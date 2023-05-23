Время массовых отпусков: электронный архив и дистанционное хранение документов

С наступлением лета начинается горячая пора — сезон отпусков. Разберем, как работодателю подготовится к этому периоду, а также чем ему в этом может помочь электронный архив и дистанционное хранение документов.

Ежегодный отпуск. Вкратце о главном

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск имеют все сотрудники, с которыми заключен трудовой договор (ст. 122 ТК).

Исполнители на договорах ГПХ не имеют права на отпуск и его компенсацию, независимо от того, в каком статусе они ведут деятельность (ИП или физлицо на НПД) и вида гражданско-правового договора.

Продолжительность ежегодного отпуска сотрудника в течение года — минимум 28 календарных дней (ст. 115 ТК).

Некоторым работникам может быть установлен увеличенный отпуск, например, несовершеннолетним — 31 день, гражданским служащим, судьям, прокурорам и сотрудникам внутренних дел — 30 дней.

Минимальная непрерывная часть ежегодного отпуска не может быть меньше 14 календарных дней (ст. 125 ТК).

Сотрудник вправе делить отпуск по своему усмотрению и с согласия работодателя, но основная непрерывная его часть должна быть предоставлена единоразово и разбивать ее на части нельзя.

Если сотрудник в отпуске заболел — нужно продлить его или перенести на другое время.

Если отпуск сопряжен с последующим увольнением или листок нетрудоспособности оформлен по уходу за больным членом семьи, то его сроки не переносятся (п. 49 приказа Минздрава от 23.11.2021 № 1089Н).

Право на отпуск возникает у сотрудника после 6 месяцев непрерывной работы у конкретного работодателя (ст. 122 ТК).

Продолжительность отпуска в этом случае составляет не менее 14 дней.

Полные 28 дней сотрудник может отгулять после 11 месяцев непрерывной работы у работодателя (п. 28 правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169).

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Уведомить сотрудника о предстоящем отпуске, работодатель обязан за 2 недели до него (ч. 3 ст. 123 ТК).

Выплата отпускных производится не позднее чем за 3 дня до отпуска. Если работодатель нарушает какой-либо из указанных сроков, работник может потребовать перенести отпуск на другое время (ч. 2 ст. 124 ТК).

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Как подготовиться к сезону отпусков. Памятка работодателя

Чтобы сезон массовых отпусков прошел наименее безболезненно для компании, рекомендуем придерживаться следующих правил:

Внимательно отнеситесь к составлению графика отпусков.

Вести график отпусков обязаны все работодатели: организации и ИП (кроме микропредприятий, отказавшихся от локальных нормативных актов). В нем прописывается очередность ухода в отпуск всех сотрудников.

Этот документ нужно составить не позднее, чем за 2 недели до начала нового календарного года и ознакомить с ним всех сотрудников (ст. 123 ТК).

Перед составлением графика отпусков нужно уточнить у сотрудников, когда они планируют отдыхать в следующем году. Если желающих уйти в отпуск летом много и всех их отпустить одновременно нет возможности, можно поступить следующим образом.

Обговорить с сотрудниками такой вариант ухода в отпуск: если в прошлом году работник отдыхал летом, в этом году он берет отпуск в другое время года.

Обратите внимание, что есть категории работников, которые имеют право на выбор удобного для них времени ухода в отпуск. К ним относятся, например, несовершеннолетние сотрудники, а также те, кто не отдыхал два года подряд. С полным перечнем таких работников можно ознакомиться в этой статье.

Распланируйте бюджет на предстоящий сезон отпусков.

Перед уходом в отпуск сотруднику нужно выплатить отпускные в размере среднемесячного заработка.

Если в какой-то момент в отпуск уходит несколько сотрудников, выплата им пособия может существенно отразиться на деятельности работодателя. Поэтому важно запланировать эти расходы заранее, заложив их в фонд оплаты труда на будущий год.

С помощью сервиса архивного хранения документов можно существенно сэкономить на кадровой обработке документов и их последующем хранении. Это позволит высвободить средства, в том числе и на будущие выплаты отпускных. Доступ к необходимой документации производится в любое время в режиме 24/7. Больше не нужно тратиться на выделение помещения под хранение документов и найм сотрудников для их обработки.

Предложите сотрудникам поделить отпуск.

Уход сотрудника в отпуск на 2 недели вызовет гораздо меньше трудностей, чем его отсутствие на работе в течение месяца. Но помните, что непрерывная часть ежегодного отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Остальную часть отпуска работник может отгулять так, как ему удобно (по согласованию с работодателем).

Не отпускайте в отпуск одновременно двух взаимозаменяемых сотрудников.

В противном случае делегировать обязанности отдыхающего работника будет некому и придется либо самостоятельно вникать в их решение, либо отзывать из отпуска того, кто обязан их исполнять. А это чревато для работодателя лишними организационными моментами и сопряженными с этим трудностями.

Проследите за своевременной сдачей работы уходящими в отпуск работниками.

Перед уходом в отпуск желательно, чтобы сотрудник передал все дела своим коллегам или дал рекомендации и комментарии по ним, чтобы впоследствии не было просроченных контрактов, невыполненных обязательств и прочих неприятностей.

При необходимости попросите сотрудников перенести отпуск на другое время.

Стоит сразу сказать, что переносить отпуск по просьбе работодателя сотрудник не обязан.

Для переноса требуется его письменное согласие и только после этого можно внести изменения в график отпусков. Заявление пишется в свободной форме на имя руководителя.

Обратите внимание, что также нельзя заставить работника взять вместо ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск за свой счет.

Отзывайте сотрудника из отпуска только в случае крайней необходимости.

Вызывать сотрудника из отпуска можно только в случае крайней необходимости и только с его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных ТК. Если работник отказывается выйти из отпуска, то обязать его сделать это, работодатель не может.

Нельзя вызывать из отпуска несовершеннолетних работников, беременных женщин и сотрудников, чья работа сопряжена с вредными и опасными условиями труда.

Как электронный архив и дистанционное хранение документов могут помочь работодателю в сезон массовых отпусков

Сезон отпусков всегда сопряжен с большим количеством бумажной волокиты: начиная от уведомления работников об отпуске и изданием приказа на него и заканчивая согласованием переноса отпуска или вызовом из него сотрудника.

Каждый документ стандартно проходит через несколько рук: кадровая служба, бухгалтерия, руководитель, работник. Подписанные и согласованные документы спускаются на хранение в архив, под который выделяется специальное помещение.

На весь этот процесс тратится много времени, сил и средств. Электронный архив и дистанционное хранение документов может решить эту проблему: высвободив средства и время, которое затрачивается на обработку и хранение бизнес-документации.

Но доверить этот процесс можно лишь специализированным компаниям, которые могут обеспечить безопасность и конфиденциальность хранения документации на всех этапах работы с ними.

Одной из таких компаний является Делис Архив — сертифицированный оператор персональных данных. Компания предлагает услуги обслуживания и хранения кадровых документов в строгом соответствии с нормами законодательства РФ.

Электронный архив предоставляет сотрудникам компании возможность получить доступ к нужному документу в любое время 24/7. Процесс ознакомления, подписания и внесения изменений в кадровую документацию не займет много времени.

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