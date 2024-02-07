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6-НДФЛ

6-НДФЛ за 2023 год: примеры заполнения

Иногда аванс за декабрь выплачивают в декабре, а заработную плату за декабрь начисляют в 2023 году, но фактически выплачивают в январе 2024-го. Разберемся, как правильно заполнить форму 6-НДФЛ в таком случае. А также как заполнять 6-НДФЛ при выплатах по договору ГПХ, а также при выплате отпускных, больничных, премий и в других ситуациях.
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6-НДФЛ за 2023 год: примеры заполнения
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Зарплата и аванс за декабрь 2023 года

С 2023 года в связи с введением ЕНС для расчета НДФЛ учитывают доход, начисленный и фактически полученный сотрудниками. Датой фактического получения дохода считается день выплаты дохода (п. 3 ст. 226, подп. 1 п. 1 ст. 223 НК). 

Заработную плату за декабрь, выплаченную в январе, необходимо показать в расчете 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года. А вот аванс за декабрь покажите в расчете за 2023 год.

Если вы выплачивали сотрудникам аванс и заработную плату за декабрь с 1 января по 31 декабря, включите эти суммы в раздел 2 формы 6-НДФЛ и в справке о доходах. В разделе 1 необходимо указать налог с зарплаты, фактически выплаченной с 23 сентября по 31 декабря. Таким образом, при заполнении формы 6-НДФЛ учтите временные особенности выплаты заработной платы и авансов, а также правила исчисления налога на доходы физических лиц. Это поможет избежать ошибок и соблюсти требования налогового законодательства. 

Выплаты вознаграждения по договорам подряда

Выплаты вознаграждения по договорам подряда облагают НДФЛ. Вне зависимости от того, когда подписали акт приемки выполненных работ, вознаграждения по договорам ГПД, полученные исполнителями в период с 1 января по 31 декабря, необходимо отразить в поле 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ за 2023 год.

НДФЛ с вознаграждения и авансов, выплаченных с 23 сентября по 31 декабря, необходимо отразить в разделе 1. В приложении к справке о доходах физических лиц необходимо указывать код дохода в соответствии с видом договора: 

  • договор подряда или оказания услуг – код 2010;

  • аренда транспорта – код 2400;

  • аренда помещений – код 1401 или 1402.

Отпускные, больничные и премии в расчете 6-НДФЛ

Отпускные и больничные выплаты в расчет 6-НДФЛ включаются на дату их выплаты, даже если отпуск или больничный выходил за рамки одного месяца. Выплаченные в течение года отпускные и больничные показываются в разделе 2, а удержанный с них за период с 23 сентября по 31 декабря НДФЛ отражается в разделе 1 за год.

Премии, выплаченные в течение года, нужно отразить в разделе 2 расчета 6-НДФЛ, а НДФЛ с премий, выплаченных с 23 сентября по 31 декабря, – в разделе 1. В справке годовую премию нужно отразить по коду «2002».

Дивиденды в 6-НДФЛ

При выплате дивидендов налоговый агент должен заполнить отдельный раздел 1 и отдельный раздел 2 с соответствующим дивидендам КБК. В поля 110 и 111 включаются дивиденды, выплаченные с начала года по 31 декабря, в поля 140 и 141 – исчисленный с них налог. Если налоговый агент уменьшал НДФЛ на налог на прибыль, то сумма уменьшения указывается в поле 155, НДФЛ к уплате – в поле 160. В разделе 1 указывается налог с дивидендов, выплаченных с 23 сентября по 31 декабря. Дивиденды в справке о доходах отражаются в отдельных разделах 2, а в приложении – с кодом «1010». Сумму уменьшения нужно указать в поле «Сумма налога на прибыль».

Подарки и материальная помощь в расчете 6-НДФЛ

Материальная помощь, не облагаемая НДФЛ, не включается в расчет 6-НДФЛ. Остальная материальная помощь отражается в разделе 2 в поле 110 в общей сумме, а в поле 130 – необлагаемая часть. Исчисленный с материальной помощи НДФЛ в общей сумме за отчетный период включают в показатель поля 140. Удержанный с материальной помощи НДФЛ в общей сумме за отчетный (налоговый) период включается в показатель поля 160. В разделе 1 указывается налог с матпомощи, выплаченной с 23 сентября по 31 декабря.

Все подарки, полученные сотрудником в 2023 году, в том числе не облагаемые НДФЛ, отражается в разделе 2 в поле 110. Вычет с подарков показывается в поле 130. В разделе 1 указывается налог с подарков, удержанный за последний квартал 2023 года.

Для необлагаемых подарков установлен предел в 4 000 рублей за календарный год. Если работодатель дарит сотруднику подарки на большую сумму, то с превышения необходимо уплатить НДФЛ. Если материальная помощь выплачивается в связи со стихийным бедствием, террористическим актом или иной чрезвычайной ситуацией, то она полностью освобождается от НДФЛ. 

Доход в натуральной форме в расчете 6-НДФЛ

Доход в натуральной форме, полученный в 2023 году, укажите в разделе 2 расчета за год. Доход укажите в поле 110, а исчисленный с него НДФЛ – в поле 140. Зарплату в натуральной форме дополнительно указывают в поле 112. В поле 160 отразите сумму удержанного НДФЛ, а в поле 170 сумму неудержанного НДФЛ. В разделе 1 укажите налог с дохода в натуральной форме, удержанный за четвертый квартал 2023 года.

Доход в натуральной форме может быть не только в виде товаров и услуг, но и в виде имущественных прав. Например, если работнику разрешили пользоваться жилым помещением, то это тоже является доходом в натуральной форме.

Расчет 6-НДФЛ за 2023 год необходимо сдать по старой форме. 6-НДФЛ, начиная с первого квартала 2024 года, сдают по новой форме. Удержанный налог в ней надо показывать в разбивке по 6 срокам перечисления.

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6-НДФЛ за 2023 год: примеры заполнения

Иногда аванс за декабрь выплачивают в декабре, а заработную плату за декабрь начисляют в 2023 году, но фактически выплачивают в январе 2024-го. Разберемся, как правильно заполнить форму 6-НДФЛ в таком случае. А также как заполнять 6-НДФЛ при выплатах по договору ГПХ, а также при выплате отпускных, больничных, премий и в других ситуациях.

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