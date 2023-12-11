Новые правила 2023–2024: как ИП на ПСН и УСН уменьшить налоги на страховые взносы

После введения в 2023 году ЕНС существенно изменился порядок учета страховых взносов при расчете налога по УСН и ПСН. Разберем, по каким теперь правилам происходит уменьшение патента и налога по УСН на страховые взносы, какие особенности установлены в 2023 году и что нужно учесть в 2024 году.

Старый порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы

Порядок учета страховых взносов для целей уменьшения на них налога по УСН и ПСН в 2023 году неоднократно менялся. Условный рубеж провел закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

С 1 января 2023 года до принятия закона № 389-ФЗ порядок уменьшения упрощенного и патентного налогов на страховые взносы выглядел следующим образом:

Перечисление в бюджет страховых взносов.

Взносы перечислялись через ЕНС или отдельным платежным поручением со статусом «02». Оплата взносов отдельной платежкой освобождала предпринимателей от необходимости сдавать заявления о зачете.

Сдача заявления о зачете.

Этот документ должны были сдавать ИП, которые перечисляли взносы на ЕНС обезличенным платежом. При перечислении средств на ЕНС налоговая не могла понять, что за деньги поступили на счет. Поэтому налогоплательщику нужно было зарезервировать эти деньги — указать, что их перечислили именно в счет оплаты страховых взносов. Но если ИП оплачивал взносы платежкой с указанием конкретных реквизитов (КБК страховых взносов), заявление о зачете он мог не сдавать.

Направление в ИФНС уведомления.

ИП на УСН «доходы» направляли в налоговую инспекцию по месту учета уведомление об исчисленных суммах налога. В нем они отражали сумму квартального аванса, которую уже уменьшили на ранее оплаченные и зарезервированные на ЕНС взносы.

ИП на патенте направляли в ИФНС, где получен патент, уведомление об уменьшении суммы налога по ПСН на уплаченные страховые взносы.

Обеспечение положительного сальдо на дату списания страховых взносов.

Если на дату списания взносов на ЕНС было бы недостаточно денег, произведенное ранее уменьшение было бы признано необоснованным.

Новый порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы

31 июля 2023 приняли закон № 389-ФЗ, который внес множество изменений в Налоговый кодекс. Затронули они, в том числе и порядок уменьшения налога по ПСН и УСН на страховые взносы: он стал проще и понятнее.

Расскажем, что изменилось:

Налог по УСН и ПСН можно уменьшать на фиксированные страховые взносы, которые еще не оплачены.

Если раньше фактическая оплата страховых взносов была обязательной для уменьшения упрощенного и патентного налогов, то теперь это условие не применяется.

Начиная с 2023 года налог по УСН и ПСН можно уменьшать на фиксированные взносы, которые подлежат уплате в текущем периоде, но фактически еще оплачены.

Например, ИП Степанов может уменьшить свой патент за 2023 год на фиксированные взносы в размере 45 842 руб., даже если оплатит их только в 2024 году.

Но это условие касается только фиксированных страховых взносов. Для взносов с дохода свыше 1% применяются другие правила.

Взносы с дохода свыше 300 000 руб. учитываются в том периоде, в котором фактически подлежат оплате.

По новым правилам уменьшить налог по УСН и ПСН на дополнительные страховые взносы со сверхдохода за текущий год не получится.

Например, ИП Степанов решил уменьшить свой патент за 2023 год не только на фиксированные взносы, но и на взнос с доходов свыше 300 000 руб.

Напомним, что ИП на патенте считают дополнительные взносы не так как упрощенцы. Они берут не фактически полученный доход, а потенциально возможный. Поэтому им проще рассчитать сумму дополнительного взноса, который подлежит уплате за текущий год.

Налоговая отказала Степанову в уменьшении патента на дополнительные страховые взносы, так как они будут фактически оплачены только в 2024 году. Соответственно, взнос в размере 1% с дохода за 2023 год он сможет учесть в уменьшении патента только в следующем, 2024 году, если будет работать на УСН или ПСН.

Обратите внимание, что для дополнительных взносов также действуют условия о возможности их учета без фактической оплаты. То есть ИП просто рассчитывает сумму взноса, которую он должен будет заплатить в текущем году, и уменьшает на них налог. О размере дополнительных взносов, которые подлежат уплате, ФНС узнает из налоговой декларации или из потенциально возможного дохода, если ИП применяет ПСН.

Чтобы сдать декларацию в электронном виде — воспользуйтесь сервисом для сдачи отчетности Астрал: облачный онлайн-сервис Астрал Отчет 5.0 или интегрированный с вашей учетной программой — 1С-Отчетность. Эти сервисы отлично подойдут как для малого бизнеса, так и для крупных компаний. Выберите свой сервис для отправки электронной отчетности

Дополнительный взнос 1% со сверхдохода за 2023 год ИП могут учесть как в текущем, так и в 2024 году.

Это условие действует в виде исключения только в 2023 году, так как большинство ИП на УСН и ПСН уже рассчитали и оплатили в бюджет 1% взнос и уменьшили на него налог. Соответственно, им потребовалось бы пересчитать налог без учета дополнительного взноса.

1% взнос дохода за 2023 год можно учесть только один раз: или в 2023 году, или в 2024 году.

Перенос срока уплаты фиксированных взносов не влияет на уменьшение налога по УСН и ПСН.

Даже если срок уплаты взносов фактически выпадает на другой период (год), принять в уменьшение эти суммы можно только в периоде, за который они подлежат уплате.

Например, в 2023 году установленный срок уплаты фиксированных взносов выпадает на выходной день и переносится на первый рабочий день следующего года — 9 января. Несмотря на то что взносы будут списаны с ЕНС только 9 января 2024 года, учесть их в уменьшение патента или налога по УСН можно будет только за периоды 2023 года.

Задолженность по взносам до 2023 года можно учесть при уменьшении налога в 2023-2025 годах.

Если ИП погасит долг по страховым взносам за периоды до 2023 года он сможет учесть эти взносы в уменьшение налога по УСН и ПСН в том периоде, в котором они были оплачены.

Например, ИП Степанов в 2024 году оплатил задолженность по страховым взносам за 2022 год. Соответственно, в текущем году он может уменьшить свой патент на:

Фиксированные страховые взносы, которые подлежат оплате за 2024 год.

1% взнос с дохода свыше 300 000 руб. за 2023 год.

Задолженность по взносам до 2022 года, которую оплатили в текущем 2024 году.

Что еще нужно учесть при уменьшении налога по УСН и ПСН на страховые взносы в 2023-2024 годах

Уменьшение упрощенного и патентного налога производится только на основании уведомления.

Здесь в порядке уменьшения ничего не изменилось. Налоговая самостоятельно не производит зачет страховых взносов в счет оплаты налога по УСН и патенту. Для этого ИП нужно сдать в налоговую инспекцию соответствующее уведомление.

Для УСН это уведомление об исчисленных суммах налога, которое подается в инспекцию по месту учета, а для ИП на патенте — уведомление об уменьшении налога по ПСН на страховые взносы, которое направляется в ИФНС, где получен патент.

Налог по ПСН и УСН можно уменьшить на взносы за работников.

Для уменьшения эти взносы должны быть фактически перечислены в бюджет. Учесть можно страховые взносы за работников, оплату больничного за первые 3 дня болезни и взносы по договорам добровольного личного страхования сотрудника.

Если у ИП есть сотрудники, налог он может уменьшить не более чем на 50%.

Ограничение применяется к тем периодам, в которых у ИП были сотрудники. Если, например, ИП работал по первому патенту без сотрудников, он сможет уменьшить его на фиксированные взносы до 100%.

Правила уменьшения налога на взносы для ИП на УСН «доходы минус расходы», ОСНО и ЕСХН

Для предпринимателей, которые работают на упрощенке с объектом «доходы минус расходы», общей системе или платят сельхозналог, указанные выше изменения не применяются. Связано это с тем, что такие предприниматели учитывают в составе расходов только фактически оплаченные затраты.

Такие предприниматели могут уменьшить налог двумя способами:

Дождаться списания взносов с ЕНС и уменьшить на них налог в периоде, в котором взносы были списаны с ЕНС.

Для фиксированных взносов, которые оплачиваются не позднее 31 декабря, это четвертый квартал, если взносы списали именно 31 декабря, или первый квартал следующего года, если срок уплаты перенесли, так как он выпал на выходной день.

Для взносов с дохода свыше 300 000 руб. это третий квартал, так как они списываются со счета 1 июля.

Если предприниматель идет по этому пути, подавать в налоговую заявление о зачете ему не нужно.

Оплатить взнос в том периоде, за который необходимо уменьшить налог и направить в ИФНС заявление о зачете.

Сделать это нужно для того, чтобы подтвердить, что на счет перечислили именно страховые взносы и именно в том периоде, за который предприниматель уменьшает на них налог.

Заявление о зачете можно направить в ИФНС через личный кабинет налогоплательщика ИП или по ТКС.

Отправляйте электронные документы, в том числе заявление о зачете, через электронные сервисы Астрал. Компания представляет решения для сдачи электронной отчетности быстро, без ошибок и штрафных последствий: Астрал Отчет 5.0 — web-сервис для передачи отчетности в контролирующие органы. 1С Отчетность — удобный сервис для сдачи отчетности прямо из вашей программы 1С.

Если заявление подается через личный кабинет ИП, его можно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая формируется в этом кабинете.

Если ИП перечисляет налоги с помощью платежного поручения со статусом «02», заявление о зачете он может не подавать.

Отправляйте электронную отчетность онлайн Астрал Отчет 5.0 — онлайн-сервис для сдачи отчетности в контролирующие органы Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами Отправить

Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KM8QP