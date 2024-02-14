НДФЛ нерезидентов РФ в 2024 году

НДФЛ — обязательный налог, который взимается с личных доходов граждан. Величина налога определяется исходя из статуса физлица и категории дохода. Порядок налогообложения для резидентов и нерезидентов различается. В этой статье мы расскажем о налоговых ставках, применяемых к разным видам доходов нерезидентов, и об изменениях с 2024 года.

Кто считается нерезидентом

Налоговый нерезидент — это физическое лицо, которое находится на территории России меньше определенного количества дней в году. В данном случае это 183 дня.

Статус налогового нерезидента определяется вне зависимости от календарного года. То есть если вы уехали из страны в сентябре, но пробыли в ней до этого более 183 дней в году, то вы все равно будете считаться налоговым резидентом на конец года.

Однако если вы продолжите платить налоги по старому тарифу после марта, то ваш статус может быть изменен на нерезидента и налоги могут быть пересчитаны.

Налоги за нерезидентов удерживает работодатель в качестве налогового агента. Это означает, что работодатель должен рассчитать и уплатить налоги за своих сотрудников.

Ставки НДФЛ с дохода нерезидента до изменений

Ранее установленные ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов составляли 13% и 30% соответственно. Граждане, покидая страну и находясь за ее пределами менее 183 дней в году, обязаны были уплачивать НДФЛ по стандартной ставке 13%. Аналогичные правила распространялись и на иностранных работников, получающих заработную плату в России.

В случае если общий доход физического лица превышает 5 миллионов рублей с начала года, применяется повышенная ставка налога в размере 15%. Ранее нерезиденты, трудоустроенные в России согласно Трудовому кодексу, облагались налогом в размере 30%. Стоит отметить, что у иностранных работников, проживающих за пределами России, удержание НДФЛ не проводилось.

Кроме того, предусмотрены особые ставки для определенных видов выплат. Рассмотрим каждый случай в отдельности.

30% НДФЛ с нерезидентов

До изменений НДФЛ с зарплаты нерезидентов, работающих по трудовому договору, удерживался по ставке 30%. Такая же ставка применяется к другим видам доходов, например, к доходам от продажи имущества, а также к доходам индивидуальных предпринимателей, использующих общую систему налогообложения.

13% с доходов некоторых нерезидентов

Стандартные правила расчета НДФЛ не распространяются на иностранных граждан, которые работают по патентам, являются высококвалифицированными специалистами, гражданами Евразийского экономического союза, беженцами, участниками госпрограммы по переселению соотечественников, и членами экипажей судов под флагом России.

Вместо этого они облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Более того, нерезиденты должны платить налог по той же ставке на проценты по вкладам и остаткам на банковских счетах в России, но не больше 5 млн рублей.

Когда компания или индивидуальный предприниматель выплачивают доходы, они обычно удерживают и переводят налог на доходы физлиц по ставке 13%, кроме случаев дохода от продажи или передачи имущества. В таких ситуациях нерезидент сам должен вычислить и уплатить налог и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Однако декларация не требуется, когда налог к уплате равен нулю из-за использования налоговых вычетов или иных льгот.

Прогрессивная ставка НДФЛ 15%

В России, помимо стандартной, действует прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц в размере 15%. Эта ставка применяется к части дохода, превышающей 5 миллионов рублей в год. Налог по ставке 15% платят как резиденты, так и нерезиденты, чьи доходы до 5 миллионов рублей облагаются по стандартной ставке 13%. Например, это относится к нерезидентам, работающим по патенту.

Прогрессивная ставка не применяется к доходам от продажи или получения имущества в дар, а также к страховым выплатам.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся налоговыми резидентами и имеющие доходы свыше 5 миллионов рублей, платят 15% от превышения. Однако ИП-нерезиденты независимо от размеров дохода платят 30% от дохода.

Специальные ставки НДФЛ для нерезидентов

В соответствии с п. 3. ст. 224 НК, дивиденды нерезидентов от российских организаций облагаются налогом по ставке 15%.

Что изменилось

С 1 января 2024 года начали действовать новые положения, утвержденные законом от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ. Изменения затрагивают налогообложение доходов физических лиц, не являющихся резидентами России, и применяются только к штатному персоналу, трудоустроенному в российских компаниях по ТК и проживающему как в России, так и за рубежом.

С 2024 года для применения стандартной ставки НДФЛ необходимо соответствие хотя бы одному из следующих трех условий:

сотрудник является налоговым резидентом РФ;

получает оплату на банковский счет в российском банке;

получает оплату от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или российских представительств иностранных компаний.

Теперь место проживания и гражданство не играют роли — ставка НДФЛ для налоговых нерезидентов с 2024 года составляет от 13% до 15%, в зависимости от доходов сотрудника.

Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц условия налогообложения остаются прежними.

Также из-за приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами, россияне, работающие и проживающие за границей, столкнутся с двойным налогообложением.

Кроме того, изменения затронут физических лиц, занимающихся фрилансом и не имеющих специального налогового статуса, таких как самозанятые или индивидуальные предприниматели, работающие по договору гражданско-правового характера.

Таким образом, с 2025 года новые правила будут распространяться на исполнителей по гражданско-правовым соглашениям, применяющим в работе российские доменные имена, программы и технические средства — но лишь при условии, что доходы будут поступать на счета российских банков или происходить от сотрудничества с российскими организациями или филиалами иностранных компаний.

В каких случаях НДФЛ не исчисляется

Статья 217 НК содержит перечень доходов, которые освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), включая иностранных граждан. Вот некоторые примеры:

Компенсации от работодателя в определенных пределах, включая командировочные расходы (700 рублей внутри страны и 2 500 рублей за границей). Доходы от продажи имущества, если оно находилось в собственности определенное количество времени (обычно 3 или 5 лет, в зависимости от конкретных обстоятельств). Доходы, полученные в виде наследства или дарения от ближайших родственников. Пенсии. Стипендии. Государственные пособия, такие как пособие по беременности и родам и пособие по безработице, а также пособие на ребенка до 1,5 лет (но больничные выплаты, включая уход за больным ребенком, облагаются НДФЛ). Алименты. Гранты и премии за победу в конкурсах. Единовременная материальная помощь бывшим сотрудникам после выхода на пенсию и другие выплаты, указанные в Налоговом кодексе.

ЧаВо

Как в связи с изменениями оплачивать налог самозанятым и ИП на НДП?

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые применяют налог на профессиональный доход, платят налог в соответствии со своей системой налогообложения без уплаты налога на доход физических лиц. Их статус плательщика налога не зависит от местоположения. Они уплачивают 4% или 6% налог, как внутри страны, так и за ее пределами. Однако, если их доход превысит 2,4 млн рублей, налоговая автоматически лишит самозанятых их статуса, а индивидуальный предприниматель перейдет на общую систему налогообложения.

Кто должен рассчитывать и удерживать НДФЛ согласно новым правилам?

Налог на доходы нерезидентов, как и раньше, рассчитывается и удерживается организацией-работодателем.

Кому выгодны новые правила расчета НДФЛ?

Изменения выгодны для тех, кто раньше платил налог по ставке 30%

Кому невыгодны данные изменения?

В большей степени сотрудникам-нерезидентам, которые получали доход из-за рубежа и не платили налог, а теперь вынуждены платить по ставке 13%.

Итоги

Работодателям было непросто отслеживать статус резидентства удаленных сотрудников и количество времени, которое они проводят на территории России. Эффективных механизмов для такого контроля не существовало. В связи с этим законодатели приняли решение упростить процесс, установив единую ставку, применимую ко всем.

В 2024 году ставка НДФЛ с доходов нерезидентов исчисляется в размере 13% (или 15%, если доход превышает 5 миллионов рублей в год), а не 30%. Пока что это распространяется только на тех, у кого заключен трудовой договор с работодателем.

НДФЛ с доходов граждан, использующих гражданский договор (ГПХ), в 2024 году будет рассчитываться по прежним правилам. Однако начиная со следующего года, эти изменения также затронут данную категорию сотрудников.

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