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Зачем «Завод синтанолов» переходит на новую систему учета: преимущества автоматизации

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В 2019 году было решено перейти на новую систему учета, которая объединила бы в себе все бизнес-процессы предприятия. Для управления бизнесом на предприятии использовалось несколько учетных систем на базе «1С», учет был разрозненным.

Новый виток развития информационного пространства в компании начали с внедрения «1С:ЕRР Управление предприятием 2» — для управления нормативно-справочной информацией, объединения бухгалтерского, налогового и складского учета в одной системе. Это было важно, как для поддержания текущего состояния, так и для дальнейшего развития. Своим расширенным функционалом «1С:ЕRР Управление предприятием 2» по сравнению с предыдущим уровнем конкурирует с мировыми аналогами систем ЕRР-класса.

Причиной перехода на новую систему послужила необходимость получения оперативной управленческой информации для принятия менеджментом предприятия эффективных и своевременных решений.

Появляется возможность:

  • планировать деятельность и прогнозировать развитие, налаживать выгодные связи и анализировать результаты сотрудничества с контрагентами;
  • мгновенно получать доступ к отчетам;
  • контролировать работу подразделений;
  • управлять активами и ресурсами;
  • сократить расходы и минимизировать убытки;
  • увеличить доходы.

Основные цели автоматизации:

С точки зрения бизнеса:

  • Привести бизнес-процессы к современным требованиям.
  • Увеличить скорость реагирования на изменения внешней среды (особенно важно при работе на рынке ЕС).

С точки зрения функционала:

  • Автоматизировать весь управленческий и регламентированный учет.
  • Реализовать блок производственного диспетчирования.
  • Формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность автоматически из системы.

После анализа предлагаемых программных продуктов выбор остановили на ПП «1С:ERP Управление предприятием 2», который соответствует всем этим требованиям.

1С:ERP Управление предприятием – инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса.

В качестве компании-партнера была выбрана компания 1С:Апрель Софт, как крупнейшая компания, имеющая большой опыт внедрения подобных систем на производственных предприятиях, положительные отзывы клиентов о компании 1С:Апрель Софт» в Нижнем Новгороде. Внедрение происходило силами своего штата ИТ-специалистов при поддержке 1С:Апрель Софт.

Для достижения поставленных целей было выполнено:

  • консультация по выбору системы автоматизации;
  • установка выбранной системы;
  • консультирование по текущим вопросам;
  • оформлен договор на техническое сопровождение системы.

На текущий момент в эксплуатацию введены блоки:

  • Бухгалтерский учет.
  • Налоговый учет.
  • Расчет зарплаты.
  • Кадровый учет.
  • Управление денежными средствами.
  • Управление взаиморасчетами.
  • Управление основными средствами.
  • Управление продажами.
  • Расчет себестоимости продукции.

Система была запущена в эксплуатацию с 2020 года. Автоматизировано 233 рабочих мест.

В результате внедрения на предприятии значительно увеличилось качество как управленческого, так и регламентированного учетов. Учет взаиморасчетов с покупателями ведется фактически в режиме реального времени, что позволяет оперативно контролировать состояние дебиторской задолженности и сокращать период ее оборачиваемости за счет своевременного обнаружения просроченной задолженности и соответствующей работы с покупателями.

Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в области сопровождения системы ERP!

Основные преимущества системы для автоматизации учета и управления на производстве, 1С:ERP Управление предприятием 2, это:

  • Широкие функциональные возможности на уровне ERP-систем международного класса.
  • Гибкая и производительная современная платформа 1С:Предприятие 8.3, поддерживающая работу через Интернет, в том числе «облачные» технологии и работу на мобильных устройствах.
  • Большое количество специализированных решений, расширяющих возможности системы на единой платформе PDM, EAM, PM, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS, EHSи др.).
  • Невысокая стоимость владения и возможность получения существенного Экономического эффекта с ростом производительности труда и быстрым возвратом инвестиций.

ООО «Завод синтанолов» — российский производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей и их производных, а также сложных полиэфиров и специальных химических продуктов для различных отраслей промышленности. Предприятие было учреждено в 2003 году и сейчас является головной производственной площадкой предприятия «Норкем».

Вся деятельность «Завода синтанолов» с момента основания сфокусирована на развитии российского химического рынка и приоритетности отечественного сырья. Импортозамещение или импортоопережение, как долгосрочная стратегия развития является алгоритмом успеха предприятия и позволила твердо «встать на ноги» и завоевать лидирующие позиции в сегменте производителей сырья для косметики и бытовой химии. Продукция предприятий «Завода синтанолов» пользуется устойчивым спросом как на российском, так и на зарубежных рынках, представляя широкий спектр продукции оксиэтилирования, оксипропилирования, сульфирования и алкилирования и для других отраслей промышленности, таких как нефтепромысловая химия, строительство, агрохимия, фармацевтика и металлообработка.

Политика оптимизацию денежных потоков и инвестирование денег в развитие позволяет Компании проводить глубокую техническую интервенцию своих активов. Более чем за 18 лет активной работы производственные мощности многократно увеличились и составляют >170 тыс. тонн в год, что способствует расширению ассортимента продукции на десятки наименований. Высокое качество продукции и уровень ведения бизнеса, соответствие требованиям международного и российского законодательства и стандартов социальной и этической ответственности подтверждено сертификатами международных компаний SEDEX, REACH, RSPO, EFfCI, а также членством в ведущих российских и зарубежных химических ассоциациях (РПКА, НАПП, РСХ, ЕРСА). Поддерживать качество продукции позволяет использование современных технологий и непрерывный контроль качества на всех этапах производства.

Универсальность технологических схем оксиэтилирования и сульфирования позволяет быстро переходить на выработку практически любых видов этоксилированных продуктов и их производных. Ориентация на потребности клиента, гибкость и большой опыт в области производства ПАВ позволили компании «Завод синтанолов» наладить сотрудничество как с известными международными компаниями, открывшими производства на территории России, так и с отечественными производителями. Продукция и система обеспечения её качества подтверждена и аттестована крупнейшими и ведущими игроками российского рынка средств бытовой химии и косметики – практически все они являются клиентами компании.

Высокое качество выпускаемых продуктов и сервиса, гибкая ценовая политика, опыт и ответственное отношение к делу позволило предприятию выйти на международный уровень. Сегодня продукцию «Завода синтанолов» хорошо знают не только в России и странах СНГ, но и за рубежом, предприятие экспортирует свою продукцию в страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Политика компании максимально ориентирована на потребителя и работу с ним по принципу взаимовыгодных партнерских отношений, что достигается за счет постоянного улучшения и обновления технологий, ассортимента продукции и четкой стратегией развития. Немаловажную роль в этом играет «человеческий капитал».

Сегодня в Компании работают свыше 500 квалифицированных работников. Концентрируя основные усилия на развитии производственной деятельности, компания вместе с тем уделяет повышенное внимание решению социальных вопросов. Приоритетными задачами социальной политики компании являются создание благоприятных условий труда, разносторонняя поддержка и повышение социальной защищенности работников и их семей.

На сегодняшний день ООО «Завод Синтанолов» входит в ГК НОРКЕМ®, которая представлена тремя производственными площадками, расположенными в индустриально развитых регионах Российской Федерации – ООО «Завод синтанолов» и ООО «НОРКЕМ-Полиэфиры» в Нижегородской области, ООО «Ланитекс-Оптима-7» в Ленинградской области, а также управляющей компанией ООО «НОРКЕМ», расположенной в Нижнем Новгороде и собравшей под единым руководством целый ряд специализированных организаций. Важным направлением деятельности Группы компаний является разработка инновационных решений и научный подход к бизнесу. Под эгидой основанного в 2019 г. ООО «НТЦ «НОРКЕМ» консолидированы все научные разработки Компании, созданы 9 исследовательских лабораторий. Особая роль ООО «НТЦ «НОРКЕМ» заключается в возможности технической поддержки продаж, а также разработки инновационных нишевых решений для наших клиентов.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
1С:Апрель Софт
1С:Апрель Софт
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