Зачем «Завод синтанолов» переходит на новую систему учета: преимущества автоматизации

В 2019 году было решено перейти на новую систему учета, которая объединила бы в себе все бизнес-процессы предприятия. Для управления бизнесом на предприятии использовалось несколько учетных систем на базе «1С», учет был разрозненным.

Новый виток развития информационного пространства в компании начали с внедрения «1С:ЕRР Управление предприятием 2» — для управления нормативно-справочной информацией, объединения бухгалтерского, налогового и складского учета в одной системе. Это было важно, как для поддержания текущего состояния, так и для дальнейшего развития. Своим расширенным функционалом «1С:ЕRР Управление предприятием 2» по сравнению с предыдущим уровнем конкурирует с мировыми аналогами систем ЕRР-класса.

Причиной перехода на новую систему послужила необходимость получения оперативной управленческой информации для принятия менеджментом предприятия эффективных и своевременных решений.

Появляется возможность:

планировать деятельность и прогнозировать развитие, налаживать выгодные связи и анализировать результаты сотрудничества с контрагентами;

мгновенно получать доступ к отчетам;

контролировать работу подразделений;

управлять активами и ресурсами;

сократить расходы и минимизировать убытки;

увеличить доходы.

Основные цели автоматизации:

С точки зрения бизнеса:

Привести бизнес-процессы к современным требованиям.

Увеличить скорость реагирования на изменения внешней среды (особенно важно при работе на рынке ЕС).

С точки зрения функционала:

Автоматизировать весь управленческий и регламентированный учет.

Реализовать блок производственного диспетчирования.

Формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность автоматически из системы.

После анализа предлагаемых программных продуктов выбор остановили на ПП «1С:ERP Управление предприятием 2», который соответствует всем этим требованиям.

1С:ERP Управление предприятием – инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса.

В качестве компании-партнера была выбрана компания 1С:Апрель Софт, как крупнейшая компания, имеющая большой опыт внедрения подобных систем на производственных предприятиях, положительные отзывы клиентов о компании 1С:Апрель Софт» в Нижнем Новгороде. Внедрение происходило силами своего штата ИТ-специалистов при поддержке 1С:Апрель Софт.

Для достижения поставленных целей было выполнено:

консультация по выбору системы автоматизации;

установка выбранной системы;

консультирование по текущим вопросам;

оформлен договор на техническое сопровождение системы.

На текущий момент в эксплуатацию введены блоки:

Бухгалтерский учет.

Налоговый учет.

Расчет зарплаты.

Кадровый учет.

Управление денежными средствами.

Управление взаиморасчетами.

Управление основными средствами.

Управление продажами.

Расчет себестоимости продукции.

Система была запущена в эксплуатацию с 2020 года. Автоматизировано 233 рабочих мест.

В результате внедрения на предприятии значительно увеличилось качество как управленческого, так и регламентированного учетов. Учет взаиморасчетов с покупателями ведется фактически в режиме реального времени, что позволяет оперативно контролировать состояние дебиторской задолженности и сокращать период ее оборачиваемости за счет своевременного обнаружения просроченной задолженности и соответствующей работы с покупателями.

Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в области сопровождения системы ERP!

Основные преимущества системы для автоматизации учета и управления на производстве, 1С:ERP Управление предприятием 2, это:

Широкие функциональные возможности на уровне ERP-систем международного класса.

Гибкая и производительная современная платформа 1С:Предприятие 8.3, поддерживающая работу через Интернет, в том числе «облачные» технологии и работу на мобильных устройствах.

Большое количество специализированных решений, расширяющих возможности системы на единой платформе PDM, EAM, PM, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS, EHSи др.).

Невысокая стоимость владения и возможность получения существенного Экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.

ООО «Завод синтанолов» — российский производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей и их производных, а также сложных полиэфиров и специальных химических продуктов для различных отраслей промышленности. Предприятие было учреждено в 2003 году и сейчас является головной производственной площадкой предприятия «Норкем».

Вся деятельность «Завода синтанолов» с момента основания сфокусирована на развитии российского химического рынка и приоритетности отечественного сырья. Импортозамещение или импортоопережение, как долгосрочная стратегия развития является алгоритмом успеха предприятия и позволила твердо «встать на ноги» и завоевать лидирующие позиции в сегменте производителей сырья для косметики и бытовой химии. Продукция предприятий «Завода синтанолов» пользуется устойчивым спросом как на российском, так и на зарубежных рынках, представляя широкий спектр продукции оксиэтилирования, оксипропилирования, сульфирования и алкилирования и для других отраслей промышленности, таких как нефтепромысловая химия, строительство, агрохимия, фармацевтика и металлообработка.

Политика оптимизацию денежных потоков и инвестирование денег в развитие позволяет Компании проводить глубокую техническую интервенцию своих активов. Более чем за 18 лет активной работы производственные мощности многократно увеличились и составляют >170 тыс. тонн в год, что способствует расширению ассортимента продукции на десятки наименований. Высокое качество продукции и уровень ведения бизнеса, соответствие требованиям международного и российского законодательства и стандартов социальной и этической ответственности подтверждено сертификатами международных компаний SEDEX, REACH, RSPO, EFfCI, а также членством в ведущих российских и зарубежных химических ассоциациях (РПКА, НАПП, РСХ, ЕРСА). Поддерживать качество продукции позволяет использование современных технологий и непрерывный контроль качества на всех этапах производства.

Универсальность технологических схем оксиэтилирования и сульфирования позволяет быстро переходить на выработку практически любых видов этоксилированных продуктов и их производных. Ориентация на потребности клиента, гибкость и большой опыт в области производства ПАВ позволили компании «Завод синтанолов» наладить сотрудничество как с известными международными компаниями, открывшими производства на территории России, так и с отечественными производителями. Продукция и система обеспечения её качества подтверждена и аттестована крупнейшими и ведущими игроками российского рынка средств бытовой химии и косметики – практически все они являются клиентами компании.

Высокое качество выпускаемых продуктов и сервиса, гибкая ценовая политика, опыт и ответственное отношение к делу позволило предприятию выйти на международный уровень. Сегодня продукцию «Завода синтанолов» хорошо знают не только в России и странах СНГ, но и за рубежом, предприятие экспортирует свою продукцию в страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Политика компании максимально ориентирована на потребителя и работу с ним по принципу взаимовыгодных партнерских отношений, что достигается за счет постоянного улучшения и обновления технологий, ассортимента продукции и четкой стратегией развития. Немаловажную роль в этом играет «человеческий капитал».

Сегодня в Компании работают свыше 500 квалифицированных работников. Концентрируя основные усилия на развитии производственной деятельности, компания вместе с тем уделяет повышенное внимание решению социальных вопросов. Приоритетными задачами социальной политики компании являются создание благоприятных условий труда, разносторонняя поддержка и повышение социальной защищенности работников и их семей.

На сегодняшний день ООО «Завод Синтанолов» входит в ГК НОРКЕМ®, которая представлена тремя производственными площадками, расположенными в индустриально развитых регионах Российской Федерации – ООО «Завод синтанолов» и ООО «НОРКЕМ-Полиэфиры» в Нижегородской области, ООО «Ланитекс-Оптима-7» в Ленинградской области, а также управляющей компанией ООО «НОРКЕМ», расположенной в Нижнем Новгороде и собравшей под единым руководством целый ряд специализированных организаций. Важным направлением деятельности Группы компаний является разработка инновационных решений и научный подход к бизнесу. Под эгидой основанного в 2019 г. ООО «НТЦ «НОРКЕМ» консолидированы все научные разработки Компании, созданы 9 исследовательских лабораторий. Особая роль ООО «НТЦ «НОРКЕМ» заключается в возможности технической поддержки продаж, а также разработки инновационных нишевых решений для наших клиентов.