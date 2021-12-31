Зачем «Завод синтанолов» переходит на новую систему учета: преимущества автоматизации

В 2019 году было решено перейти на новую систему учета, которая объединила бы в себе все бизнес-процессы предприятия. Для управления бизнесом на предприятии использовалось несколько учетных систем на базе «1С», учет был разрозненным.
Новый виток развития информационного пространства в компании начали с внедрения «1С:ЕRР Управление предприятием 2» — для управления нормативно-справочной информацией, объединения бухгалтерского, налогового и складского учета в одной системе. Это было важно, как для поддержания текущего состояния, так и для дальнейшего развития. Своим расширенным функционалом «1С:ЕRР Управление предприятием 2» по сравнению с предыдущим уровнем конкурирует с мировыми аналогами систем ЕRР-класса.
Причиной перехода на новую систему послужила необходимость получения оперативной управленческой информации для принятия менеджментом предприятия эффективных и своевременных решений.
Появляется возможность:
- планировать деятельность и прогнозировать развитие, налаживать выгодные связи и анализировать результаты сотрудничества с контрагентами;
- мгновенно получать доступ к отчетам;
- контролировать работу подразделений;
- управлять активами и ресурсами;
- сократить расходы и минимизировать убытки;
- увеличить доходы.
Основные цели автоматизации:
С точки зрения бизнеса:
- Привести бизнес-процессы к современным требованиям.
- Увеличить скорость реагирования на изменения внешней среды (особенно важно при работе на рынке ЕС).
С точки зрения функционала:
- Автоматизировать весь управленческий и регламентированный учет.
- Реализовать блок производственного диспетчирования.
- Формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность автоматически из системы.
После анализа предлагаемых программных продуктов выбор остановили на ПП «1С:ERP Управление предприятием 2», который соответствует всем этим требованиям.
1С:ERP Управление предприятием – инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса.
В качестве компании-партнера была выбрана компания 1С:Апрель Софт, как крупнейшая компания, имеющая большой опыт внедрения подобных систем на производственных предприятиях, положительные отзывы клиентов о компании 1С:Апрель Софт» в Нижнем Новгороде. Внедрение происходило силами своего штата ИТ-специалистов при поддержке 1С:Апрель Софт.
Для достижения поставленных целей было выполнено:
- консультация по выбору системы автоматизации;
- установка выбранной системы;
- консультирование по текущим вопросам;
- оформлен договор на техническое сопровождение системы.
На текущий момент в эксплуатацию введены блоки:
- Бухгалтерский учет.
- Налоговый учет.
- Расчет зарплаты.
- Кадровый учет.
- Управление денежными средствами.
- Управление взаиморасчетами.
- Управление основными средствами.
- Управление продажами.
- Расчет себестоимости продукции.
Система была запущена в эксплуатацию с 2020 года. Автоматизировано 233 рабочих мест.
В результате внедрения на предприятии значительно увеличилось качество как управленческого, так и регламентированного учетов. Учет взаиморасчетов с покупателями ведется фактически в режиме реального времени, что позволяет оперативно контролировать состояние дебиторской задолженности и сокращать период ее оборачиваемости за счет своевременного обнаружения просроченной задолженности и соответствующей работы с покупателями.
Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в области сопровождения системы ERP!
Основные преимущества системы для автоматизации учета и управления на производстве, 1С:ERP Управление предприятием 2, это:
- Широкие функциональные возможности на уровне ERP-систем международного класса.
- Гибкая и производительная современная платформа 1С:Предприятие 8.3, поддерживающая работу через Интернет, в том числе «облачные» технологии и работу на мобильных устройствах.
- Большое количество специализированных решений, расширяющих возможности системы на единой платформе PDM, EAM, PM, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS, EHSи др.).
- Невысокая стоимость владения и возможность получения существенного Экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.
ООО «Завод синтанолов» — российский производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей и их производных, а также сложных полиэфиров и специальных химических продуктов для различных отраслей промышленности. Предприятие было учреждено в 2003 году и сейчас является головной производственной площадкой предприятия «Норкем».
Вся деятельность «Завода синтанолов» с момента основания сфокусирована на развитии российского химического рынка и приоритетности отечественного сырья. Импортозамещение или импортоопережение, как долгосрочная стратегия развития является алгоритмом успеха предприятия и позволила твердо «встать на ноги» и завоевать лидирующие позиции в сегменте производителей сырья для косметики и бытовой химии. Продукция предприятий «Завода синтанолов» пользуется устойчивым спросом как на российском, так и на зарубежных рынках, представляя широкий спектр продукции оксиэтилирования, оксипропилирования, сульфирования и алкилирования и для других отраслей промышленности, таких как нефтепромысловая химия, строительство, агрохимия, фармацевтика и металлообработка.
Политика оптимизацию денежных потоков и инвестирование денег в развитие позволяет Компании проводить глубокую техническую интервенцию своих активов. Более чем за 18 лет активной работы производственные мощности многократно увеличились и составляют >170 тыс. тонн в год, что способствует расширению ассортимента продукции на десятки наименований. Высокое качество продукции и уровень ведения бизнеса, соответствие требованиям международного и российского законодательства и стандартов социальной и этической ответственности подтверждено сертификатами международных компаний SEDEX, REACH, RSPO, EFfCI, а также членством в ведущих российских и зарубежных химических ассоциациях (РПКА, НАПП, РСХ, ЕРСА). Поддерживать качество продукции позволяет использование современных технологий и непрерывный контроль качества на всех этапах производства.
Универсальность технологических схем оксиэтилирования и сульфирования позволяет быстро переходить на выработку практически любых видов этоксилированных продуктов и их производных. Ориентация на потребности клиента, гибкость и большой опыт в области производства ПАВ позволили компании «Завод синтанолов» наладить сотрудничество как с известными международными компаниями, открывшими производства на территории России, так и с отечественными производителями. Продукция и система обеспечения её качества подтверждена и аттестована крупнейшими и ведущими игроками российского рынка средств бытовой химии и косметики – практически все они являются клиентами компании.
Высокое качество выпускаемых продуктов и сервиса, гибкая ценовая политика, опыт и ответственное отношение к делу позволило предприятию выйти на международный уровень. Сегодня продукцию «Завода синтанолов» хорошо знают не только в России и странах СНГ, но и за рубежом, предприятие экспортирует свою продукцию в страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Политика компании максимально ориентирована на потребителя и работу с ним по принципу взаимовыгодных партнерских отношений, что достигается за счет постоянного улучшения и обновления технологий, ассортимента продукции и четкой стратегией развития. Немаловажную роль в этом играет «человеческий капитал».
Сегодня в Компании работают свыше 500 квалифицированных работников. Концентрируя основные усилия на развитии производственной деятельности, компания вместе с тем уделяет повышенное внимание решению социальных вопросов. Приоритетными задачами социальной политики компании являются создание благоприятных условий труда, разносторонняя поддержка и повышение социальной защищенности работников и их семей.
На сегодняшний день ООО «Завод Синтанолов» входит в ГК НОРКЕМ®, которая представлена тремя производственными площадками, расположенными в индустриально развитых регионах Российской Федерации – ООО «Завод синтанолов» и ООО «НОРКЕМ-Полиэфиры» в Нижегородской области, ООО «Ланитекс-Оптима-7» в Ленинградской области, а также управляющей компанией ООО «НОРКЕМ», расположенной в Нижнем Новгороде и собравшей под единым руководством целый ряд специализированных организаций. Важным направлением деятельности Группы компаний является разработка инновационных решений и научный подход к бизнесу. Под эгидой основанного в 2019 г. ООО «НТЦ «НОРКЕМ» консолидированы все научные разработки Компании, созданы 9 исследовательских лабораторий. Особая роль ООО «НТЦ «НОРКЕМ» заключается в возможности технической поддержки продаж, а также разработки инновационных нишевых решений для наших клиентов.