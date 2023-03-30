Я не робот: как определить выгорание

Какие бы сверхзадачи не стояли перед нами – мы не роботы! У нас может не быть настроения, мы можем попросту устать, семейные проблемы, недостаток сна, плохая погода и ещё куча мелких, но не менее серьезно влияющих факторов.

А еще мы все испытываем страхи: страх быть уволенным с работы, страх заболеть страшным вирусом или потерять близкого человека. И если с предпосылками более-менее все понятно, то как же все-таки можно определить выгорание? Есть несколько критериев:

Физическое и ментальное истощение – вы постоянно чувствуете усталость.

Эмоциональное отстранение – нежелание с кем-либо общаться, отстранение от людей.

Снижение профессионализма – вам не хочется выполнять свои обычные задачи. Вся работа начинает казаться бесполезной, а перспективы карьерного роста мифом.

Вам может казаться, что вы постоянно ленитесь, устаёте, а в итоге через пару недель-месяц вы пишете заявление об увольнении. И вот вы в состоянии, которое можно назвать депрессия.

Какие факторы в рабочем процессе влияют на выгорание в рабочем процессе

Особенности работы: монотонность выполнения задач, ощущение винтика, постоянные задержки и большая нагрузка, отсутствие перспектив, огромное количество ненужных писем в почте и частые совещания «на полдня». Отношение руководства к сотрудникам: грубость, хамство, вторжение в личное пространство, сумасбродные распоряжения. Привычки коллег: громкие или частые личные беседы, пустые разговоры, частые «перекуры» и опоздания и т. п.

Остановимся на всех этих моментах более подробно.

Работая больше восьми часов в день, человек теряет продуктивность: становится рассеянным, чаще совершает ошибки. Поэтому в первую очередь необходимо сделать анализ задач и времени, которое тратится на выполнение.

Если вы не пользуетесь подсчетом трудозатрат и нагрузки на сотрудника – пора проанализировать время на задачи и распределить нагрузку более равномерно. Определите, как можно снизить нагрузку на подчиненных, как распределить, делегировать, автоматизировать ряд повторяющихся процессов.

Процесс не быстрый, но поможет не только сейчас, но и в будущем. В таком процессе могут участвовать в том числе и подчиненные, таким образом они будут вовлекаться в то, что должно им помочь, и они будут видеть ваше желание помочь.

Почаще говорите сотрудникам, что они хорошо справились с задачей. Любые незначительные достижения – это повод для похвалы и приятных слов. Откровенный разговор также поможет улучшить состояние. Скажите, что вы видите и понимаете состояние, в которым находится подчиненный, и предлагаете обсудить то, что может ему помочь. Покажите свое участие.

Вы не сверхчеловек, вам не нужны маски лидера или директора, вы тоже можете уставать, и если вы поделитесь своими секретами того, как вы справляетесь с подобными ситуациями, то это тоже может положительно сказаться на сотруднике.

Что можно предпринять, чтобы улучшить ситуацию в коллективе

Оценить раздражающие факторы и попробовать их исключить. Важно проговорить именно свои чувства, а не обвинить другого человека. Возможно, пора пересадить коллег, это тоже вносит обновление и, возможно, поможет снизить уровень раздражения. Инициировать изменения в организации труда. Конечно, можно полностью возложить ответственность за выгорание на руководителя, но мы знаем, что в каждой ситуации есть две стороны и, если сотрудник не будет прикладывать усилия к изменению ситуации, все может действительно завершиться увольнением и тем состоянием, о котором мы говорили выше.

А в решении этой задачи могут помочь элементарные личные правила:

Планирование.

Грамотное распределение дел и следование плану помогают тем, что вам не приходится держать все в голове, а значит, точно ничего не забудете и не будете в последнюю минуту перед дедлайном нервничая впопыхах все доделывать.

Составляйте список дел на завтра.

В конце рабочего дня потратьте 15 минут, чтобы записать, что планируете сделать завтра. Такое структурирование задач помогает разгрузить голову.

Забудьте о работе.

Не заходите в рабочие чаты, не проверяйте рабочую почту и поставьте телефон на беззвучный режим. Заканчивайте рабочий день вовремя.

Свое пространство и границы.

Забота о себе. В личном общении или в работе есть черты, за которые нельзя переступать, иначе те или иные действия могут привести к истощению личных ресурсов. Например, в работе или учебе вы можете взять за правило не работать после семи часов вечера и это время посвящать отдыху.

Изменить отношение.

Попробуйте изменить отношение к раздражающим факторам через новые установки: «Это мелочи по сравнению с тем, что по-настоящему важно», «Это хороший опыт выживания в ситуации стресса, я благодарен/благодарна ему».

И напоследок, пусть этот совет будет не самым популярным, но, в конце концов, всегда есть радикальный вариант найти другую работу, где раздражающих факторов будет меньше.

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Возможно, ваш стресс – это подсказка к тому, что надо что-то менять и начать действовать. Главное, не задерживайтесь в этом состоянии слишком долго.

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