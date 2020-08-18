Пять свежих разъяснений Минфина и ФНС для самозанятых

В этом посте своего блога сделаю обзор июльских писем ФНС и Минфина относительно самозанятых: кто может применять НПД, кому не положена господдержка в виде субсидии, как пробивать чеки, как юрлицам учитывать расходы на услуги самозанятых

1. Белорусы

Письмо ФНС № БВ-4-17/12242@ от 30.07.2020 — о применении НПД гражданами Республики Беларусь.

Во-первых, сообщается, что применять НПД можно, не регистрируясь при этом в качестве индивидуального предпринимателя. Это правило распространяется, в том числе, и на граждан Беларуси.

Во-вторых, отмечается, что фактически осуществлять свою деятельность белорус должен на территории того региона РФ, где действует НПД.

В-третьих, в письме говорится, что размер налога для самозанятого белоруса не зависит от его налогового статуса. Ставки едины для всех (4 % по доходам от физлиц и 6 % по доходам от юрлиц). Таким образом, документы, подтверждающие статус налогового резидента Республики Беларусь, не влияют на исчисление и уплату НПД.

2. Военные

В письме ФНС № СД-4-3/11282@ от 13.07.2020 даны разъяснения по вопросу применения НПД военнослужащими.

Сообщается, что доходы государственных служащих, в том числе проходящих военную службу, не признаются объектом налогообложения НПД за исключением доходов от оказания услуг по сдаче в аренду (наем) жилого помещения, расположенного на территории субъекта РФ, где действует режим НПД.

3. Чеки самозанятых

Этой теме посвящено письмо ФНС № АБ-3-20/5461@ от 27.07.2020.

Налоговики напоминают, что при получении оплаты от клиентов надо сформировать чек. Сделать это можно одним из трех способов:

через приложение «Мой налог»;

через уполномоченного оператора электронной площадки;

через уполномоченную кредитную организацию.

Если расчет произведен наличными или электронным средством платежка, то выбить чек надо в момент расчета. Если деньги поступили безналом, то чек должен быть сформирован и передан клиенту не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

Передать чек клиенту можно как электронно, так и в бумажном виде (распечатав его на принтере).

А что будет, если чек сформировать несвоевременно? Будет штраф.

Нарушение налогоплательщиком НПД установленных порядка или сроков передачи в налоговый орган сведений о произведенном расчете влечет взыскание штрафа в размере 20 % от суммы такого расчета.

А как быть, если проблемы с Интернетом? По этому поводу ФНС поясняет:

При отсутствии подключения к сеть Интернет у налогоплательщика НПД в момент совершения расчетов есть возможность сформировать чек в мобильном приложении «Мой налог».

В этом случае в реквизитах чека будут отражены дата и время фактического формирования.

После подключения к сети Интернет сформированные чеки «уйдут» в налоговый орган.

4. Учет у юрлиц расчетов с самозанятыми

В письме Минфина № 03-03-06/1/63730 от 22.07.2020 приводится разъяснение по вопросу учета в целях налога на прибыль выплат физлицам — плательщикам НПД по договорам подряда.

Финансовое ведомство сообщает, что такие затраты следует признавать на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при условии соблюдения положений статьи 252 НК. То есть данные расходы должны быть:

экономически оправданными;

документально подтвержденными;

произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

5. Субсидии не всем

В письме ФНС № АБ-3-20/5587@ от 31.07.2020 дан ответ на вопрос о возможности возврата уплаченного НПД физлицам и ИП, которые в 2019 году не осуществляли деятельность в качестве плательщиков НПД.

Ответ, в общем-то, очевиден: такое невозможно.

Постановлением Правительства от 29.05.2020 № 783 утверждены Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физлицам, в том числе ИП, применявшим в 2019 году НПД.

Субсидия перечисляется в размере уплаченной суммы НПД за налоговые периоды 2019 года по состоянию на 30 апреля 2020 г. на банковскую карту.

Таким образом, физлицам, в том числе ИП, которые в 2019 году не были самозанятыми, мера поддержки в виде возврата уплаченной суммы налога НПД за 2019 год не предусмотрена.