Зарплата

Порядок выплаты аванса работникам по новым правилам в 2023 году

Правила расчета и выплаты аванса в 2023 года изменились. Теперь с любого дохода сотрудника следует удерживать НДФЛ. Как оптимизировать работу бухгалтерии в новых условиях и не попасться на штрафы ГИТ.

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Порядок выплаты аванса работникам по новым правилам в 2023 году
Иллюстрация: Brooke LarkHire/unsplash

Удержание из аванса суммы НДФЛ

Поправки были внесены в Налоговый кодекс, но, как следствие, затронули и трудовые отношения между работодателем и персоналом.

Из НК убрали пункт 2 статьи 223 с особым порядком признания дохода в виде зарплаты. То есть теперь для всех поступлений денежных средств на счет работника действует общая норма, а доход в виде зарплаты признается полученным на дату выплаты денег (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК).

Соответственно, работодатель должен удержать НДФЛ и с зарплаты, и с аванса четко в день выдачи средств (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

То же правило действует для иных поступлений на банковский счет работника, например, отпускных.

Законодательные новшества, конечно, добавили работы для бухгалтеров, процесс расчета зарплаты стал более трудоемким.

Если документооборот в компании полностью автоматизирован, то переход на новую схему не составит труда. Делис Архив оказывает услуги формирования электронного архива, услуги архивирования документов и обработку документов архива.

Кроме того, изменились сроки перечисления НДФЛ в бюджет:

  • Расчет делается за промежуток с 23 числа прошлого месяца по 22 число нового.

  • До 25 числа нового месяца нужно уведомить налоговую о суммах рассчитанного НДФЛ, чтобы она знала, какую сумму списывать с единого налогового счета компании.

  • Удержанный за вышеуказанный промежуток налог следует перечислить в бюджет – не позднее 28 числа.

Пример

Сотруднику Петрову А.А. в феврале был начислен аванс (с зарплаты 60 000 рублей) – 24 000 рублей. Из этой суммы работодатель должен теперь удержать НДФЛ (24 000 * 13%) – 3 120 рублей. Таким образом, на руки Петров получит только 20 880 рублей. Но зато сумма окончательного платежа за месяц немного вырастет за счет того, что налог уже частично удержан.

В любом случае на итоговой сумме изменения закона никак не должны отразиться, общий размер заработной платы остается для работника прежним.

Правила выплаты аванса

Напомним, что в Трудовом кодексе нет жестких требований к размеру и датам выплаты заработной платы. Данные нормы являются локальными, то есть прописываются во внутренних документах – трудовых и коллективных договорах, положениях и распоряжениях руководства.

Есть только три базовые правила, которые все работодатели обязаны соблюдать:

  • рассчитать среднюю зарплату по реально отработанному времени (ст. 139 ТК);

  • выплачивать деньги не реже, чем 2 раза в месяц (ст. 136 ТК);

  • выплатить зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена (ст. 136 ТК).

Советуем также ознакомиться с последними рекомендациями ГИТ – письмо № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661 от 26.08.2022.

На практике же компаниями применяется один из двух вариантов расчета аванса: по отработанному времени и в твердой сумме (в процентах от общей суммы зарплаты). Разберем актуальность каждого из них в свете последних изменений законодательства.

Аванс в процентах

Такой порядок выплаты аванса не регламентирован в ТК, но компании его выбирают довольно часто – и для собственного удобства, чтобы упростить работу бухгалтеру, и для того, чтобы работник каждый месяц получал примерно одинаковую сумму.

Процент может быть прописан в локальных документах любой, обычно это 40% от общего дохода.

В таком случае до 2023 года выплаты работнику распределялись следующим образом:

  • 40% – аванс за первую половину отработанного месяца (без удержания НДФЛ);

  • 60% от суммы зарплаты – как окончательный расчет за месяц, но с удержанием всей суммы НДФЛ.

После вычета налога оба платежа примерно уравнивались, и работник получал на руки практически одинаковые суммы. Такой порядок удобен для всех и не вызывает лишних вопросов даже у далеких от расчетных дел сотрудников.

Совет: В связи с тем, что с 2023 года НДФЛ удерживается не только с зарплатной части, но и с аванса сотрудника, рекомендуем пересмотреть процентный размер. Например, если поднять ставку с 40% до 45%, то для работника привычный размер оплаты труда останется примерно на том же уровне.

Не забудьте внести соответствующие правки в трудовые договоры и локальные акты компании!

Аванс по отработанному времени

Второй вариант расчета используется, если работник получает аванс за фактически отработанные дни в первой половине месяца, а в качестве зарплаты – всю сумму по остаточному принципу. Таким образом, размер авансовой части каждый раз меняется.

Это более верная схема по ТК, она точно не создает угроз для работодателя и не ущемляет прав работника. Но бухгалтеру приходится каждый месяц высчитывать количество трудовых дней, праздников и выходных, что увеличивает трудоемкость задачи.

Например, в январе 2023 года из 17 рабочих дней только 5 пришлось на первую половину месяца. Если рассчитывать аванс по отработанному времени, сотрудник с зарплатой в 60 000 рублей получит на руки – 15 353 рублей (60 000 / 17 5 0,87). А в феврале (11 рабочих дней в первой половине месяца, и 7 – во второй) уже – 31 900 рублей.

Скажем прямо, существенная разница. И не всегда такой порядок расчета удобен для сотрудников. Теперь из указанных сумм придется еще удерживать НДФЛ, это еще больше запутает персонал и породит недовольства.

Поэтому рекомендуем компаниям рассмотреть возможность перехода на процентный способ расчета аванса.

Как оптимизировать работу бухгалтерии в новых условиях

Возможно для удобства придется изменить не только способ расчета аванса, но и даты выплаты денежных средств.

Представим наглядно два примера.

  • В ООО «Солнечный круг» аванс выплачивается персоналу 21 числа текущего месяца, а зарплата – 6 числа следующего. Бухгалтер должен перечислить денежные средства работникам 6 февраля – за январь 2023 года, и 21 февраля – аванс за первую половину текущего месяца.

Далее по новым правилам до 25 февраля необходимо подать уведомление о размере НДФЛ в налоговую:

  1. С зарплаты за январь.

  2. С аванса за февраль, так как налоговый период – с 23.01. по 22.02.

До 28 февраля компания должна перечислить налог в бюджет.

  • Организация «Небо вокруг» установила сроки выплаты зарплаты иначе: аванс выдается 25 текущего, а зарплата – 9 числа следующего месяца.

Это позволило фирме оптимизировать работу бухгалтерии. До 25 февраля компания подаст уведомление в налоговую инспекцию, а 28 числа перечислит налог со всей суммы январской зарплаты, так как налоговый период с 23.01.по 22.02.

Таким образом, у первой организации будет только 4 дня на подготовку уведомления, а у второй – целых 16 дней.

Для того чтобы упросить задачу бухгалтеру в новых реалиях, достаточно сдвинуть сроки аванса на 25 число, а срок зарплаты, например, на 9-14 число.

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Штрафы за несвоевременную выплату аванса

Что случится, если просрочить выплату аванса сотруднику или выдать неполную сумму, разъясняет ч. 6-7 ст. 5.27 КоАП.

Для организаций административный штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч руб., а для ИП-работодателей – от 1 до 5 тысяч.

При повторном нарушении сумма штрафа возрастает.

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