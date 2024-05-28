Как оформить МЧД для сдачи отчетности в СФР и Росстат с помощью «1С-Отчетность» 

В полной мере переход на МЧД заработает с 1 сентября 2024 года. Но СФР уже принимает отчеты, подписанные именно машиночитаемой доверенностью. Рассказываем, как оформить ее в сервисе «1С-Отчетность».

Какую отчетность нужно сдавать в СФР

С 2023 года вместо ПФР и ФСС действует единый фонд — Социальный фонд России. Вместо прежних форм появился единый отчет ЕФС-1, который включает следующие разделы:

Раздел, подраздел Аналог формы Срок сдачи Раздел 1

Подраздел 1.1 СЗВ-ТД Каждый месяц: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем — при переводе, переименовании, запрете занимать должность и других кадровых мероприятиях;

не позднее следующего рабочего дня — при приеме на работу или увольнении сотрудника (при приостановлении трудового договора, заключении или расторжении договора ГПХ) Раздел 1

Подраздел 1.3 Х Каждый месяц: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем Раздел 1

Подраздел 1.2 и 2 СЗВ-СТАЖ Каждый год: не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом Раздел 1 Подраздел 3 ДСВ-З Каждый квартал: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом Раздел 2 4-ФСС Каждый квартал: не позднее 25о числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Если последний день сдачи отчета приходится на выходной или праздничный день, его нужно сдать в первый следующий рабочий день.

Отчетную форму ЕФС-1 можно составить как в бумажном, так и в электронном формате. Это зависит от количества сотрудников в организации: если их больше 10, то отчет сдают в электронном виде.

Также в СФР сдают формы персонифицированной отчетности:

АДВ-1 — анкета зарегистрированного лица, для новых сотрудников и исполнителей, у которых нет СНИЛС;

АДВ-2 — заявление на внесение изменений в АДВ-1, имеющихся в СНИЛС;

АДВ-3 — заявление на дубликат СНИЛС.

Какую отчетность нужно сдавать в Росстат

Что касается отчетности в Росстат, то чтобы узнать, какие отчеты нужно сдавать, компании проще всего воспользоваться сервисом ведомства. Для этого нужно указать ИНН, ОКПО или ОГРН в поисковой строке, и вы получите актуальную информацию на 2024 год.

Обратите внимание, что с 2022 года Росстат принимает все отчеты только в электронном виде.

Сдать электронные отчеты прямо из 1С можно с помощью сервиса «1С-Отчетность». Вы работаете в привычном интерфейсе и есть встроенная система проверки, которая отследит ошибки в отчетах. Можно настроить СМС-уведомление, чтобы сразу узнать, что контролирующие органы приняли отчет или пришло новое требование из налоговой. Подключить сервис

Для отправки какой отчетности требуется МЧД

С сентября 2024 года все организации перейдут на использование новых сертификатов физлиц, и для сдачи отчетов в электронном виде в государственные органы машиночитаемая доверенность станет обязательной.

Принимать ее будут налоговая, Росстат, СФР, система «Честный ЗНАК» и ЕГАИС РАР.

До сентября также можно применять сертификаты, которые выдавались на юридическое лицо.

Сейчас пока нет единого формата доверенности, который бы подошел для отправки отчетности во все ведомства. Каждое может утвердить свой образец. Приказы Минцифры от 18.08.2021 № 857 и от 18.08.2021 № 858 устанавливают общие правила создания МЧД:

МЧД выпускается в формате XML.

По содержанию доверенность должна соответствовать законодательству.

МЧД нужно заверять квалифицированной ЭП руководителя или предпринимателя.

Полномочия сотрудника, которому выдают МЧД, указываю согласно классификатору ЕСНСИ.

В случае, если у госоргана нет установленного формата МЧД, можно использовать бланк 003, который разработало Минцифры. Скачать бланк можно на портал Госуслуг.

МЧД для отчетов в службу статистики

Росстат пока не определил свой формат МЧД, но присоединился к эксперименту, который проводится через блокчейн-платформу налоговой.

Это означает, что в 2024 году организациям и индивидуальным предпринимателям не нужно будет предоставлять дополнительные подтверждения полномочий при сдаче отчетов.

Росстат самостоятельно установит, есть ли в базе налоговой МЧД на определенного работника. Если доверенность есть, отчеты примут автоматически.

Как составить МЧД для подачи отчетов в ФНС, подробно рассказали в статье.

МЧД для СФР

Соцфонд установил свои форматы доверенности и уже принимает отчеты с приложением МЧД.

МЧД для СФР при сдаче отчетности, которую раньше передавали в ФСС, составляют в соответствии с форматом, который есть на сайте Соцфонда. При передаче отчетности, которая раньше отправлялась в ПФР, применяется формат, который утвердило постановление ПФР от 21.04.2022 № 63п.

Отправить МЧД в СФР можно при помощи специальных сервисов, например, «1С-Отчетность» или «Астрал Доверенность» от «Астрал».

Как сформировать доверенность в «1С-Отчетность» (бывший ФСС)

1. Перейдите на вкладку «Отчеты» — далее «Уведомления», нажмите кнопку «Создать», выберите папку «МЧД» — «Машиночитаемая доверенность (СФР, бывш. ФСС)».

2. Появится незаполненная форма МЧД. Ее нужно заполнить, а в поле «Идентификатор доверенности» программа укажет последовательность символов автоматически.

3. В поле «Представитель» поставьте галочку около «Сертификат». В строке «Сертификат» нажмите на троеточие.

4. Выберите сертификат ЭП представителя.

5. В строке «Полномочия» нажмите на «Все» и выберите полномочия, которые собираетесь ограничить.

МЧД подпишите УКЭП директора юрлица или индивидуального предпринимателя. Прежде чем отправить доверенность, в настройках обмена с ФСС укажите сертификат ЭП директора или предпринимателя:

На вкладке «Отчеты» перейдите в «Регламентированные отчеты». Выберите «Настройки обмена с контролирующими органами», далее — «Настройки обмена с ФСС».

Нажмите кнопку «Настроить».

В форме «Настройки обмена с ФСС» в строке «Сертификат страхователя» нажмите «…» и выберите нужный сертификат руководителя.

Затем доверенность можно передать в СФР.

Как загрузить доверенность, которая была создана раньше

1. Для этого на вкладке «Уведомления» нажмите «Загрузить» — «МЧД» — «Загрузить машиночитаемую доверенность (СФР, бывш. ФСС)».

2. Укажите идентификатор МЧД, выберите организацию и нажмите кнопку «Загрузить».

Как отозвать доверенность

Если работник увольняется или его полномочия переходят к другому, необходимо отозвать МЧД. Для этого нужно:

Открыть зарегистрированную МЧД. Нажать «Отозвать». Указать причину отзыва. Отозвать зависимые доверенности. Нажать кнопку «Отправить».

Как сформировать доверенность в «1С-Отчетность» (бывший ПФР)

1. Чтобы сформировать доверенность, в разделе «Уведомления» нажмите на «Создать» и выберите «Уведомление о предоставлении полномочий представителю (СФР, бывш. ПФР)».

2. Укажите данные страхователя и представителя.

3. После того как заполнили все поля, передайте МЧД в СФР — для этого нажмите на кнопку «Отправить». Как правило, Соцфонд регистрирует МЧД в течение 10 минут. После этого она примет статус «Зарегистрировано».

Если в процессе проверки найдутся ошибки, например, неправильно указали данные представителя, статус доверенности изменится на «Не зарегистрировано».

Как загрузить доверенность, которая была создана раньше

1. Доверенность, созданную в сторонней программе, можно отправить на регистрацию в СФР, загрузив ее из файла. Для этого во вкладке «Уведомления» нажмите на «Загрузить» и выберите «Уведомление о предоставлении полномочий представителю — МЧД (СФР, бывш. ПФР)».

2. В открывшейся форме выберите xml-файл МЧД. После того как файл загрузится, откроется доверенность со статусом «В работе», далее ее нужно передать в СФР.

Как отозвать доверенность

1. Чтобы отозвать МЧД, в разделе «Уведомления» нажмите на «Создать» и выберите «Уведомление о прекращении полномочий представителя (СФР, бывш. ПФР)».

2. Заявление можно заполнить с помощью следующих вариантов: «Выбрать из базы данных», «Загрузить из файла» или «Ручное заполнение». Выберите МЧД, которую хотите отозвать, из списка доверенностей, загрузите xml-файл отзыва МЧД из формы выбора файлов или заполните данные вручную.

Соцфонд обычно отзывает МЧД в течение 10 минут, после чего она получит статус «Отозвано».

Если вы хотите начать оформлять МЧД уже сейчас, используйте сервисы «1С-Отчетность» и «Астрал Доверенность». Упростить сдачу отчетности поможет сервис «1С-Отчетность», который позволяет отправлять отчеты во все контролирующие органы в привычном интерфейсе 1С. Установка дополнительных программ при этом не понадобится.

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