ли ИП сдать декларацию УСН электронно с неквалифицированной подписью?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли ИП сдать декларацию УСН электронно с неквалифицированной электронной подписью?
Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году
Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.
Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.
Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1
В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.
Допустимый процент удержаний из зарплаты сотрудника в 2024 году
В каких случаях и в каком размере работодатель имеет право произвести удержания из заработной платы сотрудника в новом году.
ОКВЭД и бухгалтерские услуги в 2024 году
Если компания занимается или планирует заняться оказанием бухгалтерских услуг, ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности содержит соответствующие коды для таких услуг. Без них не обходится сдача ни одной формы отчётности по налогам и страховым взносам. Рассмотрим, какие есть коды ОКВЭД в области бухгалтерских услуг в 2024 году.
Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании
Если у компании меняется название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.
Выгодно ли брать отпуск в мае 2024 года
В мае работники традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к праздничным отпускные дни. Но выгодно ли сотрудникам так поступать? Об этом расскажем далее.
Когда можно снизить работникам зарплату за январь из-за длинных новогодних каникул
Каждый год начинается длинными новогодними каникулами. Но, работники, которым установлен оклад получают зарплату полностью, как за отработанный месяц. Снизить можно премии, и только при условии, что они не являются безусловными и показатели, по которым начисляются премиальные не выполнены.
ИП на ПСН не платит НДС при международных перевозках
Если ИП на ПСН занимается грузоперевозками из Китая в Россию по заказу российской фирмы, НДС у него не будет.
Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.
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Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM
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Госдума одобрила законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии
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Комментарии2
Я не нашла такой возможности. Было бы тоже интересно послушать опыт колоег
Ответ от L A из «КУБ»
Нет такой возможности
Ответ от Надежда К из «КУБ»